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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EKL, yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Gotthard'ı duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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EKL, yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Gotthard'ı duyurdu
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İşlemci, sabit disk, çipset, ekran kartı ve RAM'ler için soğutucular geliştiren Alman firması EKL, Alpenföhn Gotthard modelinin duyurusunu gerçekleştirdi.
Intel cephesinde LGA 775, 1155, 1156, 1366, 2011 işlemcilere; AMD cephesinde ise socket FM1, AM3 (+), AM2 (+) işlemcilere destek veren yeni soğutucu, 167 x 147 x 130 mm ebatlarında ve 998 gram ağırlığında dizayn edilmiş. 6 mm'lik 6 adet bakır ısı borusunun eşlik ettiği soğutucu 140 mm'lik fan ile birlikte geliyor.
EKL, Alpenföhn Gotthard'ı, 57.90 Euro fiyat etiketiyle nisan sonu - mayıs başı gibi satışa sunmayı planlıyor.
EKL, yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Gotthard'ı duyurdu
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EKL, yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Gotthard'ı duyurdu
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EKL, yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Gotthard'ı duyurdu
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brev 7 yıl
Fiyatı yüksek hantal bir soğutucu.Çok yer kaplar.Muhakkak etkin soğutma sağlıyordur.Özellikle normalden fazla ısı borusu kullanılmış,buda ekstra soğutma performansı demek.Overclockçular için ideal bir ürün...
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Rüzgar81 7 yıl
Alpenföhn cok eski ve köklü firmadır. Türkiye piyasasında olmadıgından yeni üretici çıktı gibi algılanıyor.
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perikentli 7 yıl
sogutucu gercekten güzel duruyor anakart üzerinden aldıgı sıcak havayıda dısarı atabilecek bir yapıya sahip ayrıva 14 cm olmasıda iyi gayet sessiz olacagıda aşikar..Güzel bi sogutucu
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2kol3bacak 7 yıl
Enteresan bir soğutucu olmuş.

Fanın görünüşü çok güzel umarım son kullanıcıya da sunarlar bu fandan.

Blokların birbirinden ayrılması iyi bir fikir olabilir zira ısı dağılımına göre blok tek bir sıcaklığa ulaşmaya çalışmaktansa daha ufak yüzeyde daha soğuk çalışma oranına ulaşabilir.

Keşke yaprakları tırtıklı ya da dalgalı yapsalardı ucuz durmuş.

Alta da bir fan takılmıyorsa eğer cpu bloğunun üstüne bir heatsink konumlandırarak ısının dağıtımı hızlandırılabilirdi.

Teşekkürler haber için.

ps. Alpenföhn Gotthard sanki ünlü bir fizikçinin adıymış gibi
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Process64 7 yıl
@Rindaman;
Ne güzel işte bu kadar çok çeşit içerisinde istediğinizi seçin beğenin alın. Zaten fan boyutları ve soket yapılarına göre standart üretiliyor, alırken bunları bilmeniz yeterli. Boyutları standart hale getirilsin derseniz o zaman (soğutuculu) Ram ve kasa boyutlarına da standart getirilmek zorunda. Ayrıca (atıyorum) iki tane fan üreticisi olsaydı rekabet olmaz, üç kuruşluk fanlara daha fazla para öderdik...

_bluescream_'ın dediği gibi bakır çubuklar işlemciye direk temas etseydi daha iyi olurdu (gerçi bu durum biraz da psikolojik galiba
). Bir de yatay fanların (bana göre) pek alınabilir bir yanı yok. Çok iyi havalandırması olmayan kasalarda bile egzoz ya da tavan fana çevirmek, belirli bir hava akım yönü sağlamak daha verimli.
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_bluescream_ 7 yıl
keşke core contact olsaymış
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E_Aydin35 7 yıl
Yani teknik bakımından çok korkutucu bir görünüşe sahip bir soğutucu.. :/ işe fazlasıyla yarar bir soğutucuya benziyor saadece fiyatı görünce bu yorumu yapasım geldi :p
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Rindaman 7 yıl
önüne gelen cpu soğutucu yapıyor kaç üretici oldu sayısını unuttum. Bir de yarısından fazlası birbirinin aynısı. Şöyle Universal bir tablo olsa da ona göre seçsek.
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drserk 7 yıl
bu tarz soğutucularda ısınmış levhaların üzerine giden hava,plakadan sonra ısınıp çekirdeğin üzerindeki kısıma da gitmesi daha etkin bir soğutma sağlayabiliyor mu?
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