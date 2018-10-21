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Dünyanın çekirdeğinin katı olduğu doğrulandı

Avusturalya Ulusal Üniversitesi’nden bilim adamları, Dünya’daki sismik ölçüm merkezlerinden aldıkları verileri inceleyerek Dünya’nın merkezinin katı olduğunu doğruladılar.
7 ay
18,1b
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23
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden bilim adamları tarafından yapılan çalışma, Dünya’mızın oluşumu hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmamızı sağlayabilir. Doç. Dr. Hrvoje Tkalcic, yaptıkları çalışmayla Dünya’nın merkezinin katı olduğundan emin hale geldiklerini ifade ediyor.

1930-1940’lı yıllarda yapılan çalışmalar Dünya’nın merkezinin katı olabileceğini göstermişti. Bu keşif zamanında jeoloji biliminin “Kutsal Kase”si olarak tanımlanmıştı. Bilim adamları bu kez kesme dalgalarını inceleyerek bu sonuca ulaşmışlar. Kesme dalgaları yalnızca katı maddeler üzerinde ilerler. Bundan hareketle araştırmalarını yapan bilim adamları, merkezden gelen bu dalgaları ölçtükleri takdirde katılığından emin olacaklarını düşünmüşler.

Kesme dalgaları, katı bir tabakanın alt ve üstünden zıt yönlü eşit iki kuvvete maruz kalması neticesinde katmanın kırılmasıyla oluşan dalgalardır. Güce maruz kaldığında kırılmayan maddelerde bu dalgalar oluşmazlar. Katı tabakalar ise güç neticesinde “kesilerek” bu dalgaları oluşturacaktır. Öte yandan kesme dalgaları çok küçük ve güçsüzdür. Bu nedenle ölçülmeleri de oldukça güçtür.
Dünya’nın merkezinden gelen olası dalgaları ölçmek isteyen bilim adamları, gezegende konuşlu sismik ölçüm merkezlerinden gelen tüm verileri birbirleriyle ilişkilendirmişler. Ölçümlerinde hassasiyeti yakalamak için de büyük bir depremden sonra 3 ila 10. saat arasında oluşan dalgaları incelemişler. Oldukça çok sayıda detaylı veriyi inceleyip ilişkilendiren bilim adamları adeta Dünya’nın parmak izini çıkarmışlar.
Araştırmacı Tkalcic, ölçümleri sonucunda Dünyanın çekirdeğinin katı ve sanıldığından daha yumuşak olduğunu tespit ettiklerini ifade ediyor. Dünya’nın merkezinin sertliği altın ve platin ile benzerlik gösteriyormuş. İç çekirdeğin adeta bir zaman kapsülü gibi olduğunu belirten Tkalcic “eğer çekirdeği anlayabilirsek Dünya’nın nasıl oluştuğunu ve şekillendiğini anlayabiliriz” diyor.

Küresel teknolojik imkanların artmasıyla bilim adamları Dünyamız hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmaya başladılar. Örneğin Dünyanın merkezinin hala tam olarak kaç derece olduğu bilinmiyor. Bu sorulara cevap bulmaları halinde bilim adamları, Dünyamızın oluşumu ve hayat için gerekli olan unsurları anlamaya bir adım daha yaklaşacaklar.

http://www.anu.edu.au/news/all-news/anu-researchers-confirm-earth’s-inner-core-is-solid Yorum Yaz
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bilgehankalkan 7 ay en beğenilen
Teknoseyir'in Teknoloji ve Bilim Notları serisi var, onu takip etmenizi tavsiye ederim, ne zaman hatırlamıyorum ama bu sene içinde bölümlerin birisinde bundan bahsetmişlerdi.
Teknoseyir'in Teknoloji ve Bilim Notları serisi var, onu takip etmenizi tavsiye ederim, ne zaman hatırlamıyorum ama bu sene içinde bölümlerin birisinde bundan b...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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selahattın ısık 7 ay infom@n
1400 sene evvel bildiren kitap varken neden sana soralım..

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infom@n 7 ay selahattın ısık
1400 sene önce gelen kitapta çekirdeğin katı olduğundan bahsetmez.
Kabuğun altında akışkan olduğundan bahseder.


Yinede 4,ncü beğeni benden haberin olsun.
1400 sene önce gelen kitapta çekirdeğin katı olduğundan bahsetmez.Kabuğun altında akışkan olduğundan bahseder.Yinede 4,ncü beğ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Negidales 6 ay
Akışkan diye öğretildi yıllarca lise Coğrafya derslerinde. Artık katı olduğunu öğreniriz sanırım.
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werty28 6 ay
Hayret daha dünya düzdür diyen çıkmamış.
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sakiri 7 ay
Bi teoride biz sallayalim.
Dünyanin kendi etrafinda dönmesinin sebebi kendi çekirdeginin etrafinda dönme olayidir.
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NoNickMan 6 ay sakiri
Bilinen bir sey hakkinda niye salladiniz hocam?
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The Ace of Spades 7 ay
Uzay yoktur, Armstrong bir cinnidir .
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DH Misafiri 7 ay
Ylana söylemeyin dünya düzdür. Milletii kandırmayınız. dünyanın çekirdeği felan yoktur. 25 km sonra tekrar boşluğa oturur.
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hopeyoung 7 ay
Neyse ki cıvadan değilmiş, yoksa nasıl tespit edeceklerdi.:)
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pompacicevo 7 ay
kola derin sondajı ile ruslar 12KM kuyu açarak insanlık tarihinin en derin noktasına ulaştılar. Dünya’nın ekvatordan merkezine yarıçapı 6,371 km, biraz daha uğraşmak gerek kısaca
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DH Misafiri 7 ay
çekirdek katı ise lav nerden geliyor?
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pompacicevo 7 ay DH Misafiri
yanardağların altından geliyor. çekirdek diye bahsettiği yakın zamanda ulaşılabilecek bir şey değil. lavlar yerin sıcaklığı olan "derin" kısımdan geliyor ama bu kısma derin diyorsak, çekirdek dediğimiz şey süper süper süper derin de.
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The Ace of Spades 7 ay DH Misafiri
Magma ile çekirdeğin farkını araştır git bi .
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odyssa 7 ay
yapacak hayırlı haber bulamadınız mı diyen bir çomar gelmeden yerimizi alalım.
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interwap 7 ay
Uğraşmasınlar. İnelim bakalım.
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