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ECS, GeForce GTX 460 Black Edition modelini sunmaya hazırlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Temsili görsel: ECS GeForce GTS 250 Black Edition

Önde gelen donanım üreticilerinden ECS, GeForce GTX 460 Black Edition modelini kullanıma sunmayı planlıyor. 256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, çift fanlı özel soğutucusu ile dikkat çekerken fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelmesi bekleniyor.

ECS cephesinden gelen bilgilere göre, ısı iletim teknolojisini esas alan özel fan sayesinde kartın, referans tasarımlı model ile kıyaslandığında daha serin ve daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. 336x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisine de destek sunuyor.

3DVision, PhysX ve CUDA desteğine sahip olan kartın saat hızları henüz açıklanmadı ama referans değerler olan 675MHz GPU, 1350MH paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarından daha yüksek olması bekleniyor. Özel tasarımlı bir model olduğu için ECS GeForce GTX 460 Black Edition modelinin 229$'dan daha pahalı olması bekleniyor.


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Batuist 9 yıl
şimdi çıkan vede çıkacak olan onlarca gtx460 model ekran kartının bu markada çıkardı şeklinde haberi mi yapılacak.. daha doğrusu bu haberden ziyade bir duyuru oluyor...
bir arkadaş veryansın etmişti DH'ta kalite düşüyor diye kendine gelmeli diye... sanki haklı gibi... bunu haber olacak bir tarafı yok..
sitede duyurular şeklinde bir başlık açılıp orada yayınlanabilir bence...
yoksa önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde burada birkaçyüz gtx460 model ekran kartı satışa sunuldu şeklinde ki yazılar istila edecek..
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Man From Atlantis 9 yıl
şuana kadarki en kaliteli soğutuculu gtx 460 bu heralde.. 3 slot kaplıyor sanırım..


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Virinom 9 yıl
kartta sadece bir tane sli yuvası var, 3'lü veya 4'lü sli desteği yok..

ARKADAŞIM SNDE HİPERMETROP VAR GALİBA BNNİYE YAN YANA DURAN 2 SLİ YUVASI GÖRÜYORUM.
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Man From Atlantis 9 yıl

xxxartistxxx

kartta sadece bir tane sli yuvası var, 3'lü veya 4'lü sli desteği yok..

ARKADAŞIM SNDE HİPERMETROP VAR GALİBA BNNİYE YAN YANA DURAN 2 SLİ YUVASI GÖRÜYORUM.


işte okumaya üşenip sadece resimlere bakan biri daha.. arkadaşım o baktığın resmin altını okuyabilseydin eğer onun gts250 olduğunu görürdün..
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NeloAngelo 9 yıl
kendilerine özgü bi sogutma yapmışlar bakalım nasıl bi performansı olacak
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NecroCyber-777 9 yıl
ben 3 lü SLI performansını merak ediyorum tabiiki ms sorunu SLI da var fakat diğer kartlara göre 3 lğ sli yapılsa acaba nasıl performans vereceği merak konusu
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Man From Atlantis 9 yıl
kartta sadece bir tane sli yuvası var, 3'lü veya 4'lü sli desteği yok..

ECS umarım biraz daha büyük fan kullanır gigabyte'ınkiler gibi..
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