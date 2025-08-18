ABD’den Çin’e yanıt: Dikey kalkış yapabilen İHA avcısı CobraJet

CobraJet’in üzerinde Teledyne FLIR elektro-optik ve kızılötesi sensörler ile Nvidia AI çipleri bulunuyor. Bu sayede dron, kendi sensörleriyle topladığı bilgileri anında işleyebiliyor.
CobraJet ayrıca Visual Realtime Area Monitoring (VRAM) sistemiyle donatılmış durumda. Bu sistem, saha komutanlarının dronu otonom görev sırasında izlemesine ve gerekirse müdahale ederek kontrol etmesine olanak sağlıyor. Böylece dron keşif, devriye ve tanımlama görevlerini kendi başına yürütebilirken, kritik kararlar hâlâ insan operatör tarafından alınabiliyor. Sistem, birden fazla CobraJet’in birbirleriyle iletişim kurmasına ve koordineli hareket etmesine de imkan tanıyor, bu sayede düşman dron sürülerine karşı tek bir varlık gibi savunma sağlanabiliyor.
Minyatür F-35 gibi
CobraJet VTOL savaş uçağı, gerek duyduğu enerjiyi ise Amprius katı hal lityum bataryalardan karşılıyor. Bu, hem akustik hem de termal avantaj sağlıyor. Sistemin testlerinin ise 2025’in ilerleyen aylarında yapılması planlanıyor.
Şirket, CobraJet’in birim maliyetini açıklamış değil ancak fiyatının, benzer savaş uçakları ve taşıdıkları füzelerden çok daha uygun olması bekleniyor. Dron, ABD’deki emniyet, iç güvenlik ve askeri birimler için sunulacak.
Kısa bir süre önce ise Çin, gemilerden dikey olarak kalkabilen dünyanın ilk jet motorlu İHA'sını tanıtmıştı. Ancak görünen o ki ABD de benzer prensibe sahip ürünler geliştiriyor.
