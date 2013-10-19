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Dünyanın en küçük USB 3.0 belleği PKparis satışa sunuldu

5 yıl
1,8b
1
24
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en küçük USB 3.0 belleği PKparis satışa sunuldu

 Günlük hayatımızın vazgeçilmez ürünlerinden birisi olan USB bellekler, kendi içerisinde de bir tasarım ve boyut rekabeti içerisinde. USB 3.0 bellek sınıfı dün itibariyle dünyanın en küçüğü iddiasındaki yeni üyesine kavuştu.

PKparis firması tarafından tasarlanan USB 3.0 uyumlu bellek, yuvasına taktığınız zaman sadece 5mm ölçüsünde bir çıkıntı arz ediyor ve kendisini kullanıcıya unutturuyor. Bu haliyle daha çok kablosuz fare ve klavyelerin nano alıcılarına benziyor.

PKparis boyutlarına göre iddialı özellikler sunuyor. Okuma ve yazma hızları 140MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. LED bildirime de sahip olan bellek 32GB ve 64GB depolama kapasiteleri ile geliyor.

Modelin yekpare kasası alüminyumdan imal edilmiş ve oldukça sağlam. Ürünün 32GB kapasiteli versiyonu 48$ iken, 64GB kapasiteli versiyonu 89$ olarak satışta. 

http://gizmodo.com/youll-barely-notice-the-worlds-smallest-usb-3-0-flash-1446986913 Yorum Yaz
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kymelria 5 yıl en beğenilen
bir de su USB girişini ufaltsalar

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Srcn81 5 yıl
Bunu bilgisayara zincirle bağlamak lazım yoksa kaybolur valla.

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TAG Heuer 5 yıl
Tam benlik flash sız dolasamıyorum..
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777_E 5 yıl
Başlığı gördüğümde "Herhalde 512mb'tır diye düşünmüştüm". 32GB, 64GB'ı görünce ağzım açık kaldı resmen
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Whippoorwill 5 yıl
Kaybederim ben bunu :)
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SEO-Uzmanı 5 yıl
kymelria
bir de su USB girişini ufaltsalar

zaten micro USB var :)
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seven44 5 yıl
çok hoş olmuş
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kymelria 5 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
kymelria
bir de su USB girişini ufaltsalar

zaten micro USB var :)

Micro usb den calisan flash bellek var mi piyasada zeka küpü
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HumbiGumbi 5 yıl
burrnn
interwapBunlara gerek yok. Micro USB MicroSD Reader + MicroSD kart kombinasyonunu kullanın kartı gerektiğinde telefonda gerektiğinde USB olarak kullanın. Ayrı ayrı para vermeye gerek yok.
peki aktarım hızı ne olacak akıllı varlık?

Arkadaşın usb 3.0 vs ile işi yok aktarsın yeter isterse 1 mb/s ile aktarsın :)) Zaten piyasada uygun fiyata ufak boyutlu usb 2.0 lar var hız önemli değilse onlarda tercih edilebilir bu ürüne fark katan 140 mb/s okuma yazma hızı( tabi nekadar gerçekçi bilmiyorum).
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Master_Evil 5 yıl
64 gb sığdırmışlar helal olsun
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burrnn 5 yıl
interwap
Bunlara gerek yok. Micro USB MicroSD Reader + MicroSD kart kombinasyonunu kullanın kartı gerektiğinde telefonda gerektiğinde USB olarak kullanın. Ayrı ayrı para vermeye gerek yok.

peki aktarım hızı ne olacak akıllı varlık?
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Konungariket Sverige 5 yıl
o boyuta 64 gb sığdırmışlar helal olsun
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SuperSantorelli 5 yıl
Ee sony'nin buna benzer boyutlar'da mini usb'si zaten vardı..
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meego 5 yıl
ürünün alüminyumdan yapılması gerçekten çok güzel olmuş, keşke fiyatıda makul olsaydı
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kymelria 5 yıl en beğenilen
bir de su USB girişini ufaltsalar

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allking 5 yıl
Mesela 64gb lik macbook air için güzel bir sey bence.
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çaturçuturyerimseni 5 yıl
bari rengi belirgin olsa pc ile aynı renk olmamalı kırmızı yada mavi iyidir yoksa takılı mı değil mi anlaşılmıyor bile
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