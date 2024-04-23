Bilgisayar korsanları kötü amaçlı yazılımları GitHub aracılığıyla dağıtıyor

Sistem şu şekilde çalışıyor: Bir kullanıcı bir GitHub yorumuna bir dosya yüklediğinde (yorumun kendisi hiç gönderilmemiş olsa bile), otomatik olarak bir indirme bağlantısı oluşturuluyor. Bu bağlantı, deponun ve sahibinin adını içeriyor ve potansiyel olarak kurbanları, güvenilir kaynak bağlantısı nedeniyle dosyanın yasal olduğunu düşünmelerini sağlıyor.
Teknik uzmanlık gerektirmiyor
Örneğin, bilgisayar korsanları kötü amaçlı yazılımı rastgele bir depoya yükleyebiliyor ve indirme bağlantısını da Microsoft gibi tanınmış bir geliştiriciden veya şirketten geliyor gibi gösterebiliyorlar. Bu güvenlik açığı herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmezken; sadece bir yoruma kötü amaçlı bir dosya yüklemek yeterli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu