Dünyanın en küçük USB belleği PKparis artık çift girişli

Dünyanın en küçük USB belleğini Ekim ayında piyasaya süren PKparis, bu kez hem mobil cihazlar hem de PC'lere yönelik yeni bir ürün hazırladı.

PKparis K'2 adındaki ürün hem USB hem de microUSB girişine sahip ve yine bu alanda da dünyanın en küçük USB belleği olmayı başarıyor. Ancak firma dahili bellek kullanmak yerine ürüne microSD kartlar eklenmesini sağlamış. Böylece hem boyutu küçük kalacak hem de kullanıcı bellek miktarını değiştirebilecek.

Çift taraflı girişi sayesinde Mac veya PC cihazlarında ve OTG destekli Android 4.0 ve üzeri sürüm çalıştıran mobil cihazlarda ürünü kolaylıkla kullanabiliyorsunuz.

Ürünün boyutları 34.5 x 17 x 7 mm şeklinde ve anahtarlıklara kolaylıkla eklenebiliyor. Kutu içerisinden cihaz 16GB kapasiteli microSD kart ile çıkıyor ve 32GB'a kadar artırılabiliyor. Ancak 64GB kapasite desteği sunulmuyor. Ürün USB 2.0 destekli ve 30 Avro fiyat etiketi ile satışa sunuldu.