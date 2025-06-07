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    GeForce RTX 5050 doğrulandı: İki farklı sürümle geliyor

    Nvidia'nın merakla beklenen RTX 5050 serisi için geri sayım resmen başladı. RTX 5050, PCI Aygıt Kimliği listesinde resmi olarak doğrulandı. İşte detaylar...    

    GeForce RTX 5050 doğrulandı: İki farklı sürümle geliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın halihazırda duyurmuş olduğu RTX 5090, 5080, 5070 ve 5060 modellerinin ardından seriye yeni bir model daha ekleyeceği konuşuluyor. Son sızıntılar ise bu modelin hem dizüstü hem de masaüstü için RTX 5050 olacağı yönündeydi. Son olarak RTX 5050, PCI Aygıt Kimliği listesinde resmi olarak doğrulandı. 

    GeForce RTX 5050 yakında geliyor

    Son gelen bilgilere göre RTX 5050 modelinin PCI cihaz kimlik veritabanında görülmesiyle birlikte lansman öncesi ilk doğrulamalar da gelmiş oldu. Bu lansman için Temmuz ayına işaret edilirken, GB207, Blackwell mimarisindeki en küçük GPU konumunda olacak. Ayrıca kartın PCI ID veritabanında "2d98" veya "2dd8" kimlikleriyle listelenmesi, GPU'ların OEM veya Max-Q sınıfı mobil versiyonlarına göre ayrılacağını da doğruladı. 

    Daha önceki bilgilere göre, RTX 5050 için 2.560 CUDA çekirdeği planlanıyor. Kıyaslamak adına bu sayının RTX 5060 modelinde 3.840 olduğunu söyleyelim. Ayrıca bu konfigürasyonda 130W TDP, 128 bit veri yolu ve 8 GB GDDR6 bellek bulunacak. 

    GeForce RTX 5050 doğrulandı: İki farklı sürümle geliyor Tam Boyutta Gör
    Şu an için RTX 5050 ile ilgili belirsiz noktalar da hâlâ mevcut. Ancak bulunduğu konumda doğrudan bir rakibe sahip olmadığını söyleyelim. Keza AMD henüz RDNA 4 tabanlı mobil ekran kartlarını duyurmadı. Intel cephesinde ise benzer şekilde düşük güç tüketimli mobil GPU planları bulunmuyor. Bu nedenle, yüksek bütçeye çıkmak istemeyen kullanıcılar için cazip bir alternatif olabilir.
    Kaynakça https://videocardz.com/newz/nvidia-gb207-gpu-for-geforce-rtx-5050-series-spotted-in-pci-id-library https://www.notebookcheck.net/RTX-5050-desktop-graphics-card-slated-for-a-July-launch-with-GDDR7-modules.1031150.0.html
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    turkelvis 22 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 1 gün önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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