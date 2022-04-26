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    Razer ilk sıvı soğutucusunu satışa sundu

    Razer markasının ilk sıvı soğutucusu olan Razer Hanbo yine firmanın ilk kasa fanı olan Kunai ile birlikte satışa çıkıyor. Razer Hanbo özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    Razer Hanbo özellikleri ve fiyatı

    Geçtiğimiz yıl sonlarında tanıtılan Razer’ın ilk sıvı soğutucusu Hanbo uzun bir aradan sonra piyasaya çıkıyor. Razer’ın ilk kasa fanı Kunai ile donatılan Hanbo sıvı soğutucusu oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip. 

    Razer Hanbo özellikleri ve fiyatı

    Razer Hanbo sıvı soğutucusu 240mm radyatör ile geliyor. 123mm x 275mm x 30mm ölçülere sahip olan radyatörün ağırlığı 1180 gram. Radyatör içerisindeki çift Kunai fan 500-2200 RPM arasında değişen dönüş hızları sunuyor. Bu hızlar 17.48-65.5 CFM hava akış hacmi, 0.15-2.47mm H2O statik basınç ve 15-35 desibel ses seviyesini sonuç veriyor. Opsiyonel Razer PWM PC kontrolcüsü ile fan hızları kontrol edilebiliyor. 

    Fanlar 60000 saat ömre sahip ve pompa 800-2800 fpm dönüş hızı sunuyor. Hem fanlar hem pompa Chroma RGB aydınlatmaya sahip. Intel LGA1151 / 1150/1155/1156/2011 / 2011-3 / 2066/1200/1700 ve AMD Socket AM4 desteği sunan Razer Hanbo sıvı soğutucusu 320 Avro olarak satılacak. Fan kontrolcüsü ise 50$. Normalde 360mm seçeneği de tanıtılmıştı ancak bununla ilgili bir bilgi verilmedi. 
     

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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