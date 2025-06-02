AMD Radeon RX 9080 XT özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

AMD Radeon RX 9080 XT neler sunacak?
Sızıntılara göre RX 9080 XT, 256-bit bellek veri yoluyla birlikte 32GB’a kadar GDDR7 bellekle sunulacak. Bu da kartın sadece kapasite değil, bant genişliği açısından da ciddi bir sıçrama yapacağını gösteriyor. İşin dikkat çeken kısmı ise GPU frekanslarında. Aktarılan bilgilere göre RX 9080 XT, 3.7 GHz ile 4.0 GHz arasında değişen saat hızlarına ulaşacak.
Bu rakamlar, AMD’nin bugüne kadar referans kartlarda sunduğu en yüksek saat hızı olabilir. Ancak tüm bu performansın enerji tüketimine etkisi de oldukça yüksek: Kartın 450W seviyesinde bir güç çekmesi bekleniyor. Dolayısıyla kağıt üzerinde, RX 9070 XT'ye göre %15-40 daha hızlı olacak. 4K'da ise bu fark %30'lara ulaşabilir.
Şu an için detaylar sınırlı olsa da, RX 9080 XT’nin RTX 5080'in yanı sıra aynı zamanda henüz piyasaya çıkmayan RTX 5080 SUPER modeliyle de rekabet edeceği söyleniyor. Ayrıca özellikle AMD'nin yeni FSR 4 "Redstone" yükseltme teknolojisiyle birlikte performans avantajını daha da artırabilir.
Henüz çıkış tarihi netleşmemiş olsa da, AMD’nin RX 9080 XT’yi Computex 2025’te duyurduğu Redstone teknolojisinin lansmanıyla paralel olarak piyasaya sürmesi muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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