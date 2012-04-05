EKL, yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Gotthard'ı duyurdu

Haber Editörü
İşlemci, sabit disk, çipset, ekran kartı ve RAM'ler için soğutucular geliştiren Alman firması EKL, Alpenföhn Gotthard modelinin duyurusunu gerçekleştirdi.
Intel cephesinde LGA 775, 1155, 1156, 1366, 2011 işlemcilere; AMD cephesinde ise socket FM1, AM3 (+), AM2 (+) işlemcilere destek veren yeni soğutucu, 167 x 147 x 130 mm ebatlarında ve 998 gram ağırlığında dizayn edilmiş. 6 mm'lik 6 adet bakır ısı borusunun eşlik ettiği soğutucu 140 mm'lik fan ile birlikte geliyor.
EKL, Alpenföhn Gotthard'ı, 57.90 Euro fiyat etiketiyle nisan sonu - mayıs başı gibi satışa sunmayı planlıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fanın görünüşü çok güzel umarım son kullanıcıya da sunarlar bu fandan.
Blokların birbirinden ayrılması iyi bir fikir olabilir zira ısı dağılımına göre blok tek bir sıcaklığa ulaşmaya çalışmaktansa daha ufak yüzeyde daha soğuk çalışma oranına ulaşabilir.
Keşke yaprakları tırtıklı ya da dalgalı yapsalardı ucuz durmuş.
Alta da bir fan takılmıyorsa eğer cpu bloğunun üstüne bir heatsink konumlandırarak ısının dağıtımı hızlandırılabilirdi.
Teşekkürler haber için.
ps. Alpenföhn Gotthard sanki ünlü bir fizikçinin adıymış gibi
Ne güzel işte bu kadar çok çeşit içerisinde istediğinizi seçin beğenin alın. Zaten fan boyutları ve soket yapılarına göre standart üretiliyor, alırken bunları bilmeniz yeterli. Boyutları standart hale getirilsin derseniz o zaman (soğutuculu) Ram ve kasa boyutlarına da standart getirilmek zorunda. Ayrıca (atıyorum) iki tane fan üreticisi olsaydı rekabet olmaz, üç kuruşluk fanlara daha fazla para öderdik...
_bluescream_'ın dediği gibi bakır çubuklar işlemciye direk temas etseydi daha iyi olurdu (gerçi bu durum biraz da psikolojik galiba ). Bir de yatay fanların (bana göre) pek alınabilir bir yanı yok. Çok iyi havalandırması olmayan kasalarda bile egzoz ya da tavan fana çevirmek, belirli bir hava akım yönü sağlamak daha verimli.