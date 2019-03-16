Dünyanın ilk tanksavar insansız kara aracını görüntüledik

|Yapan firma Estonya firması, gelen yorumlara bak
|Aynı şeyi geveleyip durma arkadaşım
|10 dakikadır reklamın açılmasını bekliyorum videoyu izleme hevesim kaçtı. Berbat bir player kullanıyorsunuz bence.
|Bizim millet şaka gibi ya. :) Estonya menşeli markadan kendi hükümetine seçim vaadi diye laf atar, diğeri filmde yaptılar ilk der.. Foruma üye alınırken uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığına dair sağlık raporu şartı getirilmeli.. :)
|yahu nazi almayası bunu yaptı zaten https://www.youtube.com/watch?v=aIfOetl4pn0
|Dünyanın İlk Tanksavar. Hımmm. Law Abiding Citizen'i 20 kere izlemiş birisi olarak pek inandırıcı bulmadım. 2009 yapımı filmde Tank İmha Robotu var ve yine insansız. Uzaktan kumanda ediliyor.
|Savunma sanayi dunya tarihinde koyulmus en riyakar isimdir herhalde..
|Yapan firma Estonya firması, gelen yorumlara bak
|Anka'ya anti-dron sinyal silahından koysak, bu tanksavarları iptal eder mi?