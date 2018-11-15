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Dünyanın ilk 7nm ekran kartı: AMD'nin en güçlü silahı

6 ay
28b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin grafik kartı dünyası için yeni silahı dünyanın 7nm GPU kullanan ve PCIe 4.0 desteği sunan ilk grafik kartı. Kartı yakından gören sayılı yayınlardan biri olarak detaylarını anlatıyoruz.
AMD'nin yeni nesil teknolojilerini tanıttığı etkinlikte Türkiye'de sadece Donanım Haber vardı. Etkinliğin yıldız ürünlerinden biri de AMD'nin şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en güçlü, en donanımlı grafik kartı olan Radeon Instinct MI60 elimizde. Bu videoda dünyanın ilk 7nm GPU'sunu kullanan karta yakından bakıyoruz. 

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Wilson Fisk 6 ay en beğenilen
resmen ellerinde hazır ama çıkarmıyorlar yok 590 yok vegayı appleye verecez bir iki seneye bakarız bu nedir ya??2500'den bile gelse alacam vega'yı dediğimde herkes gülmüştü o konuda bi avcumuzu yaladık zaten forumca ama kuvvetli bi amd mimarisi elzem yoksa nvidia soyup soğana çevirecek bir işe yaramayan RTX MTX derken boş buldular ortalığı.piyasada 2080 ti ayarında amd olsa RTX diye sahneye çıkar mıydı bu adamlar açınca 40 fps 1990'lara döndüren?
resmen ellerinde hazır ama çıkarmıyorlar yok 590 yok vegayı appleye verecez bir iki seneye bakarız bu nedir ya??2500'den bile gelse alacam vega'yı dediğimde he...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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al-ozaria 6 ay
Mutlu oluyorum, AMD'den bu tür haberler geldikçe. Neden, rekabet candır. :D
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Range.. 6 ay Y-ZiyA
hocam bunlar sunucu tarzı kasalara takılmak için yapılıyor. fan olmuyor sunucunun fanları bu kartlarıda soğutuyor
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ozzzy222 5 ay
256 BİTLER 384 BİTLER İŞE Yaramayan kavrulan eski 512bitler vs :D tek kartta 1tb :D oha çok iyi ama yine nvıdıa alırım artık amdyi bıraktık.
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yilmaz196 6 ay
Klasik amd, ancak şov
Şaka gibi adımlar atıyorlar. Nvidianın kucağına attılar milleti.
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BirDost9999 6 ay
şu bir gerçek artık AMD Nvidia ekran kartlarını geçemeyecek oyuncu tarafından söz ediyorum. keşke geçebilse yok işte AMD eskisi gibi ekran kartlarına önem veremiyor Ryzen ile mi uğraşsın yoksa ekran kartlarıyla mı ikiside çok zor oluyor. AMD artık önemini işlemciye versin. ama ben AMD'nın ekran kartında geçmesini beklemiyorum 1 adım gerisinden gelsede iyi fakat 5 adım gerisinden geliyor. AMD Nvidia'nın dibinden yaklaşırsa Nvidia çok pahalı ekran kartı satamaz ben bunu istiyorum. sunucu tarafında ki Vega çok güçlü gözüküyor. iyi oyuncu ekran kartı çıkarması şart.
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TIRAZLI 6 ay
Erdi Özüağ güzel bir sunum teşekkürler
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masmynak 6 ay
abi hususi dinlediğim halde; ses tonun arka fondan geliyor da önde ben excel de formül hazırlıyor gibi bir kaç kelimeden fazlasını anlamadım :)
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Tugrul_512bit 6 ay
Şimdi 16x 4.0 olan pcie bandgenişliği 40GB/s var mıdır?
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REDSTONE 6 ay
Paylaşımınız için teşekkürler.
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9600_G_T 6 ay
watt ıcın bıle alınır :D
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sangokudbgt 6 ay
hayaller 7nm performans 2080ti/2
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al-ozaria 6 ay
Mutlu oluyorum, AMD'den bu tür haberler geldikçe. Neden, rekabet candır. :D
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