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    12.500 yıl önce soyu tükenen 'ulukurt' yeniden hayata döndürüldü

    Colossal Biosciences, yaptığı duyuruyla bilim camiasını sarstı. Firmaya göre yaklaşık 12.500 yıl önce soyu tükenen bir kurt türü, çeşitli gen düzenlemeleriyle yeniden hayata döndürüldü.
    12.500 yıl önce soyu tükenen 'ulukurt' yeniden hayata döndürüldü Tam Boyutta Gör
    Dallas merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, bilim dünyasında adeta bir çığır açtı. Şirket, nesli yaklaşık 12.500 yıl önce tükenen “ulukurt” (Aenocyon dirus) türünü başarılı bir şekilde yeniden hayata döndürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamaya göre üç sağlıklı yavru (Romulus, Remus ve Khaleesi), antik DNA, klonlama ve gen düzenleme teknolojileri kullanılarak dünyaya getirildi. Bu gelişme, dünyada ilk kez bir türün "başarıyla yeniden canlandırılması" olarak tarihe geçti; en azından firma bunu söylüyor.

    Ulukurtlar geri döndü

    Game of Thrones dizisindeki efsanevi kurtlara ilham veren bu tür, tarih öncesi dönemde Kuzey Amerika’nın en korkulan yırtıcılarından biriydi. Gri kurtlardan daha büyük yapıları, kalın kürkleri ve güçlü çeneleriyle bilinen bu canlının yeniden hayata döndürülmesi bilim dünyasında heyecanla karşılandı. Colossal’ın kurucu ortağı ve CEO’su Ben Lamm, teknolojilerinin işe yaradığını söylerken biri 13.000 yıllık bir dişten, diğeri ise 72.000 yıllık bir kafatasından elde edilen DNA’larla sağlıklı yavrular elde ettiklerini söyledi.

    12.500 yıl önce soyu tükenen 'ulukurt' yeniden hayata döndürüldü Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın ekim ayında yeni doğan ulukurt yavruları (Romulus ve Remus, kız kardeşleri Khaleesi 3 ay sonra doğdu) konumu gizli tutulan ve 2.000 dönümlük bir alana kurulu, 3 metre yüksekliğindeki “hayvanat bahçesi standartlarında” çitlerle çevrili bir tesiste yaşıyor. Alan, güvenlik görevlileri, dronlar ve canlı yayın kameralarıyla 7/24 izleniyor. Tesisin, Amerikan İnsancıl Derneği tarafından onaylandığı ve ABD Tarım Bakanlığı’na kayıtlı olduğu bildirildi.

    Bilim insanları, iki farklı ulukurt fosilinden elde edilen antik DNA’ları kullanarak bu türün yüksek kaliteli genom haritalarını oluşturdu. Genomlar, gri kurt, çakal ve tilki gibi yaşayan türlerle karşılaştırılarak türün özgün genetik özellikleri — örneğin beyaz tüyler, kalın kürk ve kafa yapısı — belirlendi.

    12.500 yıl önce soyu tükenen 'ulukurt' yeniden hayata döndürüldü Tam Boyutta Gör
    CRISPR teknolojisi sayesinde gri kurt hücrelerinde 14 farklı gen üzerinde toplam 20 düzenleme yapıldı. Genetiği düzenlenmiş hücreler, köpek yumurtalarına aktarılıp taşıyıcı annelere yerleştirildi. Üç başarılı gebelik sonucu iki erkek ve bir dişi yavru doğdu. Taşıyıcı anneler ise büyük ırklardan seçilmiş evcil köpeklerdi. Ortaya çıkan canlılar büyük oranda gri kurt genleri taşıyor.

    Colossal Biosciences, 2021 yılında Ben Lamm ve Harvard Üniversitesi’nden ünlü genetikçi George Church tarafından kurulduğundan bu yana mamut, dodo ve Tazmanya kaplanı gibi türleri de geri getirmeyi hedefliyor. Şirket, bugüne kadar 435 milyon doların üzerinde yatırım topladı. Geçtiğimiz ay detaylarını aktardığımız Mamut projesinin ise 2028’de ilk yavrularla sonuçlanması bekleniyor.

    Nesli tükenmekte olan türleri kurtarabilir

    12.500 yıl önce soyu tükenen 'ulukurt' yeniden hayata döndürüldü Tam Boyutta Gör
    Colossal, ulukurt projesinde geliştirdiği gen düzenleme ve klonlama teknolojilerinin yalnızca tükenmiş türlerin geri getirilmesinde değil, halen yok olma tehlikesi altındaki hayvanların korunmasında da devrim niteliğinde bir rol oynayabileceğini vurguluyor. Şirket, bu kapsamda dünyanın en tehdit altındaki kurt türü olan kızıl kurtlar (Canis rufus) için de iki ayrı yavru grubu üretmeyi başardığını açıkladı.

    Yeni doğan kızıl kurtlar, ulukurt araştırmaları sırasında geliştirilen daha az invaziv ve hayvan dostu bir klonlama tekniğiyle dünyaya geldi. Bu yöntem, hem taşıyıcı hayvanların daha az risk altında olmasını sağlıyor hem de embriyo tutunma oranlarını artırıyor. Colossal’ın hedefi, bu teknolojileri ileride nesli tükenme tehlikesi altındaki diğer türlerde de uygulamak.

    Tartışmalar da var

    Kimileri için bunlar modern çağın “Frankenstein deneyleri” olsa da arkasında yatan teknolojiler hayranlık uyandırıcı. Ancak tartışmalar da yok değil. Ulukurtlara tıpatıp benzeyen yavrular üretilmiş olsa da bunların orijinal tür ile “aynı” olup olmadıklarını söylemek güç. NewScientist, bu kurtların aslında sınırlı gen düzenlemelerine dayanarak ulukurtlara benzeyen genetiği değiştirilmiş gri kurtlar olduğunu bildiriyor.

    Ek olarak bu canlıların gerçek bir ekosistemde yaşayıp yaşamayacağı da belirsiz. Şirketin uzun vadeli planı, genetik olarak yeniden yaratılan mamutlar ve ulukurtlar gibi türlerin doğal ortamlara entegre edilmesi olsa da, bu senaryo şu an için hayli uzak görünüyor. Uzmanlara göre bu yeni hayvanların gerçekten ne işe yarayacağı da belirsiz. Şu bir gerçek ki, günümüz dünyasında firmanın üzerinde çalıştığı mamutların yaşaması pek mümkün değil. Zira iklim değişti ve yaşam alanlarının çoğu yok oldu.

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    lterlemez 3 saat önce

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