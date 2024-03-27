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    Anlık Bildirim

    iPhone kullanıcıları bildirimlere dikkat: Apple ID şifreniz çalınabilir!

    Apple cihazınıza şifre sıfırlama bildirimi geldiyse kesinlikle dokunmayın! Hackerlar, Apple ID parola sıfırlama özelliğindeki bir hatayı kullanarak kimlik avı saldırısı gerçekleştiriyor.
    apple iphone parola sıfırlama isteği bildirimi Tam Boyutta Gör
    KrebsOnSecurity’nin raporuna göre, Apple’ın parola sıfırlama özelliğindeki bir hatadan kaynaklandığı düşünülen kimlik avı saldırıları giderek yaygınlaşıyor. Bazı Apple kullanıcıları, Apple kimliği parola değişikliğini onaylamalarını isteyen bildirim veya çok faktörlü kimlik doğrulama mesajları almaya başladı.

    Parola sıfırlama isteği bildirimlerine dokunmayın!

    Hackerlar, hedefledikleri iPhone kullanıcılarının bildirime tıklayıp onaylamalarını sağlamak için arka arkaya parola sıfırlama isteği gönderiyor. Kullanıcı, izin ver seçeneğine dokunarak onayladığında saldırgan, Apple ID şifresini ele geçirmiş oluyor. Parola istekleri Apple kimliğini hedef aldığından kullanıcının tüm cihazlarında çıkıyor ve onaylayana kadar kaybolmadığından cihaz kullanılamaz hale geliyor. Bildirim yoluyla hedefine ulaşamayan saldırganlar, tek kullanımlı şifreye erişebilmek için telefon aramasıyla denemeler yapmaya başlıyor.

    Saldırganların Apple kullanıcılarını bildirim ve mesaj bombardımanına tutmak için Apple’ın parola sıfırlama sistemini nasıl kötüye kullandıkları belli değil ancak bir bug olduğu açık. Bu tür saldırının hedefinde olan Apple cihaz kullanıcısının yapacağı tek şey tüm istekleri izin verme seçeneğiyle geçmek ve Apple’ın tek seferlik şifre sıfırlama kodu istemek için telefon araması yapmadığını bilmek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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