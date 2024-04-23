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    Anlık Bildirim

    Bilgisayar korsanları kötü amaçlı yazılımları GitHub aracılığıyla dağıtıyor

    Bilgisayar korsanlarının, kötü amaçlı yazılımları barındırmak ve yaymak için GitHub'ın yorumlarındaki dosya yükleme sistemini aktif olarak kullandıkları ortaya çıktı.
    Hacker'lar kötü amaçlı yazılımları GitHub aracılığıyla dağıtıyor Tam Boyutta Gör
    Güvenlik araştırmacıları GitHub'ın dosya yüklenebilen yorum sisteminde bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılım yaymak için kullandığı bir güvenlik açığı tespit etti.

    Sistem şu şekilde çalışıyor: Bir kullanıcı bir GitHub yorumuna bir dosya yüklediğinde (yorumun kendisi hiç gönderilmemiş olsa bile), otomatik olarak bir indirme bağlantısı oluşturuluyor. Bu bağlantı, deponun ve sahibinin adını içeriyor ve potansiyel olarak kurbanları, güvenilir kaynak bağlantısı nedeniyle dosyanın yasal olduğunu düşünmelerini sağlıyor.

    Teknik uzmanlık gerektirmiyor

    Örneğin, bilgisayar korsanları kötü amaçlı yazılımı rastgele bir depoya yükleyebiliyor ve indirme bağlantısını da Microsoft gibi tanınmış bir geliştiriciden veya şirketten geliyor gibi gösterebiliyorlar. Bu güvenlik açığı herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmezken; sadece bir yoruma kötü amaçlı bir dosya yüklemek yeterli.

    Hacker'lar kötü amaçlı yazılımları GitHub aracılığıyla dağıtıyor Tam Boyutta Gör
    Ne yazık ki şu anda geliştiricilerin bu kötüye kullanımı engellemeleri için yorumları tamamen devre dışı bırakmaktan başka bir yol yok, bu da projelerin işbirliğini engelliyor. GitHub, raporlarda tespit edilen bazı kötü amaçlı yazılımları kaldırmış olsa da, temel güvenlik açığı hala yamalanmadı ve bir düzeltmenin uygulanıp uygulanmayacağı veya ne zaman uygulanacağı belli değil.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 12 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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