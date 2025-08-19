Türkiye'de 5G ne kadar hızlı olacak? Gerçekte kaç Mbps göreceğiz?

5G ile teorik olarak 10 Gbps hıza ulaşılabiliyor ancak gerçek kullanımda çok daha düşük hızlar görülüyor. Onlarca ülkede 5 yıla yakın süredir 5G hizmeti sunuluyor. 5G ilk olarak 2019 yılında Güney Kore’de, 2020 yılında ise ABD ve Avrupa kullanıma sunuldu. Günümüzde ise 74 ülkede 169 operatör tarafından 5G hizmeti veriliyor. 5G’nin ne kadar hız sunacağı konusunda elimizde epey veri mevcut. Türkiye’de ihaleye açılacak 700 Mhz ve 3.5 GHz frekansları ile gerçek kullanımda ne kadar hız elde edeceğiz? En hızlı frekans neden ihaleye açılmadı? Gelin yakından bakalım.
5G ihalesine açılacak frekanslar ve bant genişlikleri
|Özellik
|700 MHz (2x10 MHz FDD)
|3.5 GHz (80 MHz TDD)
|3.5 GHz (100 MHz TDD)
|Bant Genişliği
|20 MHz (2x10 FDD)
|80 MHz
|80+20 MHz
(NR-CA ile)
|Teorik Download Hızı
|~90–100 Mbps (2x2 MIMO)
~150–180 Mbps (4x4 MIMO)
|~800–1000 Mbps
|~1000–1400 Mbps
|Gerçek Download Hızı
|40–100 Mbps
|300–700 Mbps
|400–1200 Mbps
|Gerçek Upload Hızı
|10–25 Mbps
|40–120 Mbps
|50–150 Mbps
|Kapsama Alanı
|Çok geniş
(kırsal, bina içi)
|Orta (şehir içi)
1–2 km
|Daha dar (şehir merkezi)
500 m–1 km
|Gecikme (Latency)
|15–25 ms
|8–15 ms
|8–12 ms
|Nerede Kullanılacak?
|Köy, kırsal, dağlık bölgeler
|Şehiriçi bölgeler
|Kalabalık şehiriçi noktalar
Operatörler arasında ne kadar hız farkı olacak?
Kırsal alanlarda kullanılacak 700 MHz frekansında ise yalnızca 2x10 bantgenişliği seçeneğini görüyoruz. Bu da üç operatörün kırsal alanlarda 700 MHz ile aynı hızları vereceği anlamına geliyor. Kullanıcılar 40-80 Mbps hız alacak. Kırsal alanda operatörler arasında bariz hız farkı olmayacak fakat kentsal alanda 500 Mbps’e varan hız farkları yaşanabilecek.
5G ile kentsel bölgelerde ne kadar hız alınacak?
3.5 Ghz frekansı 5G’nin ana frekansı olacak. Kentsel alanlarda yaşayanlar bu frekanstan internete bağlanacak. Bu frekans ile teoride 1.4 Gbps hızlara ulaşılabiliyor. Gerçekte ise 300-1.000 Mbps (1 Gbps) hızlar elde ediliyor. Baz istasyonuna çok yakın mesafelerde ve bağlanan kişi sayısının az olması durumlarında 1.2 Gbps hız görülebilecek. Upload hızı ise ortalama 40-150 Mbps hızında olacak.
- 3.5 Ghz 80 Mhz Gerçek Download Hızı: 300-700 Mbps
- 3.5 Ghz 100 Mhz Gerçek Download Hızı: 400-1200 Mbps
- 3.5 Ghz 80 Mhz Gerçek Upload Hızı: 40-120 Mbps
- 3.5 Ghz 100 Mhz Gerçek Upload Hızı: 50-150 Mbps
5G ile kırsal alanlarda ne kadar hız alınacak?
- 700 Mhz 2x10 Mhz Gerçek Download Hızı: 40-100 Mbps
- 700 Mhz 2x10 Mhz Gerçek Upload Hızı: 10-25 Mbps
En hızlı 5G frekansı olan mmWave frekansı neden ihaleye açılmadı?
26 GHz ve üzeri frekanslar (diğer adıyla mmWave) teorik olarak 5-10 Gbps hızlarda internet sunuyor. Gerçek kullanımda ise 3 Gbps’e varan hızlar görülüyor. mmWave’in dezavantajlı yanı ise kapsama alanı çok düşük. Yalnızca birkaç yüz metrelik alanda sinyal iletebiliyor. Kalın duvarlardan ve yağmur, sis gibi atmosferik koşullardan etkileniyor. mmWave frekansını evlerde kullanabilmek için her 100 metrede bir baz istasyonu yerleştirilmesi gerekiyor. Bu da şehirlerde görüntü kirliliği ve radyasyon seviyesinde artışlara neden olacak. Operatörler için büyük maliyet artışına neden olacak. Günümüzde mmWave frekansı yalnızca stadyum, konser alanı, havaalanı gibi yerlerde kullanılıyor.
mmWave frekansına bağlanabilmek için telefonda mmWave desteği bulunması gerekiyor. Ülkemizdeki 5G’li modellerin yüzde 90’ında bu destek mevcut değil. ABD’de satılan iPhone modellerinde mmWave desteği bulunsa da ülkemizde satılan versiyonlarda mmWave desteği bulunmuyor.
Gerçek 5G ilerleyen yıllarda sunulacak
5G'nin çift bağlantı teknolojisi ile gerçek 5G hızları alabiliyoruz ancak saf 5G'ye göre bazı dezavantajları var. Örneğin saf 5G'de 10 ms civarı gecikme (latency) değerleri alınırken çift bağlantılı 5G'de 20-30 ms civarı gecikme yaşanıyor. Telefonun 4G ve 5G modemi aynı anda aktif tutulduğu için daha çok şarj harcıyor. Otonom araçlar, fabrikalar, uzaktan araç kontrolü, uzaktan ameliyat gibi ultra düşük gecikme ihtiyacı duyulan senaryolarda kullanılamıyor. 5G'nin ilk yıllarında 5G hızları elde edeceğiz ancak ultra düşük gecikmeli 5G için birkaç yıl daha beklememiz gerekecek.
