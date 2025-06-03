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Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni orta seviye ekran kartı RX 9060 XT, 5 Haziran'dan itibaren raflarda olacak. Son olarak meraklı bekleyiş sürerken, ekran kartına ait perakende listeleri sızmaya başladı. Peki Radeon RX 9060 XT ne kadar fiyatla satışa çıkacak? İşte ön listelemeler...

RX 9060 XT lansman öncesi listelendi

Lansmandan hemen önce listelenen RX 9060 XT modelleri, ABD ve İngiltere pazarında beklenenden daha yüksek fiyata sahip. Central Computers gibi ABD merkezli mağazalarda, 8GB VRAM'li ASRock RX 9060 XT Challenger modeli 319,99 dolardan sunuluyor. 16GB'lık varyantlar için ise fiyat 369,99 ila 389,99 dolar aralığında. Bu rakamlar, AMD'nin daha önce 249 ve 349 dolar olarak açıkladığı hedef fiyatların oldukça üzerinde.

Tam Boyutta Gör İngiltere cephesinde OverclockersUK mağazasında görülen fiyatlar da benzer şekilde. Resmî KDV dâhil fiyatlarla RX 9060 XT modelleri 270 ila 360 sterlin arasında değişiyor. Örneğin; Sapphire, PowerColor ve Gigabyte gibi üreticilerin 8GB varyantları 269,99 ila 289,99 sterlin bandında yer alırken, 16GB'lık kartlar 314,99 sterlinden başlayıp 359,99 sterline kadar çıkıyor.

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Şu an için fiyatların nihai olmadığını söyleyelim. Keza satışların başlamasıyla birlikte, fiyatların AMD'nin belirlediği MSRP seviyesine çekildiğini görebiliriz. Bilmeyenler için RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ekran kartlarına doğrudan rakip olacak şekilde konumlandırılan RX 9060 XT, 8GB ve 16GB GDDR6 VRAM, 32 RDNA 4 işlem birimi, FSR4, 3.13GHz boost saat hızı, DisplayPort 2.1a ve HDMI 2.1b desteğiyle geliyor.

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AMD RX 9060 XT fiyatları sızdı: Beklenenden yüksek

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