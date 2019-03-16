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Dünyanın ilk tanksavar insansız kara aracını görüntüledik

2 ay
8,3b
2
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen IDEX 2019 savunma sanayii fuarında Milrem stantında sergilenen dünyanın ilk tanksavar insansız kara aracını görüntüledik.

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abdu97 2 ay en beğenilen
Yapan firma Estonya firması, gelen yorumlara bak
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R E A L I S T 1 ay
Aynı şeyi geveleyip durma arkadaşım
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DH Misafiri 2 ay
10 dakikadır reklamın açılmasını bekliyorum videoyu izleme hevesim kaçtı. Berbat bir player kullanıyorsunuz bence.
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sounderland 2 ay
Bizim millet şaka gibi ya. :) Estonya menşeli markadan kendi hükümetine seçim vaadi diye laf atar, diğeri filmde yaptılar ilk der.. Foruma üye alınırken uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığına dair sağlık raporu şartı getirilmeli.. :)
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SadorSkyWalker 2 ay
yahu nazi almayası bunu yaptı zaten https://www.youtube.com/watch?v=aIfOetl4pn0
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OverClocK1ng 2 ay
Dünyanın İlk Tanksavar. Hımmm. Law Abiding Citizen'i 20 kere izlemiş birisi olarak pek inandırıcı bulmadım. 2009 yapımı filmde Tank İmha Robotu var ve yine insansız. Uzaktan kumanda ediliyor.
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WB 2 ay
Savunma sanayi dunya tarihinde koyulmus en riyakar isimdir herhalde..
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abdu97 2 ay en beğenilen
Yapan firma Estonya firması, gelen yorumlara bak
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Tugrul_512bit 2 ay
Anka'ya anti-dron sinyal silahından koysak, bu tanksavarları iptal eder mi?
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