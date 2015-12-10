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Dünyanın en güçlü NUC'u geliyor

Masaüstünde güçlü ancak çok fazla yer kaplamayan mini bilgisayar arayışındaki tüketicilere hitap eden Intel NUC ailesi, şimdiye kadar ki en güçlü üyesini karşılamaya hazırlanıyor.
3 yıl
6,6b
1
5
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en güçlü NUC'u geliyor


Intel'in mini PC segmentine yeni bir yaklaşımı olan NUC serisi, yıllardır her yeni işlemci mimarisi ile kendisini yeniler ve tüketicinin karşısına çıkar. Skylake tabanlı işlemciler ile birlikte NUC serisi de barebone veya tam donanımlı şekilde satışa sunulmuştu ancak Intel'in söyleyecekleri daha bitmedi. 

Elde edilen yeni bilgilere göre Skull Canyon adında yeni bir NUC versiyonu daha hazırlanıyor ve ailenin şimdiye kadar ki en güçlü üyesi olacak. Gelecek yılın ilk aylarında piyasada olacak modelin işlem gücü yanında grafik gücü de zirve noktasında olacak. Bununla birlikte Iris Pro grafikler haricinde yeni versiyonun detayları bilinmiyor. 

NUC versiyonunun ismi Devil's Canyon işlemcilerini andırsa da Intel'in Skylake işlemcilerini kullanacağı kesin gibi zira şimdiye kadar ki en güçlü Iris grafik çözümü, Skylake işlemciler ile birlikte gelen Iris Pro 580. Bu entegre grafik biriminde 72 işlem biriminin tümü kullanılıyor ve performansın daha da yükselmesini sağlayan 64MB veya 128MB eDRAM bellek kullanılıyor. 

Bu bakımdan en güçlü Skylake işlemcisi ile birlikte Iris Pro 580 grafik birimi Skull Canyon NUC versiyonunu adeta uçuracaktır. 1TFLOPS seviyesindeki performans ve Full HD çözünürlükte akıcı oyunlar, NUC ailesi için de bir ilki temsil edecek zira Intel NUC cihazları güçlü versiyonlara sahipti ancak oyun konusunda pek de başarılı değildi. Üçüncü taraf NUC üreticileri ise zaman zaman harici ekran kartları ile oyunculara yönelik orta halli cihazlar sunuyordu. 

http://hexus.net/tech/news/systems/88802-intel-readying-skull-canyon-nuc-q1-2016/ Yorum Yaz
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DarthLuca 3 yıl
NUC ürünleri hiçbirzaman barebone haricinde tam donanımlı satılmadı
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ekrem71 3 yıl
LORDTEK1 saat önce
Sayın yazar bu haberin 17 Kasım 2015 tarihli haberinizden farkını yakalayamadım. ekrem_NUC
Skylake işlemcilerinin kullanılacağı kesin gibi demişsiniz şu_linkte skylake kullanan NUC intel'in resmi sitesinde gösteriliyor.
Hocam ayıptır, dikkat lütfen...

Bu cihaz en yenisi ve şimdiye kadar ki en güçlü Iris Pro grafik birimi ile gelecek. Bu bakımdan Skylake NUC serisinden biraz ayrılıyor. İşlemci konusunda da Broadwell-E veya Kaby Lake gibi daha güçlü bir çözüm de olabilir deniyor.
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arel.gr 3 yıl
harcama butcesi sektore yansiyinca hafifletilmis ucuzlar sahneleniyor.
gelsinler, buyursunlar, herkese yer var.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bu saatten sonra ufak cihazlar piyasasını cep telefonları çoktan doldurdu bile ! :)
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LORDTEK 3 yıl
Sayın yazar bu haberin 17 Kasım 2015 tarihli haberinizden farkını yakalayamadım. ekrem_NUC
Skylake işlemcilerinin kullanılacağı kesin gibi demişsiniz şu_linkte skylake kullanan NUC intel'in resmi sitesinde gösteriliyor.

Hocam ayıptır, dikkat lütfen...
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