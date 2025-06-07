Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın halihazırda duyurmuş olduğu RTX 5090, 5080, 5070 ve 5060 modellerinin ardından seriye yeni bir model daha ekleyeceği konuşuluyor. Son sızıntılar ise bu modelin hem dizüstü hem de masaüstü için RTX 5050 olacağı yönündeydi. Son olarak RTX 5050, PCI Aygıt Kimliği listesinde resmi olarak doğrulandı.

GeForce RTX 5050 yakında geliyor

Son gelen bilgilere göre RTX 5050 modelinin PCI cihaz kimlik veritabanında görülmesiyle birlikte lansman öncesi ilk doğrulamalar da gelmiş oldu. Bu lansman için Temmuz ayına işaret edilirken, GB207, Blackwell mimarisindeki en küçük GPU konumunda olacak. Ayrıca kartın PCI ID veritabanında "2d98" veya "2dd8" kimlikleriyle listelenmesi, GPU'ların OEM veya Max-Q sınıfı mobil versiyonlarına göre ayrılacağını da doğruladı.

Nvidia hakimiyetine karşı AMD’den bir stratejik satın alım daha 1 gün önce eklendi

Daha önceki bilgilere göre, RTX 5050 için 2.560 CUDA çekirdeği planlanıyor. Kıyaslamak adına bu sayının RTX 5060 modelinde 3.840 olduğunu söyleyelim. Ayrıca bu konfigürasyonda 130W TDP, 128 bit veri yolu ve 8 GB GDDR6 bellek bulunacak.

Tam Boyutta Gör Şu an için RTX 5050 ile ilgili belirsiz noktalar da hâlâ mevcut. Ancak bulunduğu konumda doğrudan bir rakibe sahip olmadığını söyleyelim. Keza AMD henüz RDNA 4 tabanlı mobil ekran kartlarını duyurmadı. Intel cephesinde ise benzer şekilde düşük güç tüketimli mobil GPU planları bulunmuyor. Bu nedenle, yüksek bütçeye çıkmak istemeyen kullanıcılar için cazip bir alternatif olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

GeForce RTX 5050 doğrulandı: İki farklı sürümle geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: