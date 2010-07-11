ECS, GeForce GTX 460 Black Edition modelini sunmaya hazırlanıyor

Temsili görsel: ECS GeForce GTS 250 Black Edition

Önde gelen donanım üreticilerinden ECS, GeForce GTX 460 Black Edition modelini kullanıma sunmayı planlıyor. 256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, çift fanlı özel soğutucusu ile dikkat çekerken fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelmesi bekleniyor.

ECS cephesinden gelen bilgilere göre, ısı iletim teknolojisini esas alan özel fan sayesinde kartın, referans tasarımlı model ile kıyaslandığında daha serin ve daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. 336x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisine de destek sunuyor.

3DVision, PhysX ve CUDA desteğine sahip olan kartın saat hızları henüz açıklanmadı ama referans değerler olan 675MHz GPU, 1350MH paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarından daha yüksek olması bekleniyor. Özel tasarımlı bir model olduğu için ECS GeForce GTX 460 Black Edition modelinin 229$'dan daha pahalı olması bekleniyor.