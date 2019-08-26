Düşük risk ve geniş uygulama alanı sunan gen düzenleme tekniği geliştirildi

Gen düzenleme son dönemde bilim insanları tarafından tartışıldığı kadar bir çok çevre tarafından da etik açıdan eleştiriler aladursun yeni teknikler geliştirilmeye devam ediliyor. Salt Entitüsü araştırmacılarının son çalışması gen düzenlemenin potansiyelini arttırırken riskleri de azaltacağa benziyor.

SATI

https://www.salk.edu/news-release/a-novel-technology-for-genome-editing-a-broad-range-of-mutations-in-live-organisms/

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Şu ana kadar kullanılan CRISPR tekniğiyle DNA’nın proteinleri kodlayan %2’lik kısmına müdahale edilirken hücrelerin bölünmesi kontrol edilebilmişti. Salt Enstitüsü’ndeki uzmanlarsavegenlerin aktive edilip pasif hale getirilmesinebölüm üzerinde çalışmışlar.SATI adı verilen yöntem de biryöntemi olanmetodunu temel alıyor. Buna karşın(short for intercellular linearized Single homology Arm donor mediated intron-Targeting Integration) yönteminde DNA’nın kodlamada görev almayan ve hatalı genler içeren %98’lik kısmınave ilerleyen dönemde DNA kendi tamir işlemleri sonucundadeğiştiriyor.Araştırma ekibine göre bunun sonucunda DNA’dan gen silmenin olası risklerinin önüne geçerken oldukça geniş ölçekli bir genetik mutasyon tamirinin önü açılıyor. Üstelik progeria sendromuna sahip bir fare üzerinde yapılan deneyde mutasyonun odağındaki LMNA geni hedef alınmış ve özellikle de deri ve dalak dokusunda progerin proteininin birikiminde kaydadeğer düşüşün yanı sıragözlemlenmiş.Bununtekabül ettiğini belirten ekibin geliştirdiği düzenleme yönteminin DNA’nın kodlamadan sorumlu olmayan bölüm üzerine düzeltme yapması itibariyle alanında ilk olduğunu da ekleyelim. Araştırmacıların şimdiki hedefi ise DNA düzeltme yöntemleri üzerine eğilerek doğruile etkileşen hücre sayısını arttırmak.