Dünyanın en güçlü NUC'u geliyor





Intel'in mini PC segmentine yeni bir yaklaşımı olan NUC serisi, yıllardır her yeni işlemci mimarisi ile kendisini yeniler ve tüketicinin karşısına çıkar. Skylake tabanlı işlemciler ile birlikte NUC serisi de barebone veya tam donanımlı şekilde satışa sunulmuştu ancak Intel'in söyleyecekleri daha bitmedi.





Elde edilen yeni bilgilere göre Skull Canyon adında yeni bir NUC versiyonu daha hazırlanıyor ve ailenin şimdiye kadar ki en güçlü üyesi olacak. Gelecek yılın ilk aylarında piyasada olacak modelin işlem gücü yanında grafik gücü de zirve noktasında olacak. Bununla birlikte Iris Pro grafikler haricinde yeni versiyonun detayları bilinmiyor.





NUC versiyonunun ismi Devil's Canyon işlemcilerini andırsa da Intel'in Skylake işlemcilerini kullanacağı kesin gibi zira şimdiye kadar ki en güçlü Iris grafik çözümü, Skylake işlemciler ile birlikte gelen Iris Pro 580. Bu entegre grafik biriminde 72 işlem biriminin tümü kullanılıyor ve performansın daha da yükselmesini sağlayan 64MB veya 128MB eDRAM bellek kullanılıyor.





Bu bakımdan en güçlü Skylake işlemcisi ile birlikte Iris Pro 580 grafik birimi Skull Canyon NUC versiyonunu adeta uçuracaktır. 1TFLOPS seviyesindeki performans ve Full HD çözünürlükte akıcı oyunlar, NUC ailesi için de bir ilki temsil edecek zira Intel NUC cihazları güçlü versiyonlara sahipti ancak oyun konusunda pek de başarılı değildi. Üçüncü taraf NUC üreticileri ise zaman zaman harici ekran kartları ile oyunculara yönelik orta halli cihazlar sunuyordu.

http://hexus.net/tech/news/systems/88802-intel-readying-skull-canyon-nuc-q1-2016/