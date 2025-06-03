AMD RX 9060 XT fiyatları sızdı: Beklenenden yüksek

RX 9060 XT lansman öncesi listelendi
Lansmandan hemen önce listelenen RX 9060 XT modelleri, ABD ve İngiltere pazarında beklenenden daha yüksek fiyata sahip. Central Computers gibi ABD merkezli mağazalarda, 8GB VRAM'li ASRock RX 9060 XT Challenger modeli 319,99 dolardan sunuluyor. 16GB'lık varyantlar için ise fiyat 369,99 ila 389,99 dolar aralığında. Bu rakamlar, AMD'nin daha önce 249 ve 349 dolar olarak açıkladığı hedef fiyatların oldukça üzerinde.
Şu an için fiyatların nihai olmadığını söyleyelim. Keza satışların başlamasıyla birlikte, fiyatların AMD'nin belirlediği MSRP seviyesine çekildiğini görebiliriz. Bilmeyenler için RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ekran kartlarına doğrudan rakip olacak şekilde konumlandırılan RX 9060 XT, 8GB ve 16GB GDDR6 VRAM, 32 RDNA 4 işlem birimi, FSR4, 3.13GHz boost saat hızı, DisplayPort 2.1a ve HDMI 2.1b desteğiyle geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!