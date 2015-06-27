ECS anakart üretmeyi bırakacakları yönündeki iddiaları yalanladı

Haber Editörü
Dünyanın en büyük beşinci anakart üreticisi olan Tayvan menşeli Elitegroup Computer Systems (ECS) firması, bugün yayınladığı açıklamayla anakart üretmeyi bırakacakları yönündeki iddiaları yalanladı. Son günlerde teknoloji dünyasının gündemini meşgul eden iddialar hakkında konuşan ECS yöneticisi May Chuan, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve anakart üretmeye devam edeceklerini açıkladı.
Son günlerde ortaya çıkan bu asılsız haberlerden rahatsız olduklarını dile getiren Chuan, ECS başkanı Sunny Yang tarafından kaleme alınan açıklamayı da teknoloji dünyasıyla paylaştı. ECS başkanı tarafından kaleme alınan bu açıklamada, ilk olarak Digitimes sitesi tarafından yer verilen bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı ve firmanın hiçbir zaman anakart üretmeyi bırakmayacağı belirtildi. Anakart pazarındaki yerlerini korumak için araştırma ve geliştirme çalışmalarını devam ettireceklerini açıklayan Yang, bu pazarda kalıcı olacaklarının teminatını verdi.
Açıklanan son rakamlara göre yılda ortalama 3 - 4 milyon anakart satarak anakart pazarının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan ECS cephesinden gelen bu açıklama, Computex kapsamında görücüye çıkarılan yeni 100 serisi anakartların da daha önce planlandığı gibi kullanıcıların beğenisine sunulacağını gösterdi.
http://www.tweaktown.com/news/46120/ecs-never-give-up-making-motherboards/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bios güncelleme işi de biraz zahmetlidir, doğrudur. Şuan çalışıyor mu bilmiyorum, Koleksiyon olarak saklayacağım.
Biostar ve Asrock ın orta-üst seviye anakartların kullanmayı de hep istedim. Yazılım desteği ECS den daha iyi gözüküyordü.
Newegg'de biostar, asrock anakrtlar. Fakat ülkemizdeki durum maalesef bu.
teknofiyat.com/...
teknofiyat.com/...
Sistem özellikleri şu şekilde;
Intel Core 2 Duo E7400 1066Mhz FSB, 3MB L2 Cache @2.80GHz - OC 3.40GHz
AMD Radeon HD 3600 Series (1GB)512MB 128 Bit
3GB DDR2 Ram
320GB Samsung HDD, 32MB Cache
350W PSU
ECS,Biostar gibi markaların üst seviye kaliteli anakartları olsa da ülkemiz pazarına giriş yapamadılar. Bu yüzden giriş seviyesi anakartlarını hep görmüş olduk. Giriş seviyesi anakartlar arıza oranı en yüksek olan anakart grubu olduğu için de markaların isimlerine biraz gölge düşürüyor haliyle.
Bonus : EVGA örneğini düşünürsek teknik servis ve fiyatlandırmaları. Bu üstteki iki firmanın gelmemesi çok da onları üzmemiştir...