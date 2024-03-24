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    YouTube izleyicilerinin kimliği gizli değil: Yetkililer, Google'dan kullanıcı verilerini istedi

    ABD yetkilileri, kara para aklama yasalarını ihlal etmesinden dolayı aradıkları kullanıcıyı bulmak amacıyla 30 binden fazla YouTube kullanıcısının kişisel verilerini Google'dan istedi. İşte detaylar:
    Yetkililer, bazı YouTube izleyicilerinin kimlik verilerini istedi Tam Boyutta Gör
    Google gibi büyük veri şirketleri, kullanıcıların neredeyse bütün kişisel verilerini depolamakta. Bu nedenle günümüz çağında veri gizliliği her zaman tartışma konusu olmakta. Yakın zamanlı yeni bir rapor ise bu konuyu yeniden gündeme getirdi.

    ABD yetkilileri, YouTube izleyici verilerini Google'dan istedi

    Forbes tarafından görüntülenen mühürsüz mahkeme belgelerine göre ABD'deki federal yetkililer, Google'dan 1-8 Ocak 2023 tarihleri ​​arasında belirli YouTube videolarını izleyen kullanıcıların isimleri, adresleri, telefon numaraları ve kullanıcı etkinlikleri de dahil olmak üzere Google'dan özel verilerini istedi. Videoları herhangi bir hesaba giriş yapmadan izleyen kişileri de tespit etmek için yetkililer, bu kullanıcıların IP adreslerini de istedi.

    Yetkililer, bazı YouTube izleyicilerinin kimlik verilerini istedi Tam Boyutta Gör
    Yetkililer, internette "elonmuskwhm" adını kullanan bir kişinin Bitcoin'i nakit paraya çevirerekkara para aklama yasalarını ihlal ettiğinden ve lisanssız para transferi yaptığına dair şüphelendikleri için bu bilgilere ihtiyaç duyduklarını belirtti. 

    Soruşturma kapsamında gizli ajanlar, Ocak ayının başlarında dronlar ve artırılmış gerçeklik yazılımı ile haritalama için YouTube eğitimi videolarına şüpheli bağlantıları gönderdi. Bu videolar 30.000'den fazla görüntülenmesi ise hükümetin, Google'dan çok sayıda kullanıcı hakkında bilgi istemesine yol açtı. Yetkililer, mahkemeden Google'a bu kararı gizli tutmasını emreden bir karar aldı. Google'ın yetkililerin istediği verileri verip vermediği ise bilinmiyor.

    Başka bir olayda ise yetkililer, çöp konteynerine patlayıcı yerleştirildiği ihbarı üzerine bölgeyi ararken izlendiklerini fark etmelerinin ardından, sekiz YouTube canlı yayınını görüntüleyen ve etkileşime giren hesapların listesini Google'dan talep etti. Bu videolardan biri 130.000'den fazla abonesi olan Boston and Maine Live hesabı tarafından yayınlandı.

    Google, kullanıcılarının gizliliğini korumak için titiz bir süreç izlediğini savunsa da, eleştirmenler ve gizlilik savunucuları devlet kurumlarının sınırı aştığını ve yasa dışı bir şey yapmayan kişiler hakkında hassas bilgiler elde etmek için güçlerini kullandığını savundu.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 7 dakika önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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