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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi AMD, yapay zeka alanındaki rekabeti kızıştıracak yeni bir hamle daha yaptı. Şirket, yapay zeka yazılımlarının donanımlar arası uyumunu kolaylaştıran girişim Brium’u bünyesine kattığını duyurdu. Satın almanın finansal detayları açıklanmasa da bu adımın Nvidia’nın sektördeki baskın hakimiyetine karşı yapıldığı belirtiliyor.

AMD’den stratejik hamle

Brium, halihazırda "gizli modda" yani kamuya açık fazla bilgi vermeden faaliyet gösteren bir girişim olarak biliniyor. Şirketin internet sitesinde yer alan tek blog yazısına göre, Brium’un asıl amacı yapay zeka modellerinin farklı donanımlarda da verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak. Özellikle eğitimini Nvidia GPU’ları üzerinde almış modellerin AMD gibi alternatif donanımlara da kolayca adapte edilmesi, Brium’un sunduğu temel faydalardan biri.

Tam Boyutta Gör Bu teknolojik esneklik, AMD’nin bugüne kadar mücadele ettiği büyük bir engeli hedef alıyor. Zira yapay zeka yazılımlarının çoğu Nvidia donanımlarına özel olarak optimize edilmiş durumda. Brium’un çözümü ise bu yazılımların diğer donanımlarla da sorunsuz çalışmasını mümkün kılarak AMD’nin elini güçlendiriyor.

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AMD, basın açıklamasında, Brium'un satın alınmasının “geliştiricileri güçlendiren ve inovasyonu teşvik eden yüksek performanslı, açık bir yapay zeka yazılım ekosistemi oluşturma” taahhüdüne katkıda bulunacağını belirtti.

Brium, AMD’nin son iki yılda gerçekleştirdiği beşinci yapay zeka odaklı stratejik satın alma oldu. Şirket daha önce ABD’li Enosemi (28 Mayıs), Finlandiyalı Silo AI (Temmuz 2024), Nod.AI (Ekim 2023) ve Mipsology (Ağustos 2023) gibi firmaları da bünyesine katmıştı.

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Nvidia hakimiyetine karşı AMD’den bir stratejik satın alım daha

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