Uzaydan lazer ile haberleşme mümkün hale geliyor

Günümüzde uzun mesafeli haberleşme büyük önem taşıyor. Özellikle dünya yörüngesine yerleştirilmiş uydular vasıtasıyla iletişim, küresel çözümlerin en önemlileri arasında yerini alıyor. Uyduyla haberleşmede kullanılan radyo dalgaları ise artık isteneni karşılamakta geri kalmaya başladı. Ayrıca, uzun dalga boylarının taşıyabildiği verinin kısıtlı olması, maliyetlerin giderek artması, kanal sayısının kısıtlı olması en temel sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan, radyo dalgasının kolaylıkla yakalanabilmesi de güvenliği tehdit eder hale geliyor.
Bu sorunu aşmak isteyen Cenevre Üniversitesi'inden bilim adamları, lazerle iletişime yoğunlaşmış durumdalar. Radyo dalgalarına önemli bir alternatif olacak bu teknolojinin avantajları arasında frekans sınırı olmaması, güvenliğin had safhada olması, hatta bireye özel iletişimin yapılabilmesi olarak gösteriliyor. Öte yandan, teknolojinin karşısında basit ama çok büyük bir engel yatıyor: Bulutlar.
Uzaydan gönderilen lazer ışınları atmosferde bulut ya da sis olması halinde veriyi iletemiyor. Günümüzde sorunu çözmek için yer yüzündeki bir kaç alternatif merkezle uydu arasında iletişim kuruluyor. Hangi merkezle iletişim gerçekleştirilebilirse bu kanal kullanılıyor. Ancak, bu yöntem verimli ve güvenilir değil.
Bu soruna çözüm arayan bilim adamları 2018 Nobel Fizik Ödülüne layık görülen yöntemden faydalanmışlar. Veriyi iletecek lazer ışığından önce çok güçlü bir lazer ışın demeti gönderiliyor. Bu lazer demeti havayı 1.500 °C’ye kadar ısıtarak bulut üzerinde bir şok dalgası yaratıyor ve su damlalarını etrafa iterek bir delik açıyor. Oluşan delik birkaç cm genişliğinde olsa da veriyi iletecek lazer için yeterli genişlik sunuyor.
Laboratuvar ortamında yapılan testlerde 50 cm kalınlığında, ancak doğal bulutlardan 10.000 kat daha yoğun yapay su kütleleri üzerinde denemeler yapılmış. Yapay bulutların geçirgenliği, doğal bir bulutunkiyle benzer seviyede. Başarıyla sonuçlanan testlerde bulutun hareket halinde olmasının da bu durumu etkilemediği görülmüş. Bilim adamları bir sonraki adımın 1 km kalınlığında gerçek bulutlarda yapılacak testlerin olduğunu belirtiyorlar.
Gelişme, lazerle iletişimin ticari uydularda kullanılması için önemli bir kilometre taşını teşkil ediyor. Geliştirmelerin tamamlanması ve ülkelerin teknolojiyi kabul etmesi halinde ilk ticari örneklerin 2025 yılında kullanılmaya başlanması öngörülüyor.
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181017111033.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
burda belirtilen sorunların aşılabileceği yazıyor. Yani kızılötesi lazer kullanılarak.
Büyük bir başarı ile daha önce uzay gemisinden lazer komünlerini test ettik. LADEE'deki bir verici muhteşem bir 622Mbps gösterdi. Sonraki birkaç yıl içinde NASA Mars'tan deneyecek. Fakat gerçek şu ki, RF'nin çok daha güvenilir ve çok daha fazla uçuş tarihine sahip olması, bu yüzden yakında herhangi bir zamanda tamamen değiştirilmeyecek. Bu nedenle, aynı pakette hem RF hem de optik haberleşmeyi birleştiren iRoc gibi geçiş teknolojileri, yeni nesil uzay aracı için iyi bir uyumdur.
Etrafa tehlike olusturacak bir sey degil o.
Hani mangal yaparken koz firlar ama kolunuza dusse de acitmaz, cunku cok sicak dahi olsa tasidigi enerji kisitlidir.
Lazer isiginin gecebilecegi kadar su buharini ayristirmaya yetecek bir enerjiden bahsediyoruz.
Ucak dusurme riski olsa, bunu coktan askeri silah olarak kullanip patir patir ucak dusurmekte kullanirlardi zaten simdiye kadar. ( Bazi ulkelerde boyle bir teknolojinin oldugu iddiasi da var ama o ayri konu )
Ben dunyanin donmesi dolayisiyla surekli hareket halinde olan merkeze nasil kesintisiz data yolluyorlar onu merak ediyorum. Radyo dalgalarinda bu problem yok ( cok daha az )
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