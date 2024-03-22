Apple'ın M serisi işlemcilerinde kritik açık: Sorunu gidermek çok zor olabilir!

Apple M1, M2 ve M3’lerde GoFetch açığı
Araştırmacıların Apple M1, M2 ve M3 yongalarında keşfettikleri GoFetch güvenlik açığı, CPU önbelleğinden kriptografi yani şifreleme bilgilerinin çalınmasına olanak tanıyor. Saldırganlar ise bu verilerden bir şifreleme anahtarı oluşturarak şifrelenmiş hassas verilere erişebiliyor.
Sonuç olarak, GoFetch açığından yararlanan uygulamalar şifreleme yazılımını kandırarak hassas verileri saldırgan uygulamanın çalması için önbelleğe koyabilir. Araştırmacılar bu saldırı yöntemiyle şifreleme anahtarlarının anında kırılamayacağını ancak saldırının tekrar tekrar gerçekleşerek anahtarın zaman içinde ele geçirebileceğini belirtiyor.
Açığın engellenmesi oldukça zor
Bu da onu son derece ciddi bir güvenlik açığı haline getiriyor. Üstelik bu açığı donanım düzeyinde kapatmanın da bir yolu yok. Araştırmacılar, GoFetch açığının kapatmanın tek bir yolu olduğunu söylüyor. Bu tek yol da M1, M2 ve M3'ün şifreleme ve şifre çözme performansını ciddi ölçüde yavaşlatacak yazılım tabanlı bir hafifletme.
Apple, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil, olası çözümler de sadece birer öneriden ibaret ve kullanıcıların yapabileceği pek bir şey yok. Ancak Apple, yazılım temelli bir çözümü kullanıma almaya karar verirse performans etkileri diğer genel uygulama türlerinden ziyade yalnızca şifreleme kullanan uygulamaları etkileyecek. Bununla birlikte araştırmacılar, ilgili açığın 5 Aralık 2023 tarihinde Apple’a bildirildiğini de açıkladı.Kaynakça https://appleinsider.com/articles/24/03/21/apple-silicon-vulnerability-leaks-encryption-keys-and-cant-be-patched-easily https://arstechnica.com/security/2024/03/hackers-can-extract-secret-encryption-keys-from-apples-mac-chips/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.