Yeni CPU soğutma çözümü fanları ortadan kaldırıyor ve dizüstü bilgisayar performansını ikiye katlıyor

Tam Boyutta Gör San Jose merkezli Intel’e bağlı start-up Frore Systems elektronik ürünler için yalnızca geleneksel fanlardan daha sessiz çalışmakla kalmayan, aynı zamanda dizüstü bilgisayarların daha da iyi performans elde etmesine yardımcı olmayı vaat eden yeni bir soğutma sistemi tanıttı.

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Soğutma sistemi “AirJet” çipi olarak adlandırılıyor ve Intel ile teknolojik işbirliği sayesinde ortaya çıkartılıyor. Şirket, yapılandırmaya bağlı olarak soğutma sisteminin bir dizüstü bilgisayarın performansını %50'den %100'e kadar artırabileceğini vaat ediyor.

Dizüstü bilgisayarlarda yeni fansız dönem

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi dizüstü bilgisayarlardaki soğutma çözümleri genel anlamda ya yetersiz ya da gürültülü. Ancak bu tür fan merkezli soğutma çözümleri de gerekli zira günümüz dizüstü bilgisayarlarındaki işlemciler hiç olmadığı kadar güçlü fakat bununla birlikte termal bütçeleri nedeniyle ısınmaya bağlı performans düşümleri de göz ardı edilemeyecek seviyede. Dolayısıyla iyi bir soğutma çözümü şart.

Tam Boyutta Gör Frore Systems’in geliştirdiği AirJet çözümü ise herhangi bir fan kullanmıyor ve katı-hal soğutma çözümü olarak nitelendiriyor. Bu çipin içerisinde ultrasonik frekansta titreşen küçük membran zarlar yer alıyor. Bu membranlar AirJet’e üst kısımdaki giriş deliklerinden güçlü bir hava akışı oluşturuyor. Hava akışı sayesinde işlemci sürekli olarak serin tutuluyor ve ısı dizüstü bilgisayarın arkasındaki ayrı havalandırma deliklerinden dışarı itiliyor. Bu sayede işlemcinin termal darboğaz yaşamaması sağlanıyor ve üst seviye performansı uzun süre devam ettirmesi mümkün kılınıyor.

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AirJet Mini ve Airjet Pro tüm bu başarılı soğutma ve soğutmaya bağlı performans artışını yalnızca 24 ila 29 desibel ses üreterek başarıyor. Bu ses seviyesi bir fısıltıdan daha düşük bir frekans. Öte yandan tüm bunlara ek olarak AirJet yongaları yalnızca 2,8mm kalınlığında. Dolayısıyla dizüstü bilgisayarlar bu sistem sayesinde çok daha ince bir yapıya bürünebilir.

Frore Systems, AirJet Mini ve Airjet Pro’nun dizüstü bilgisayarlarda gelecek yıldan itibaren piyasaya çıkacağını belirtiyor. Ayrıca şirkete göre sistemleri oyun odaklı akıllı telefon, tablet ve diğer mobil aygıtlar için de uygun. Ayrıca bir masaüstü tabanlı AirJet çipi de gelecekte olabilir. Son olarak firmanın CES 2023’te teknolojiyi detaylı bir şekilde tanıtacağını da ekleyelim.

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