GeForce RTX 5050 doğrulandı: İki farklı sürümle geliyor

GeForce RTX 5050 yakında geliyor
Son gelen bilgilere göre RTX 5050 modelinin PCI cihaz kimlik veritabanında görülmesiyle birlikte lansman öncesi ilk doğrulamalar da gelmiş oldu. Bu lansman için Temmuz ayına işaret edilirken, GB207, Blackwell mimarisindeki en küçük GPU konumunda olacak. Ayrıca kartın PCI ID veritabanında "2d98" veya "2dd8" kimlikleriyle listelenmesi, GPU'ların OEM veya Max-Q sınıfı mobil versiyonlarına göre ayrılacağını da doğruladı.
Daha önceki bilgilere göre, RTX 5050 için 2.560 CUDA çekirdeği planlanıyor. Kıyaslamak adına bu sayının RTX 5060 modelinde 3.840 olduğunu söyleyelim. Ayrıca bu konfigürasyonda 130W TDP, 128 bit veri yolu ve 8 GB GDDR6 bellek bulunacak.Kaynakça https://videocardz.com/newz/nvidia-gb207-gpu-for-geforce-rtx-5050-series-spotted-in-pci-id-library https://www.notebookcheck.net/RTX-5050-desktop-graphics-card-slated-for-a-July-launch-with-GDDR7-modules.1031150.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.