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E3: The Division 2 oynadık

11 ay
11,8b
1
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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E3 oyun fuarında Ubisoft'un editörler için oluşturduğu özel alanda The Division 2 oynadık. 11 dakika süren özel bir görevde deneme şansı bulduğumuz oyun yeni dinamikleriyle çok etkileyici duruyor
Ubisoft'un özel olarak oluşturduğu alanda The Division 2'yi oynama ve 4K kayıt altına alma fırsatı yakaladık. Oyun ilkini beğenenlerin fazlasıyla seveceği, ilk oyundan sıkılanların da yeni şeyler bulabileceği bir yapıya bürünmüş. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
N. Chomsky 11 ay en beğenilen

Benim anlamadığım Mesut Çevik'in oyunla ne alakası var da E3 gibi bir konferansa o gidiyor? Doğru düzgün bir Bsc editörü yok muydu ki gitsin?
2 Yanıt Yanıtla +20
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gurkanse 11 ay
enis bey nolur bak buraya.bu adam god of war gibi bir efsane için hep aynı şeyleri yapıyosun diyor ama bu oyunu beğeniyor.sürekli adam vurup duruyor hep aynı şeyleri yapıyor ve bundan keyif alıyor.bu adam oyun incelemesi yapmasın
enis bey nolur bak buraya.bu adam god of war gibi bir efsane için hep aynı şeyleri yapıyosun diyor ama bu oyunu beğeniyor.sürekli adam vurup duruyor hep aynı şe...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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gurkanse 11 ay
division 1 oynayan ve oyun kültürü commodore 64 e dayanan biri olarak şunu söylemeden edemicem. "lütfen mesut çeviğe oyun oynatmayın"
1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 3 ay
umarım sen trolsundur manhunt
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DH Misafiri 5 ay
Dark zone bölgesi keyifliydi bayağı oynadım division1 i devamını getiremediler 2. Serisi aynı gibi duruyor biraz fiyatı uçuk ps4 e bekle gör yapacağım fazla umutlu değilim
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ÇatlakMerlin 11 ay
Biraz inandırıcılıktan uzak bir tanıtım olmuş açıkçası. Yorumlayan arkadaşlara katılıyorum ayrıca. Neden Mesut Bey yaptı bu tanıtımı onu ben de anlamadım. Neyse yine de emeğe saygı diyelim elbette...
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eren_eren1 11 ay
Uzunca bir süre oynadım dedi ve devamında öldü, sonrasında ölsen bile yerden kaldırabiliyorlar dedi?
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T@M@Y 11 ay Manhunt Three
Kardeş oyun dil dosyasının çeviri yapılmasına bakar. Dosyayı şifrelemeseler biz dahi yaparız. Sen destek ver gerisini bize bırak.
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Manhunt Three 11 ay
Bombaatar açıktı :) Güzel video olmuş.İlk oyundan daha iyi olacağına eminim.
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konsoldede 11 ay
dandik bir oyun fransiz mallarindan uzak durun
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Manhunt Three 11 ay konsoldede
Konsoldede bence senin oyundan anlayışın dandik.Şu oyuna ve Ubisoft oyununa dandik demek çok büyük bir bilmem nedir anladın sen.Animasyonlardan grafiklere içerikten açık dünyaya her şeyiyle ortalamanın üstünde bir oyun olacağı açık ilk oyun ise içerik anlamında sıkıntılıydı bir de dünya ile etkileşimin azdı.2.Oyunda bunu düzeltirlerse ki düzeltmişler gibi çok daha iyi bir oyun olacaktır.Belkide trollsündür.Umarım trollsündür.
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WB 11 ay
Haberlerin hemen hepsi video’ya dondu, bir kac ss ile bir kac satir aciklama yazsaniz da video izlemek zorunda kalmasak
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17Scorpion 11 ay
Mesut Bey’in silah zoruyla oyun oynadığını düşünüyorum. Neden bir adama zorla (!) oynatırlar bir oyunu ? Yazık günah değil mi ?
( şu videonun başka bir açıklaması olamaz )
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evo_4 11 ay
Sırf Freedom Fighters' ı andırdığı için bile seviyorum bu oyunu. Bir an önce çıksada oynasak.
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