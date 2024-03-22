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    Apple'ın M serisi işlemcilerinde kritik açık: Sorunu gidermek çok zor olabilir!

    Apple Silicon çiplerinde keşfedilen “GoFetch” adlı kritik güvenlik açığı, saldırganların şifreleme anahtarlarını çalarak kullanıcı verilerine erişmesine izin veriyor.
    Apple'ın M serisi işlemcilerinde kritik 'GoFetch' açığı! Tam Boyutta Gör
    Apple Silicon çiplerinde keşfedilen “GoFetch” adlı yeni bir kritik güvenlik açığının, saldırganların şifreleme anahtarlarını çalarak kullanıcı verilerine erişmesine izin verdiği ortaya çıktı. Aktarılanlara göre bu açık için yayınlanacak bir düzeltme şifreleme performansını büyük ölçüde düşürebilir. Öte yandan açığın, Apple'ın M serisi çiplerindeki mimari tasarımla ilgili olduğu ve sorunun hafifletilmesinin zor olacağı belirtildi.

    Apple M1, M2 ve M3’lerde GoFetch açığı

    Araştırmacıların Apple M1, M2 ve M3 yongalarında keşfettikleri GoFetch güvenlik açığı, CPU önbelleğinden kriptografi yani şifreleme bilgilerinin çalınmasına olanak tanıyor. Saldırganlar ise bu verilerden bir şifreleme anahtarı oluşturarak şifrelenmiş hassas verilere erişebiliyor.

    Apple'ın M serisi işlemcilerinde kritik 'GoFetch' açığı! Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar GoFetch’in Apple’ın DMP (veri belleğine bağlı prefetcher) teknolojisine dayandığını belirtiyor. Sadece Apple işlemcilerde ve Intel'in Raptor Lake CPU mimarilerinde bulunan yeni nesil prefetcher, bellek içeriklerini ihtiyaç duyulmadan önce önbelleğe yüklüyor. Araştırmacılar, saldırganların bu çalışma şeklini kullanarak önceden getirilen verileri etkileyebileceği ve bu sayede hassas verilere erişebileceklerini söylüyor.

    Sonuç olarak, GoFetch açığından yararlanan uygulamalar şifreleme yazılımını kandırarak hassas verileri saldırgan uygulamanın çalması için önbelleğe koyabilir. Araştırmacılar bu saldırı yöntemiyle şifreleme anahtarlarının anında kırılamayacağını ancak saldırının tekrar tekrar gerçekleşerek anahtarın zaman içinde ele geçirebileceğini belirtiyor.

    Açığın engellenmesi oldukça zor

    Apple'ın M serisi işlemcilerinde kritik 'GoFetch' açığı! Tam Boyutta Gör
    GoFetch açığı, son derece spesifik ve teknik bir güvenlik açığı olsa da kuantum bilgisayarlardan gelen saldırıları savuşturmak için kullanılan 2.048 bit anahtarlar da dahil olmak üzere her türlü şifreleme algoritmasını etkileyebiliyor. Araştırmacıların geliştirdiği bir test uygulamasının 2.048 bit RSA anahtarını 1 saatten kısa sürede kırdığı da gözler önüne serildi.

    Bu da onu son derece ciddi bir güvenlik açığı haline getiriyor. Üstelik bu açığı donanım düzeyinde kapatmanın da bir yolu yok. Araştırmacılar, GoFetch açığının kapatmanın tek bir yolu olduğunu söylüyor. Bu tek yol da M1, M2 ve M3'ün şifreleme ve şifre çözme performansını ciddi ölçüde yavaşlatacak yazılım tabanlı bir hafifletme.

    Apple, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil, olası çözümler de sadece birer öneriden ibaret ve kullanıcıların yapabileceği pek bir şey yok. Ancak Apple, yazılım temelli bir çözümü kullanıma almaya karar verirse performans etkileri diğer genel uygulama türlerinden ziyade yalnızca şifreleme kullanan uygulamaları etkileyecek. Bununla birlikte araştırmacılar, ilgili açığın 5 Aralık 2023 tarihinde Apple’a bildirildiğini de açıkladı.

    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/24/03/21/apple-silicon-vulnerability-leaks-encryption-keys-and-cant-be-patched-easily https://arstechnica.com/security/2024/03/hackers-can-extract-secret-encryption-keys-from-apples-mac-chips/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 4 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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