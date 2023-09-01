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    Noctua, 15. Nesil Intel işlemciler için ilk soğutucuları sergiledi

    Noctua, daha çıkmasına bir yıl olan Intel’in 15. Nesil işlemcileri için ilk soğutucuları tanıttı. Firmanın yeni soğutucuları mevcut nesil işlemcilere ve yeni nesil LGA 1851 soketle uyumlu yapıda.
    Noctua, 15. Nesil Intel CPU'lar için ilk soğutucuları sergiledi Tam Boyutta Gör
    Intel'in yeni nesil LGA 1851 soketli anakartları ve işlemcileri halen bir yıl uzakta olabilir ancak Noctua soğutucuları şimdiden onları destekliyor. Firmanın hem mevcut nesille hem de gelecek nesil işlemcilerle uyumlu olduğunu belirttiği soğutucular Japonya'nın en büyük donanım mağazalarından biri olan Tsukumo PC mağazasında görüntülendi.

    Noctua, LGA 1851 uyumlu soğutucuları sergiledi

    Noctua, 15. Nesil Intel CPU'lar için ilk soğutucuları sergiledi Tam Boyutta Gör
    Noctua’nın yeni NH-U12A gibi soğutucuları yeni nesil Intel LGA 1851 soketini destekliyor. Japonya görüntülenen bu soğutucunun fiyat yaklaşık olarak 110 dolar seviyesinde. NH-U12A CPU soğutucusu, çift 120 mm fan konfigürasyonlarını destekleyen ve tüm modern CPU soketleri ve platformlarıyla uyumlu olan standart kule tipi bir ürün konumunda. Soğutucu hem kahverengi hem de siyah (Chromax.black) renk seçenekleriyle geliyor ve NF-A12x25/NF-F12 fanlara sahip. Pakete bir tüp NH-T1 termal macun da dahil edilmiş.

    Öte yandan Intel LGA 1851 soket soğutucularının bu kadar erken gelmesi sizi yanıltmasın. Genellikle, soket düzeni ve boyutları, soğutucu üreticileriyle önceden paylaşılıyor. Böylece firmalar soğutucularını teknik özelliklere göre tasarlama şansı elde ediyor. Yine bu nedenden dolayı da şimdiye kadar LGA 1851 soketi hakkında birçok sızıntı gördük.

    Intel’in yeni soketi 800 serisi anakartlar tarafından ve Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri tarafından desteklenecek. Intel, planlarında bir değişiklik yapmazsa Arrow Lake serisi 2024 yılının ikinci yarısında piyasaya çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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