Tam Boyutta Gör Akıllı ve bağlantılı araçlar dünyasında artık hiçbir araç siber saldırılara karşı tamamıyla güvenli değil. Bu durum, otomobil üreticilerinin siber güvenlik alanına ciddi yatırımlar yapmasını gerektiriyor ve bu yatırımları yapanların başında da Tesla yer alıyor. Tesla, araçlarında açıklar bulan hacker’lara bir süredir cazip ödüller veriyor. Bunun son örneğinde ise firma, hacker’lara yeni güvenlik açığı buldukları için 200 bin dolar ve Model 3 verdi.

Tesla ve beyaz şapkalı hacker ortaklığı

Tesla yıllardır beyaz şapkalı hacker’lar ve güvenlik araştırmacıları ile yakından çalışıyor. Otomobil üreticisi bu kapsamda Pwn2Own hack yarışmasına katılarak kazanlara cazip ödüller veriyor. Tesla bu sayede “iyi” hacker’ları güvenlik açıklarını bulmaya teşvik ederken kötü niyetli olanların ise bu açıkla ulaşmadan önce ilgili düzeltmeleri yapıyor. Şirketin bu sayede düzinelerce güvenlik açığını kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmeden önce düzeltmeyi başardı.

Bir süre önce Vancouver'da gerçekleştirilen Pwn2Own etkinliğinde Synacktiv adlı bir ekip Tesla'nın Tesla'nın elektronik kontrol ünitesini (ECU) ve CAN BUS sistemlerini hack’lemeyi başardı. Synacktiv ekibi, buldukları güvenlik açığı nedeniyle 200.000 dolar para ödülü ve yepyeni bir Model 3 kazandılar.

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Öte yandan Synacktiv ekibi bunu ilk defa yapmıyor ve daha önceleri de benzer ödülleri Pwn2Own kapsamında kazanmıştı. Ekip, bu yılın ocak ayında Tokyo’da düzenlenen etkinlikte de 100 bin doların sahibi olmuştu. Bu gibi girişimler sayesinde otomobil üreticilerinin araç sistemlerini güvenli tutmalarına fayda sağlıyor. Tesla ise kendi bünyesinde ayrıca beyaz şapkalı hacker’ları ödüllendiren kendi programını da yürüyor.

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Tesla’da açık bulan hacker’lar 200 bin dolar ve Model 3 kazandı