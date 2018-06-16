E3: The Division 2 oynadık

E3 oyun fuarında Ubisoft'un editörler için oluşturduğu özel alanda The Division 2 oynadık. 11 dakika süren özel bir görevde deneme şansı bulduğumuz oyun yeni dinamikleriyle çok etkileyici duruyor

Ubisoft'un özel olarak oluşturduğu alanda The Division 2'yi oynama ve 4K kayıt altına alma fırsatı yakaladık. Oyun ilkini beğenenlerin fazlasıyla seveceği, ilk oyundan sıkılanların da yeni şeyler bulabileceği bir yapıya bürünmüş.