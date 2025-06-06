Nvidia hakimiyetine karşı AMD’den bir stratejik satın alım daha

AMD’den stratejik hamle
Brium, halihazırda "gizli modda" yani kamuya açık fazla bilgi vermeden faaliyet gösteren bir girişim olarak biliniyor. Şirketin internet sitesinde yer alan tek blog yazısına göre, Brium’un asıl amacı yapay zeka modellerinin farklı donanımlarda da verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak. Özellikle eğitimini Nvidia GPU’ları üzerinde almış modellerin AMD gibi alternatif donanımlara da kolayca adapte edilmesi, Brium’un sunduğu temel faydalardan biri.
AMD, basın açıklamasında, Brium'un satın alınmasının “geliştiricileri güçlendiren ve inovasyonu teşvik eden yüksek performanslı, açık bir yapay zeka yazılım ekosistemi oluşturma” taahhüdüne katkıda bulunacağını belirtti.
Brium, AMD’nin son iki yılda gerçekleştirdiği beşinci yapay zeka odaklı stratejik satın alma oldu. Şirket daha önce ABD’li Enosemi (28 Mayıs), Finlandiyalı Silo AI (Temmuz 2024), Nod.AI (Ekim 2023) ve Mipsology (Ağustos 2023) gibi firmaları da bünyesine katmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.