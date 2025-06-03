Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD RX 9060 XT fiyatları sızdı: Beklenenden yüksek

    AMD RX 9060 XT için ilk perakende fiyatlandırmaları ortaya çıktı. Lansman öncesi listelenen kartlar, ABD ve İngiltere pazarında beklenenden daha yüksek fiyata sahip.

    AMD RX 9060 XT fiyatları sızdı: Beklenenden yüksek Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni orta seviye ekran kartı RX 9060 XT, 5 Haziran'dan itibaren raflarda olacak. Son olarak meraklı bekleyiş sürerken, ekran kartına ait perakende listeleri sızmaya başladı. Peki Radeon RX 9060 XT ne kadar fiyatla satışa çıkacak? İşte ön listelemeler...

    RX 9060 XT lansman öncesi listelendi

    Lansmandan hemen önce listelenen RX 9060 XT modelleri, ABD ve İngiltere pazarında beklenenden daha yüksek fiyata sahip. Central Computers gibi ABD merkezli mağazalarda, 8GB VRAM'li ASRock RX 9060 XT Challenger modeli 319,99 dolardan sunuluyor. 16GB'lık varyantlar için ise fiyat 369,99 ila 389,99 dolar aralığında. Bu rakamlar, AMD'nin daha önce 249 ve 349 dolar olarak açıkladığı hedef fiyatların oldukça üzerinde.

    AMD RX 9060 XT fiyatları sızdı: Beklenenden yüksek Tam Boyutta Gör
    İngiltere cephesinde OverclockersUK mağazasında görülen fiyatlar da benzer şekilde. Resmî KDV dâhil fiyatlarla RX 9060 XT modelleri 270 ila 360 sterlin arasında değişiyor. Örneğin; Sapphire, PowerColor ve Gigabyte gibi üreticilerin 8GB varyantları 269,99 ila 289,99 sterlin bandında yer alırken, 16GB'lık kartlar 314,99 sterlinden başlayıp 359,99 sterline kadar çıkıyor.

    Şu an için fiyatların nihai olmadığını söyleyelim. Keza satışların başlamasıyla birlikte, fiyatların AMD'nin belirlediği MSRP seviyesine çekildiğini görebiliriz. Bilmeyenler için RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ekran kartlarına doğrudan rakip olacak şekilde konumlandırılan RX 9060 XT, 8GB ve 16GB GDDR6 VRAM, 32 RDNA 4 işlem birimi, FSR4, 3.13GHz boost saat hızı, DisplayPort 2.1a ve HDMI 2.1b desteğiyle geliyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nexen lastik yorumları self servis oto yıkama whatsapp bildirim sesi değiştirme veterinerde kedi uyutma ücreti al sat yapılabilecek ürünler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    HUAWEI Pura 70 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF A15
    ASUS TUF A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum