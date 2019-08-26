FDA onayından geçen sanal kalp ameliyatı denemeleri başladı

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Önümüzdeki sonbaharda FDA kurumu; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 160 hasta üzerinde yeni bir kalp ameliyatı denemesi yapmayı düşünüyor. Optimal Target Identification via Modelling of Arrhythmogenesis olarak adlandırılan operasyon türü ile operasyondan önce hastanın kalbinin 3 boyutlu görsel bir modelinin üretilmesi planlanıyor.
Yeni yöntem ile düzensiz kalp atışına sahip olan bireylerin tedavisi için gerekli operasyon sayılarının da önemli ölçüde azalması bekleniyor.
MRI ile model oluşturuluyor
İlk olarak MRI yani manyetik rezonans görüntüleme ile hastanın atriyumlarının bir modelinin oluşturulması planlanıyor. Model oluşturulduktan sonra ekip; modeli, sanal hücreler ile doldurmayı düşünüyor. Sanal hücrelerin aynı gerçek hayattaki gibi sağlıklı ve yaralı kalp dokusunu taklit etmesi bekleniyor.
Ekip daha sonra bu hücreleri sanal bir elektrik akımı ile uyarıyor ve düzensiz kalp atışlarının nereden kaynaklandığı bu şekilde tespit edilebiliyor.
İlk sanal operasyon gerçekleştirildi
Araştırma ekibi ilk modelini oluşturduktan sonra ilk sanal operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyon sonrasında, sanal modele yeni sanal lezyonlar eklendi. Ekip bu süreci tekrar etmeyi ve defalarca test etmeyi sürdürüyor. Böylece gelecekte kalbin hangi kısımlarının düzensiz kalp atışına sebep olacağı sanal ortamda görülmüş oluyor.
Yeni sanal operasyonlar ile sadece acil durumlar değil, gelecekte sorun yaratabilecek kalp dokularının da tedavi edilmesi planlanıyor.
https://www.engadget.com/2019/08/22/fda-trial-innovative-computer-assisted-heart-surgeries-f/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle