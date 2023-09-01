Noctua, 15. Nesil Intel işlemciler için ilk soğutucuları sergiledi

Noctua, LGA 1851 uyumlu soğutucuları sergiledi
Öte yandan Intel LGA 1851 soket soğutucularının bu kadar erken gelmesi sizi yanıltmasın. Genellikle, soket düzeni ve boyutları, soğutucu üreticileriyle önceden paylaşılıyor. Böylece firmalar soğutucularını teknik özelliklere göre tasarlama şansı elde ediyor. Yine bu nedenden dolayı da şimdiye kadar LGA 1851 soketi hakkında birçok sızıntı gördük.
Intel’in yeni soketi 800 serisi anakartlar tarafından ve Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri tarafından desteklenecek. Intel, planlarında bir değişiklik yapmazsa Arrow Lake serisi 2024 yılının ikinci yarısında piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.