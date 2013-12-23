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Dünyanın en küçük USB belleği PKparis artık çift girişli

5 yıl
2,7b
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9
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en küçük USB belleği PKparis artık çift girişli

Dünyanın en küçük USB belleğini Ekim ayında piyasaya süren PKparis, bu kez hem mobil cihazlar hem de PC'lere yönelik yeni bir ürün hazırladı.


PKparis K'2 adındaki ürün hem USB hem de microUSB girişine sahip ve yine bu alanda da dünyanın en küçük USB belleği olmayı başarıyor. Ancak firma dahili bellek kullanmak yerine ürüne microSD kartlar eklenmesini sağlamış. Böylece hem boyutu küçük kalacak hem de kullanıcı bellek miktarını değiştirebilecek.


Çift taraflı girişi sayesinde Mac veya PC cihazlarında ve OTG destekli Android 4.0 ve üzeri sürüm çalıştıran mobil cihazlarda ürünü kolaylıkla kullanabiliyorsunuz.


Ürünün boyutları 34.5 x 17 x 7 mm şeklinde ve anahtarlıklara kolaylıkla eklenebiliyor. Kutu içerisinden cihaz 16GB kapasiteli microSD kart ile çıkıyor ve 32GB'a kadar artırılabiliyor. Ancak 64GB kapasite desteği sunulmuyor. Ürün USB 2.0 destekli ve 30 Avro fiyat etiketi ile satışa sunuldu.
http://www.pkparis.com/en/prods/k2/ Yorum Yaz
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34sem 5 yıl
Kullanışlı bir şeye benziyor.
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foz54 5 yıl
güzel ama bu kadar para verilmez, seneye geriye uyumsuz yeni küçük usb 3.1 konnektörler çıkar bunlar de çöp olur
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interwap 5 yıl
30 avro mu? Bu tür ürünleri Çinliler 3-5 dolara kapına yolluyor.
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gunman233 5 yıl
Depolama için çok uygun bir ürün çıktı nihayet, ama fiyatı fazla.
Yan sanayisi var mı bunların? İleride mecburen hafıza girişi olmayan bir telefona geçeceğiz gibi, o zaman daha çok işe yarar alıp koymak lazım bir köşeye.
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Vash The Stampede 5 yıl gunman233
gunman233
Depolama için çok uygun bir ürün çıktı nihayet, ama fiyatı fazla.
Yan sanayisi var mı bunların? İleride mecburen hafıza girişi olmayan bir telefona geçeceğiz gibi, o zaman daha çok işe yarar alıp koymak lazım bir köşeye.

OTG kablosuyla çoğu telefon usb flashdisk destekliyor. büyüklüğe çok takmıyorsan otg kullanabilirsin.
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zaferaa 5 yıl
yeni trend bu, sony bu işe girdi, patır patır ürünler dökülmeye başladı. ama güzel nekadar çok model okadar iyi fiyat
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Vedpla 5 yıl
Fİkir harika olsada G2'den yola çıkarak uygulama kuramayacaklar sadece film ,müzik ,resim tabiki film izliyorsanız iş görecektir
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Led Zeppelin 5 yıl Vedpla
Root ve birkaç ekstra program ile herşey mümkündür androidde :)
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