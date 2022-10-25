İşlemci soğutucusunun termal macununa tuz attı, sıcaklığı düşürdü

Tam Boyutta Gör Uzun vadede felakete yol açabilen deneylerle adını duyuran mryeester isimli bir TikTok kullanıcısı bilgisayar donanımlarının sınırlarını zorluyor. Bu kişinin videolarını binlerce kişi takip ediyor.

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Termal macuna tuz attı, pozitif bir sonuç elde etti

Soğutucu suyu kullanmak yerine portakal suyu kullanan bu bireyin soğutucuları üst üste koyup çalıştırma gibi bir huyu da var. Her fırsatta donanım meraklıları tarafından şaşkın gözlerle izlenen mryeester'ın sunduğu çözüm yolları oldukça sıra dışı.

Yayımladığı TikTok videosunda Termal Arabirim Malzemesi (TIM) ile tuzu yan yana getiren mryeester, işlemcisinin sıcaklığını işlemcisinin üzerine tuz attıktan sonra soğutucusunun yardımıyla birkaç santigrat da olsa düşürmeyi başardı.

Soğutucunuza veya termal macununuza sodyum sürmeniz kesinlikle önerilmiyor. CPU'nun voltajını düşürmek, kablo yönetimini iyi bir şekilde uygulamak, hava akışını iyileştirmek ve kaliteli bir TIM'e yatırım yapmak önerilen yöntemler arasında.

Tuzu pudra ile karıştırıp bu karışımı termal macunu ile buluşturan TikTok kullanıcısının elde ettiği sonuç pek etkileyici olmasa da teknoloji dünyasındaki ilginç çözüm önerileri rağbet görmeye devam ediyor.

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