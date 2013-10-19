Dünyanın en küçük USB 3.0 belleği PKparis satışa sunuldu





Günlük hayatımızın vazgeçilmez ürünlerinden birisi olan USB bellekler, kendi içerisinde de bir tasarım ve boyut rekabeti içerisinde. USB 3.0 bellek sınıfı dün itibariyle dünyanın en küçüğü iddiasındaki yeni üyesine kavuştu.





PKparis firması tarafından tasarlanan USB 3.0 uyumlu bellek, yuvasına taktığınız zaman sadece 5mm ölçüsünde bir çıkıntı arz ediyor ve kendisini kullanıcıya unutturuyor. Bu haliyle daha çok kablosuz fare ve klavyelerin nano alıcılarına benziyor.





PKparis boyutlarına göre iddialı özellikler sunuyor. Okuma ve yazma hızları 140MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. LED bildirime de sahip olan bellek 32GB ve 64GB depolama kapasiteleri ile geliyor.





Modelin yekpare kasası alüminyumdan imal edilmiş ve oldukça sağlam. Ürünün 32GB kapasiteli versiyonu 48$ iken, 64GB kapasiteli versiyonu 89$ olarak satışta.

http://gizmodo.com/youll-barely-notice-the-worlds-smallest-usb-3-0-flash-1446986913