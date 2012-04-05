EKL, yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Gotthard'ı duyurdu

İşlemci, sabit disk, çipset, ekran kartı ve RAM'ler için soğutucular geliştiren Alman firması EKL, Alpenföhn Gotthard modelinin duyurusunu gerçekleştirdi.



Intel cephesinde LGA 775, 1155, 1156, 1366, 2011 işlemcilere; AMD cephesinde ise socket FM1, AM3 (+), AM2 (+) işlemcilere destek veren yeni soğutucu, 167 x 147 x 130 mm ebatlarında ve 998 gram ağırlığında dizayn edilmiş. 6 mm'lik 6 adet bakır ısı borusunun eşlik ettiği soğutucu 140 mm'lik fan ile birlikte geliyor.



EKL, Alpenföhn Gotthard'ı, 57.90 Euro fiyat etiketiyle nisan sonu - mayıs başı gibi satışa sunmayı planlıyor.

