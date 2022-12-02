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    Yeni CPU soğutma çözümü fanları ortadan kaldırıyor ve dizüstü bilgisayar performansını ikiye katlıyor

    Intel’e bağlı start-up Frore Systems, AirJet olarak adlandırdığı yeni soğutma teknolojisinde dizüstü bilgisayar performansını ikiye katlamayı ve fanları ortadan kaldırmayı vadediyor.
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    Frore Systems AirJet Tam Boyutta Gör
    San Jose merkezli Intel’e bağlı start-up Frore Systems elektronik ürünler için yalnızca geleneksel fanlardan daha sessiz çalışmakla kalmayan, aynı zamanda dizüstü bilgisayarların daha da iyi performans elde etmesine yardımcı olmayı vaat eden yeni bir soğutma sistemi tanıttı.

    Soğutma sistemi “AirJet” çipi olarak adlandırılıyor ve Intel ile teknolojik işbirliği sayesinde ortaya çıkartılıyor. Şirket, yapılandırmaya bağlı olarak soğutma sisteminin bir dizüstü bilgisayarın performansını %50'den %100'e kadar artırabileceğini vaat ediyor.

    Dizüstü bilgisayarlarda yeni fansız dönem

    AirJet sayesinde laptopları fansız bir gelecek bekliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi dizüstü bilgisayarlardaki soğutma çözümleri genel anlamda ya yetersiz ya da gürültülü. Ancak bu tür fan merkezli soğutma çözümleri de gerekli zira günümüz dizüstü bilgisayarlarındaki işlemciler hiç olmadığı kadar güçlü fakat bununla birlikte termal bütçeleri nedeniyle ısınmaya bağlı performans düşümleri de göz ardı edilemeyecek seviyede. Dolayısıyla iyi bir soğutma çözümü şart.
    AirJet sayesinde laptopları fansız bir gelecek bekliyor Tam Boyutta Gör
    Frore Systems’in geliştirdiği AirJet çözümü ise herhangi bir fan kullanmıyor ve katı-hal soğutma çözümü olarak nitelendiriyor. Bu çipin içerisinde ultrasonik frekansta titreşen küçük membran zarlar yer alıyor. Bu membranlar AirJet’e üst kısımdaki giriş deliklerinden güçlü bir hava akışı oluşturuyor. Hava akışı sayesinde işlemci sürekli olarak serin tutuluyor ve ısı dizüstü bilgisayarın arkasındaki ayrı havalandırma deliklerinden dışarı itiliyor. Bu sayede işlemcinin termal darboğaz yaşamaması sağlanıyor ve üst seviye performansı uzun süre devam ettirmesi mümkün kılınıyor.

    AirJet sayesinde laptopları fansız bir gelecek bekliyor Tam Boyutta Gör

    AirJet Mini ve Airjet Pro tüm bu başarılı soğutma ve soğutmaya bağlı performans artışını yalnızca 24 ila 29 desibel ses üreterek başarıyor. Bu ses seviyesi bir fısıltıdan daha düşük bir frekans. Öte yandan tüm bunlara ek olarak AirJet yongaları yalnızca 2,8mm kalınlığında. Dolayısıyla dizüstü bilgisayarlar bu sistem sayesinde çok daha ince bir yapıya bürünebilir.

    Frore Systems, AirJet Mini ve Airjet Pro’nun dizüstü bilgisayarlarda gelecek yıldan itibaren piyasaya çıkacağını belirtiyor. Ayrıca şirkete göre sistemleri oyun odaklı akıllı telefon, tablet ve diğer mobil aygıtlar için de uygun. Ayrıca bir masaüstü tabanlı AirJet çipi de gelecekte olabilir. Son olarak firmanın CES 2023’te teknolojiyi detaylı bir şekilde tanıtacağını da ekleyelim.

    Kaynakça https://www.pcmag.com/news/better-than-fans-new-airjet-chip-promises-to-overhaul-laptop-cooling https://www.froresystems.com/
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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