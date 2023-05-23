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    Devrim niteliğinde olan Airjet soğutma modülü mini PC'lerde kullanılacak

    Normal soğutma fanlarına göre oldukça küçük olan Airjet soğutma modülü, 8 çekirdekli işlemcisi olan bir mini PC'ye entegre edilecek. Performansı oldukça yükseltecek olan bu işlemin detayları sizlerle.
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    Airjet soğutma modülü mini PC'lerde kullanılacak Tam Boyutta Gör
    AirJet modülü, bir çipin veya çiplerin üzerine yerleştirince, iç titreşimler yoluyla havayı çekip dışarı atabilen güçlü bir çekme kuvveti üretebilmekte. Bu modül, fiziksel bir fanın asla sığamayacağı cihazlarda daha iyi performans artışı sunuyor. AirJet soğutma modülü, ince ve küçük olduğu için eski tip kasa fanlarına göre daha az yer kaplıyor. Bu da onları özellikle mobil cihazlar ve kompakt bilgisayarlar için uygun hale getirmekte.

    Mini PC'lerde kullanılacak

    Bilgisayarları soğutmanın yeni ve belki de devrimsel bir yolu mini PC'lere geliyor. Frore Systems, AirJet soğutma modülünün kompakt masaüstü bilgisayarlarda tanınmış bir yenilikçi olan Zotac'ın mini PC'sinde yer alacağını duyurdu.

    Zotac, daha güçlü olan 8 çekirdekli Intel 3.8 GHz işlemciyi mini PC'ye yerleştirmek için AirJet soğutma modülünü kullanacak. Zotac'ın önceki fansız PC'lerinde, daha düşük performanslı Celeron veya Pentium yongaları kullanabiliyordu.

    Zotac şimdi ilkler arasında yer almaya hazırlanıyor. Yakında piyasaya sürülecek olan mini PC, tüketicilerden ziyade işletmelere pazarlanacak. Yine de Frore Systems, AirJet teknolojisini dahil etmek için tüketici donanım satıcıları da dahil olmak üzere giderek artan sayıda şirketle çalıştığını söylemekte.

    Kaynakça https://www.pcmag.com/news/airjet-cooling-chip-coming-first-to-500-eight-core-mini-pc-later-this-year https://www.theverge.com/2023/5/23/23733592/frore-airjet-zotac-mini-desktop-pc-zbox-pi430aj-price
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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