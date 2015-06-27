ECS anakart üretmeyi bırakacakları yönündeki iddiaları yalanladı

Dünyanın en büyük beşinci anakart üreticisi olan Tayvan menşeli Elitegroup Computer Systems (ECS) firması, bugün yayınladığı açıklamayla anakart üretmeyi bırakacakları yönündeki iddiaları yalanladı. Son günlerde teknoloji dünyasının gündemini meşgul eden iddialar hakkında konuşan ECS yöneticisi May Chuan, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve anakart üretmeye devam edeceklerini açıkladı.

Son günlerde ortaya çıkan bu asılsız haberlerden rahatsız olduklarını dile getiren Chuan, ECS başkanı Sunny Yang tarafından kaleme alınan açıklamayı da teknoloji dünyasıyla paylaştı. ECS başkanı tarafından kaleme alınan bu açıklamada, ilk olarak Digitimes sitesi tarafından yer verilen bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı ve firmanın hiçbir zaman anakart üretmeyi bırakmayacağı belirtildi. Anakart pazarındaki yerlerini korumak için araştırma ve geliştirme çalışmalarını devam ettireceklerini açıklayan Yang, bu pazarda kalıcı olacaklarının teminatını verdi.



Açıklanan son rakamlara göre yılda ortalama 3 - 4 milyon anakart satarak anakart pazarının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan ECS cephesinden gelen bu açıklama, Computex kapsamında görücüye çıkarılan yeni 100 serisi anakartların da daha önce planlandığı gibi kullanıcıların beğenisine sunulacağını gösterdi.



http://www.tweaktown.com/news/46120/ecs-never-give-up-making-motherboards/index.html