AMD RX 9060 XT çıkmadan test edildi: İşte sonuçlar

AMD RX 9060 XT çıkmadan test edildi
Kaçıranlar için RX 9060 XT, 8GB ve 16GB GDDR6 VRAM, 32 RDNA 4 işlem birimi, FSR4, 3.13GHz boost saat hızı, DisplayPort 2.1a ve HDMI 2.1b desteğiyle geliyor. Paylaşılan erken test sonuçları ise, XFX'in özel model RX 9060 XT kartına ait. Buna göre AMD'nin henüz yayınlamadığı özel bir sürücüyle (sürüm 25.6.1) çalışan GPU, 40mV undervolt ve %10 güç limiti artışıyla 3.46 GHz saat hızına ulaşıyor.
Lansmanı 5 Haziran’da yapılacak RX 9060 XT'nin 299 ila 349 dolar arasında fiyatlandırılması bekleniyor. Ancak AMD'nin önceki RX 9070 serisinde izlediği fiyat politikası göz önünde bulundurulduğunda, nihai fiyatın bölgeye göre değişkenlik göstermesi muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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