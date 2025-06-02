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    Anlık Bildirim

    AMD RX 9060 XT çıkmadan test edildi: İşte sonuçlar

    RX 9060 XT, lansmandan hemen önce test edildi. 3D Mark platformunda 3.46 GHz’e ulaşan kart, yalnızca 199W güç tüketimi sunuyor. İşte erken sonuçlar...          

    AMD RX 9060 XT çıkmadan test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    AMD'nin orta segment ekran kartı ailesine katılacak olan RX 9060 XT modeli için bekleyiş çok yakında sonlanıyor. Son olarak 5 Haziran'da planlanan lansman öncesinde ekran kartına ait kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. RX 9060 XT, RTX 5060 ve RTX 5060 Ti arasında rakipsiz olabilir.

    AMD RX 9060 XT çıkmadan test edildi

    Kaçıranlar için RX 9060 XT, 8GB ve 16GB GDDR6 VRAM, 32 RDNA 4 işlem birimi, FSR4, 3.13GHz boost saat hızı, DisplayPort 2.1a ve HDMI 2.1b desteğiyle geliyor. Paylaşılan erken test sonuçları ise, XFX'in özel model RX 9060 XT kartına ait. Buna göre AMD'nin henüz yayınlamadığı özel bir sürücüyle (sürüm 25.6.1) çalışan GPU, 40mV undervolt ve %10 güç limiti artışıyla 3.46 GHz saat hızına ulaşıyor.

    AMD RX 9060 XT çıkmadan test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Bu sırada toplam güç tüketimi yalnızca 199W seviyesinde kalıyor. Öte yandan, kartın bellek frekansının 2538 MHz sınırında kilitlendiğini söyleyelim. Test sonuçlarına gelirsek AMD'nin yeni ekran kartı, 3DMark Time Spy testinde 17.069 puan alarak RX 7700 XT ile neredeyse aynı seviyeye ulaşıyor. Bu noktada RTX 5060 Ti ile RX 7700 XT'nin benzer bir performansa sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var. 

    Lansmanı 5 Haziran’da yapılacak RX 9060 XT'nin 299 ila 349 dolar arasında fiyatlandırılması bekleniyor. Ancak AMD'nin önceki RX 9070 serisinde izlediği fiyat politikası göz önünde bulundurulduğunda, nihai fiyatın bölgeye göre değişkenlik göstermesi muhtemel. 

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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