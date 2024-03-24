YouTube izleyicilerinin kimliği gizli değil: Yetkililer, Google'dan kullanıcı verilerini istedi

Tam Boyutta Gör Google gibi büyük veri şirketleri, kullanıcıların neredeyse bütün kişisel verilerini depolamakta. Bu nedenle günümüz çağında veri gizliliği her zaman tartışma konusu olmakta. Yakın zamanlı yeni bir rapor ise bu konuyu yeniden gündeme getirdi.

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ABD yetkilileri, YouTube izleyici verilerini Google'dan istedi

Forbes tarafından görüntülenen mühürsüz mahkeme belgelerine göre ABD'deki federal yetkililer, Google'dan 1-8 Ocak 2023 tarihleri ​​arasında belirli YouTube videolarını izleyen kullanıcıların isimleri, adresleri, telefon numaraları ve kullanıcı etkinlikleri de dahil olmak üzere Google'dan özel verilerini istedi. Videoları herhangi bir hesaba giriş yapmadan izleyen kişileri de tespit etmek için yetkililer, bu kullanıcıların IP adreslerini de istedi.

Tam Boyutta Gör Yetkililer, internette "elonmuskwhm" adını kullanan bir kişinin Bitcoin'i nakit paraya çevirerekkara para aklama yasalarını ihlal ettiğinden ve lisanssız para transferi yaptığına dair şüphelendikleri için bu bilgilere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Soruşturma kapsamında gizli ajanlar, Ocak ayının başlarında dronlar ve artırılmış gerçeklik yazılımı ile haritalama için YouTube eğitimi videolarına şüpheli bağlantıları gönderdi. Bu videolar 30.000'den fazla görüntülenmesi ise hükümetin, Google'dan çok sayıda kullanıcı hakkında bilgi istemesine yol açtı. Yetkililer, mahkemeden Google'a bu kararı gizli tutmasını emreden bir karar aldı. Google'ın yetkililerin istediği verileri verip vermediği ise bilinmiyor.

Başka bir olayda ise yetkililer, çöp konteynerine patlayıcı yerleştirildiği ihbarı üzerine bölgeyi ararken izlendiklerini fark etmelerinin ardından, sekiz YouTube canlı yayınını görüntüleyen ve etkileşime giren hesapların listesini Google'dan talep etti. Bu videolardan biri 130.000'den fazla abonesi olan Boston and Maine Live hesabı tarafından yayınlandı.

Google, kullanıcılarının gizliliğini korumak için titiz bir süreç izlediğini savunsa da, eleştirmenler ve gizlilik savunucuları devlet kurumlarının sınırı aştığını ve yasa dışı bir şey yapmayan kişiler hakkında hassas bilgiler elde etmek için güçlerini kullandığını savundu.

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Yetkililer, bazı YouTube izleyicilerinin kimlik verilerini istedi