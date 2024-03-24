YouTube izleyicilerinin kimliği gizli değil: Yetkililer, Google'dan kullanıcı verilerini istedi

ABD yetkilileri, YouTube izleyici verilerini Google'dan istedi
Forbes tarafından görüntülenen mühürsüz mahkeme belgelerine göre ABD'deki federal yetkililer, Google'dan 1-8 Ocak 2023 tarihleri arasında belirli YouTube videolarını izleyen kullanıcıların isimleri, adresleri, telefon numaraları ve kullanıcı etkinlikleri de dahil olmak üzere Google'dan özel verilerini istedi. Videoları herhangi bir hesaba giriş yapmadan izleyen kişileri de tespit etmek için yetkililer, bu kullanıcıların IP adreslerini de istedi.
Soruşturma kapsamında gizli ajanlar, Ocak ayının başlarında dronlar ve artırılmış gerçeklik yazılımı ile haritalama için YouTube eğitimi videolarına şüpheli bağlantıları gönderdi. Bu videolar 30.000'den fazla görüntülenmesi ise hükümetin, Google'dan çok sayıda kullanıcı hakkında bilgi istemesine yol açtı. Yetkililer, mahkemeden Google'a bu kararı gizli tutmasını emreden bir karar aldı. Google'ın yetkililerin istediği verileri verip vermediği ise bilinmiyor.
Başka bir olayda ise yetkililer, çöp konteynerine patlayıcı yerleştirildiği ihbarı üzerine bölgeyi ararken izlendiklerini fark etmelerinin ardından, sekiz YouTube canlı yayınını görüntüleyen ve etkileşime giren hesapların listesini Google'dan talep etti. Bu videolardan biri 130.000'den fazla abonesi olan Boston and Maine Live hesabı tarafından yayınlandı.
Google, kullanıcılarının gizliliğini korumak için titiz bir süreç izlediğini savunsa da, eleştirmenler ve gizlilik savunucuları devlet kurumlarının sınırı aştığını ve yasa dışı bir şey yapmayan kişiler hakkında hassas bilgiler elde etmek için güçlerini kullandığını savundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...