FDA onayından geçen sanal kalp ameliyatı denemeleri başladı

Önümüzdeki sonbaharda FDA kurumu; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 160 hasta üzerinde yeni bir kalp ameliyatı denemesi yapmayı düşünüyor. Optimal Target Identification via Modelling of Arrhythmogenesis olarak adlandırılan operasyon türü ile operasyondan önce hastanın kalbinin 3 boyutlu görsel bir modelinin üretilmesi planlanıyor.

MRI ile model oluşturuluyor

İlk sanal operasyon gerçekleştirildi

Araştırma ekibi ilk modelini oluşturduktan sonra ilk sanal operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyon sonrasında, sanal modele yeni sanal lezyonlar eklendi. Ekip bu süreci tekrar etmeyi ve defalarca test etmeyi sürdürüyor. Böylece gelecekte kalbin hangi kısımlarının düzensiz kalp atışına sebep olacağı sanal ortamda görülmüş oluyor.

Yeni sanal operasyonlar ile sadece acil durumlar değil, gelecekte sorun yaratabilecek kalp dokularının da tedavi edilmesi planlanıyor.

https://www.engadget.com/2019/08/22/fda-trial-innovative-computer-assisted-heart-surgeries-f/

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Yeni yöntem ilesahip olan bireylerin tedavisi için gerekli operasyon sayılarının da önemli ölçüde azalması bekleniyor.İlk olarakyani manyetik rezonans görüntüleme ile hastanın atriyumlarının bir modelinin oluşturulması planlanıyor. Model oluşturulduktan sonra ekip; modeli,düşünüyor. Sanal hücrelerin aynı gerçek hayattaki gibivebekleniyor.Optima adı verilen yöntemdenemelerini başarıyla geçti. Yeni yöntemin gelecekte klinik araştırmalar için kullanılması planlanıyor.