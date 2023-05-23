Devrim niteliğinde olan Airjet soğutma modülü mini PC'lerde kullanılacak

Mini PC'lerde kullanılacak
Bilgisayarları soğutmanın yeni ve belki de devrimsel bir yolu mini PC'lere geliyor. Frore Systems, AirJet soğutma modülünün kompakt masaüstü bilgisayarlarda tanınmış bir yenilikçi olan Zotac'ın mini PC'sinde yer alacağını duyurdu.
Zotac, daha güçlü olan 8 çekirdekli Intel 3.8 GHz işlemciyi mini PC'ye yerleştirmek için AirJet soğutma modülünü kullanacak. Zotac'ın önceki fansız PC'lerinde, daha düşük performanslı Celeron veya Pentium yongaları kullanabiliyordu.
Zotac şimdi ilkler arasında yer almaya hazırlanıyor. Yakında piyasaya sürülecek olan mini PC, tüketicilerden ziyade işletmelere pazarlanacak. Yine de Frore Systems, AirJet teknolojisini dahil etmek için tüketici donanım satıcıları da dahil olmak üzere giderek artan sayıda şirketle çalıştığını söylemekte.Kaynakça https://www.pcmag.com/news/airjet-cooling-chip-coming-first-to-500-eight-core-mini-pc-later-this-year https://www.theverge.com/2023/5/23/23733592/frore-airjet-zotac-mini-desktop-pc-zbox-pi430aj-price Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.