Arctic P14 Slim PWM PST fan ince yapısıyla dikkat çekiyor

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Bilgisayar bileşenleri konusunda lider firmalardan Arctic, daha küçük bilgisayar kasalarına önem verenler için ince profilde bir kasa fanı satışa sunuyor. Arctic P14 Slim PWM PST fan sadece 16mm kalınlığa sahip.

Arctic P14 Slim PWM PST fan özellikleri ve fiyatı

Arctic markasının yeni P14 Slim PWM PST kasa fanı oldukça ince ve az yer kaplıyor. HTPC kasaları, kompakt mini PC kasaları gibi yapılar için ideal bir alternatif olacak. 140mm ölçüsünde olan fan 150RPM-1800RPM arasında PWM ile değiştirilebilen hızlara sahip.

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Optimize statik basınç çözümü hava direnci artsa bile verimli bir soğutma sağlıyor. Böylece yüksek soğutma performansını düşük gürültü seviyelerinde sunabiliyor. Ayrıca hafif yüklerde oldukça sessiz bir hale gelebiliyor. Paylaşımlı PWM sayesinde de (PST) bir hat üzerine 3 tane daha fan bağlanabiliyor. Arctic P14 Slim PWM PST fan modeli 8 Pound fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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Arctic P14 Slim PWM PST fan tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı