    ABD’den Çin’e yanıt: Dikey kalkış yapabilen İHA avcısı CobraJet

    SkyDefense’in yeni CobraJet dronu yapay zekası ve gelişmiş sensörleriyle düşman dron sürülerine karşı otonom ve düşük maliyetli çözüm sunuyor. Ayrıca dikey kalkış ve iniş de yapabiliyor.

    ABD'den Çin'e yanıt: Dikey kalkış yapabilen İHA avcısı CobraJet
    Savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren SkyDefense LLC, düşman dron veya insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkili ve düşük maliyetli bir çözüm sunan otonom bir muharebe dronu geliştirdi. Şirket, bu yeni insansız hava aracına CobraJet adını verirken ana görevinin düşman İHA’larını etkisiz hale getirmek olduğunu açıkladı.

    CobraJet’in üzerinde Teledyne FLIR elektro-optik ve kızılötesi sensörler ile Nvidia AI çipleri bulunuyor. Bu sayede dron, kendi sensörleriyle topladığı bilgileri anında işleyebiliyor.

    CobraJet ayrıca Visual Realtime Area Monitoring (VRAM) sistemiyle donatılmış durumda. Bu sistem, saha komutanlarının dronu otonom görev sırasında izlemesine ve gerekirse müdahale ederek kontrol etmesine olanak sağlıyor. Böylece dron keşif, devriye ve tanımlama görevlerini kendi başına yürütebilirken, kritik kararlar hâlâ insan operatör tarafından alınabiliyor. Sistem, birden fazla CobraJet’in birbirleriyle iletişim kurmasına ve koordineli hareket etmesine de imkan tanıyor, bu sayede düşman dron sürülerine karşı tek bir varlık gibi savunma sağlanabiliyor.

    Minyatür F-35 gibi

    ABD'den Çin'e yanıt: Dikey kalkış yapabilen İHA avcısı CobraJet
    Yapay zekasının yanı sıra CobraJet’in iç silah bölmesi ve harici taşıma noktaları da bulunuyor. Bu sayede kamikaze dronalar, küçük füzeler veya parçacık mühimmatları taşınabiliyor. Dron ayrıca, hassas bombalar ve uzun süreli devriye mühimmatları ile modifiye edilebiliyor; bu da onu çok rollü bir saldırı platformu hâline getiriyor. Dış tasarımı ise ABD’nin F-22 Raptor ve F-35 Lightning II savaş uçaklarını andırıyor. Dikey iniş-kalkış ve itki yönlendirme nozulları ise CobraJet’in uçak gemisi olmayan gemilerden kalkabilmesini sağlıyor.
    ABD'den Çin'e yanıt: Dikey kalkış yapabilen İHA avcısı CobraJet
    CobraJet aynı zamanda birden fazla modele sahip bir platform olarak tasarlanmış durumda. Bu modeller arasında hız, irtifa ve ebat gibi farklılıklar bulunuyor. Üst model CobraJet VT8, 480 km/s hıza kadar çıkabiliyor. 30 dakikadan uzun uçuş süresi ve yaklaşık 40 kg kalkış ağırlığı vadediyor. Ailenin diğer üyelerinin aksine bu versiyon sadece elektrikli değil. Mikro türbinleri için sıvı yakıt kullanan hibrit bir forma sahip.

    CobraJet VTOL savaş uçağı, gerek duyduğu enerjiyi ise Amprius katı hal lityum bataryalardan karşılıyor. Bu, hem akustik hem de termal avantaj sağlıyor. Sistemin testlerinin ise 2025’in ilerleyen aylarında yapılması planlanıyor.

    Şirket, CobraJet’in birim maliyetini açıklamış değil ancak fiyatının, benzer savaş uçakları ve taşıdıkları füzelerden çok daha uygun olması bekleniyor. Dron, ABD’deki emniyet, iç güvenlik ve askeri birimler için sunulacak.

    Kısa bir süre önce ise Çin, gemilerden dikey olarak kalkabilen dünyanın ilk jet motorlu İHA’sını tanıtmıştı. Ancak görünen o ki ABD de benzer prensibe sahip ürünler geliştiriyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 3 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

