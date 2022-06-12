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    Arctic P14 Slim PWM PST fan ince yapısıyla dikkat çekiyor

    Arctic P14 Slim PWM PST kasa fanı sadece 16mm kalınlık değeri ile ince kasa kurmak isteyenlere ideal bir alternatif haline geliyor. Arctic P14 Slim PWM PST fan özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    Arctic P14 Slim PWM PST fan
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    Bilgisayar bileşenleri konusunda lider firmalardan Arctic, daha küçük bilgisayar kasalarına önem verenler için ince profilde bir kasa fanı satışa sunuyor. Arctic P14 Slim PWM PST fan sadece 16mm kalınlığa sahip.

    Arctic P14 Slim PWM PST fan özellikleri ve fiyatı

    Arctic markasının yeni P14 Slim PWM PST kasa fanı oldukça ince ve az yer kaplıyor. HTPC kasaları, kompakt mini PC kasaları gibi yapılar için ideal bir alternatif olacak. 140mm ölçüsünde olan fan 150RPM-1800RPM arasında PWM ile değiştirilebilen hızlara sahip.

    Optimize statik basınç çözümü hava direnci artsa bile verimli bir soğutma sağlıyor. Böylece yüksek soğutma performansını düşük gürültü seviyelerinde sunabiliyor. Ayrıca hafif yüklerde oldukça sessiz bir hale gelebiliyor. Paylaşımlı PWM sayesinde de (PST) bir hat üzerine 3 tane daha fan bağlanabiliyor. Arctic P14 Slim PWM PST fan modeli 8 Pound fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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