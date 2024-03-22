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    Anlık Bildirim

    Tesla’da açık bulan hacker’lar 200 bin dolar ve Model 3 kazandı

    Tesla, siber güvenlik alanına sürekli yatırımlar yapıyor ve buna oldukça önem veriyor. Firma bu bağlamda sistemlerinde güvenlik açığı buldukları için hacker’lara 200 bin dolar ve Model 3 hediye etti.
    Tesla’da açık bulan hacker’lar 200 bin dolar ve Model 3 kazandı Tam Boyutta Gör
    Akıllı ve bağlantılı araçlar dünyasında artık hiçbir araç siber saldırılara karşı tamamıyla güvenli değil. Bu durum, otomobil üreticilerinin siber güvenlik alanına ciddi yatırımlar yapmasını gerektiriyor ve bu yatırımları yapanların başında da Tesla yer alıyor. Tesla, araçlarında açıklar bulan hacker’lara bir süredir cazip ödüller veriyor. Bunun son örneğinde ise firma, hacker’lara yeni güvenlik açığı buldukları için 200 bin dolar ve Model 3 verdi.

    Tesla ve beyaz şapkalı hacker ortaklığı

    Tesla yıllardır beyaz şapkalı hacker’lar ve güvenlik araştırmacıları ile yakından çalışıyor. Otomobil üreticisi bu kapsamda Pwn2Own hack yarışmasına katılarak kazanlara cazip ödüller veriyor. Tesla bu sayede “iyi” hacker’ları güvenlik açıklarını bulmaya teşvik ederken kötü niyetli olanların ise bu açıkla ulaşmadan önce ilgili düzeltmeleri yapıyor. Şirketin bu sayede düzinelerce güvenlik açığını kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmeden önce düzeltmeyi başardı.

    Bir süre önce Vancouver'da gerçekleştirilen Pwn2Own etkinliğinde Synacktiv adlı bir ekip Tesla'nın Tesla'nın elektronik kontrol ünitesini (ECU) ve CAN BUS sistemlerini hack’lemeyi başardı. Synacktiv ekibi, buldukları güvenlik açığı nedeniyle 200.000 dolar para ödülü ve yepyeni bir Model 3 kazandılar.

    Öte yandan Synacktiv ekibi bunu ilk defa yapmıyor ve daha önceleri de benzer ödülleri Pwn2Own kapsamında kazanmıştı. Ekip, bu yılın ocak ayında Tokyo’da düzenlenen etkinlikte de 100 bin doların sahibi olmuştu. Bu gibi girişimler sayesinde otomobil üreticilerinin araç sistemlerini güvenli tutmalarına fayda sağlıyor. Tesla ise kendi bünyesinde ayrıca beyaz şapkalı hacker’ları ödüllendiren kendi programını da yürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 6 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 23 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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