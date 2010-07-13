ECS, 800MHz GPU hızıyla gelen GeForce GTX 460 Black modelini duyurdu

Asus'un anakart ve ekran kartı üretimini üstleneceği konuşulan ECS, GeForce GTX 460 akımına üç yeni model ile katıldı. İkisi referans tasarımlı biri ise hem hız aşırtmalı hem de özel tasarımlı olan ekran kartları, GF104 GPU'sundan güç alıyor ve 336x paralel işlem birimiyle geliyorlar. ECS'nin GeForce GTX 460 için hazırladığı Black Edition isimli yeni amiral gemisi Arctic Cooling tarafından üretilen, çift fana ve dört adet Bakır ısı borusuna sahip özel soğutucu (muhtemelen Accelero Twin Turbo Pro) kullanıyor ve 800MHz GPU hızıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Sahip olduğu özel soğutucu sayesinde, yüksek çalışma frekansına rağmen serin çalıştığı belirtilen DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 3DVision Surround, CUDA, PhysX ve SLI desteğine sahip olan ekran kartı, 800MHz GPU, 1600MHz paralel işlemci ve muhtemelen 4GHz hızında çalışan bellek saat hızlarıyla kendinden daha pahalı olan ekran kartlarına kafa tutacak gibi görünüyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI portlarına sahip olan ECS GeForce HYX 460 Black için henüz açıklanmış resmi fiyat bilgisi bulunmuyor.