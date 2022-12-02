Yeni CPU soğutma çözümü fanları ortadan kaldırıyor ve dizüstü bilgisayar performansını ikiye katlıyor

Soğutma sistemi “AirJet” çipi olarak adlandırılıyor ve Intel ile teknolojik işbirliği sayesinde ortaya çıkartılıyor. Şirket, yapılandırmaya bağlı olarak soğutma sisteminin bir dizüstü bilgisayarın performansını %50'den %100'e kadar artırabileceğini vaat ediyor.
Dizüstü bilgisayarlarda yeni fansız dönem
AirJet Mini ve Airjet Pro tüm bu başarılı soğutma ve soğutmaya bağlı performans artışını yalnızca 24 ila 29 desibel ses üreterek başarıyor. Bu ses seviyesi bir fısıltıdan daha düşük bir frekans. Öte yandan tüm bunlara ek olarak AirJet yongaları yalnızca 2,8mm kalınlığında. Dolayısıyla dizüstü bilgisayarlar bu sistem sayesinde çok daha ince bir yapıya bürünebilir.
Frore Systems, AirJet Mini ve Airjet Pro’nun dizüstü bilgisayarlarda gelecek yıldan itibaren piyasaya çıkacağını belirtiyor. Ayrıca şirkete göre sistemleri oyun odaklı akıllı telefon, tablet ve diğer mobil aygıtlar için de uygun. Ayrıca bir masaüstü tabanlı AirJet çipi de gelecekte olabilir. Son olarak firmanın CES 2023’te teknolojiyi detaylı bir şekilde tanıtacağını da ekleyelim.Kaynakça https://www.pcmag.com/news/better-than-fans-new-airjet-chip-promises-to-overhaul-laptop-cooling https://www.froresystems.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam