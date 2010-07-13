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ECS, 800MHz GPU hızıyla gelen GeForce GTX 460 Black modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,1b
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17
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un anakart ve ekran kartı üretimini üstleneceği konuşulan ECS, GeForce GTX 460 akımına üç yeni model ile katıldı. İkisi referans tasarımlı biri ise hem hız aşırtmalı hem de özel tasarımlı olan ekran kartları, GF104 GPU'sundan güç alıyor ve 336x paralel işlem birimiyle geliyorlar. ECS'nin GeForce GTX 460 için hazırladığı Black Edition isimli yeni amiral gemisi Arctic Cooling tarafından üretilen, çift fana ve dört adet Bakır ısı borusuna sahip özel soğutucu (muhtemelen Accelero Twin Turbo Pro) kullanıyor ve 800MHz GPU hızıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Sahip olduğu özel soğutucu sayesinde, yüksek çalışma frekansına rağmen serin çalıştığı belirtilen DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 3DVision Surround, CUDA, PhysX ve SLI desteğine sahip olan ekran kartı, 800MHz GPU, 1600MHz paralel işlemci ve muhtemelen 4GHz hızında çalışan bellek saat hızlarıyla kendinden daha pahalı olan ekran kartlarına kafa tutacak gibi görünüyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI portlarına sahip olan ECS GeForce HYX 460 Black için henüz açıklanmış resmi fiyat bilgisi bulunmuyor.


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C28_ 9 yıl
Böyle modellerin çıkması çok iyi çünkü çoğu kişi overclock potansiyeli var die kartı almak istemiyor aynı fiyata yada 10-15 dolar farkla riske girmeden garanti dışına çıkarmadan hazır hız aşırılmış güzel bir kart almak isterim hem soğutma ve ses sıkıntısı olmadan rahat rahat kullanılır. Arkadaşın dediği gibi her firma 3 model çıkarsa piyasada epey artacağı için firmalarda fahiş fiyat farkı koymaz çabuk ulaşırız bu kartlara
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showstopper41 9 yıl
Çift fanlılar artmaya başladı. Her GTX460 en kötü ihtimalle 900 Görecek anlaşılan. Sapphire Toxic modeli açıklanmadı daha. Toxicten Vmod ile 1000MHz bekliyoruz...
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M@U 9 yıl
Firmaların 800mhz ve üstü hızları göze alması kartın oc potansiyeline vurgu yapıyor resmen. ECS'yi pek sevmem ama kart gelsin, iyidir.
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Master_Evil 9 yıl
bunların sessiz olması lazım
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UzmaN345 9 yıl
Güzel ürün alınır
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CeFurkan 9 yıl
800 mhz cidden cok iyi

oc ile 900 u buldugunu dusun
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Batuist 9 yıl
üçü de geçtim bu dört slot yer kaplamasın!!! nasıl bir fandır öyle
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Regor 9 yıl
@acbold donanimhaber.com/...
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Power4Life 9 yıl
Iyy ECS Hiç Sevmem Ne Aldıysam Sorunlu Oldu
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acbold 9 yıl

Regor

@acbold
donanimhaber.com/...


vay be. sağolun bu haberi kaçırmışım
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acbold 9 yıl

fx57

Asus'un anakart ve ekran kartı üretimini üstleneceği konuşulan ECS


yani ? burasını tam olarak açıklarmısınız :)
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dirokzan 9 yıl
süper birşeye benziyor umarım fiyatı uçuk olmaz ...
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F.@.T.İ.H 9 yıl
saat hızları ve sogutucusu iyi bir kart umarım fiyatıda dogru orantılı olur..
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car_26 9 yıl
her şirket en az 3 model.460 yağıyor
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