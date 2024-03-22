Tesla’da açık bulan hacker’lar 200 bin dolar ve Model 3 kazandı

Tesla ve beyaz şapkalı hacker ortaklığı
Tesla yıllardır beyaz şapkalı hacker’lar ve güvenlik araştırmacıları ile yakından çalışıyor. Otomobil üreticisi bu kapsamda Pwn2Own hack yarışmasına katılarak kazanlara cazip ödüller veriyor. Tesla bu sayede “iyi” hacker’ları güvenlik açıklarını bulmaya teşvik ederken kötü niyetli olanların ise bu açıkla ulaşmadan önce ilgili düzeltmeleri yapıyor. Şirketin bu sayede düzinelerce güvenlik açığını kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmeden önce düzeltmeyi başardı.
Bir süre önce Vancouver'da gerçekleştirilen Pwn2Own etkinliğinde Synacktiv adlı bir ekip Tesla'nın Tesla'nın elektronik kontrol ünitesini (ECU) ve CAN BUS sistemlerini hack’lemeyi başardı. Synacktiv ekibi, buldukları güvenlik açığı nedeniyle 200.000 dolar para ödülü ve yepyeni bir Model 3 kazandılar.
Öte yandan Synacktiv ekibi bunu ilk defa yapmıyor ve daha önceleri de benzer ödülleri Pwn2Own kapsamında kazanmıştı. Ekip, bu yılın ocak ayında Tokyo’da düzenlenen etkinlikte de 100 bin doların sahibi olmuştu. Bu gibi girişimler sayesinde otomobil üreticilerinin araç sistemlerini güvenli tutmalarına fayda sağlıyor. Tesla ise kendi bünyesinde ayrıca beyaz şapkalı hacker’ları ödüllendiren kendi programını da yürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.