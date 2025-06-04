Nvidia GeForce 576.66 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Nvidia GeForce 576.66 sürücüsü yayınlandı
Nvidia'nın duyurusuna göre GeForce 576.28 sürücüsü, Dune: Awakening, FC 25, Dragons Dogma 2, Clair Obscur: Expedition 33 gibi pek çok oyunda yaşanan rastgele çökme, ekran donması, gölge sorunları ve doku bozulmaları gibi çeşitli sorunları çözüyor. Ayrıca RTX 50 serisi özelinde web tarayıcılarda görülen kısa süreli kırmızı/yeşil flaş bozulması sorunu da yeni sürücü ile çözülmüş durumda.
Nvidia 576.66 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.
GeForce 576.66 ile çözülen sorunlar:
- Dune: Awakening oyun sırasında çökebilir [5273568]
- EA Sports FC 25 oyun sırasında çökebilir [5251937]
- [RTX 50 serisi] Dragons Dogma 2 gölge titremesi gösteriyor [5252205]
- [RTX 50 serisi] Bir web tarayıcısında video oynatma, kısa süreli kırmızı/yeşil flaş bozulması gösterebilir [5241341]
- Clair Obscur: Expedition 33 çökebilir [5283401]
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!