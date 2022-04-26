Razer ilk sıvı soğutucusunu satışa sundu

Geçtiğimiz yıl sonlarında tanıtılan Razer’ın ilk sıvı soğutucusu Hanbo uzun bir aradan sonra piyasaya çıkıyor. Razer’ın ilk kasa fanı Kunai ile donatılan Hanbo sıvı soğutucusu oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip.

Razer Hanbo özellikleri ve fiyatı

Razer Hanbo sıvı soğutucusu 240mm radyatör ile geliyor. 123mm x 275mm x 30mm ölçülere sahip olan radyatörün ağırlığı 1180 gram. Radyatör içerisindeki çift Kunai fan 500-2200 RPM arasında değişen dönüş hızları sunuyor. Bu hızlar 17.48-65.5 CFM hava akış hacmi, 0.15-2.47mm H2O statik basınç ve 15-35 desibel ses seviyesini sonuç veriyor. Opsiyonel Razer PWM PC kontrolcüsü ile fan hızları kontrol edilebiliyor.

Razer bilgisayar bileşenleri tanıtıldı 6 ay önce eklendi

Fanlar 60000 saat ömre sahip ve pompa 800-2800 fpm dönüş hızı sunuyor. Hem fanlar hem pompa Chroma RGB aydınlatmaya sahip. Intel LGA1151 / 1150/1155/1156/2011 / 2011-3 / 2066/1200/1700 ve AMD Socket AM4 desteği sunan Razer Hanbo sıvı soğutucusu 320 Avro olarak satılacak. Fan kontrolcüsü ise 50$. Normalde 360mm seçeneği de tanıtılmıştı ancak bununla ilgili bir bilgi verilmedi.



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