Dünyanın ilk 7nm ekran kartı: AMD'nin en güçlü silahı

AMD'nin grafik kartı dünyası için yeni silahı dünyanın 7nm GPU kullanan ve PCIe 4.0 desteği sunan ilk grafik kartı. Kartı yakından gören sayılı yayınlardan biri olarak detaylarını anlatıyoruz.

AMD'nin yeni nesil teknolojilerini tanıttığı etkinlikte Türkiye'de sadece Donanım Haber vardı. Etkinliğin yıldız ürünlerinden biri de AMD'nin şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en güçlü, en donanımlı grafik kartı olan Radeon Instinct MI60 elimizde. Bu videoda dünyanın ilk 7nm GPU'sunu kullanan karta yakından bakıyoruz.