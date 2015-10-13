EKWB sıvı soğutma tecrübesini SSD sektörüne taşıyor

Sıvı soğutma konusunda lider firmalardan birisi olan ve bugüne kadar işlemci, grafik kartı, anakart, bellek gibi donanım bileşenlerine su soğutma blokları hazırlayan EKWB, şimdi de tecrübesini SSD sektörüne genişletiyor.





EK-FC I750 SSD adındaki su bloğu SSD ürünleri için tam kaplama su bloğu sunuyor olsa da ürün asıl olarak Intel'in PCI-e tabanlı 750 SSD serisi için geliştirilmiş. Ürün Intel'in sağladığı pasif soğutucunun yerini alıyor ve daha verimli bir soğutma sistemi sunuyor.





Alt kısmı nikel kaplanmış elektrolitik bakır alaşımdan imal edilen soğutucunun üst kısmı da paslanmaz çelik alaşım barındırıyor. Diğer soğutma bloklarında olduğu gibi sıvının yüksek hızda akmasına odaklanan tasarım, böylece döngüyü sağlamak için daha düşük enerji harcayan pompaların kullanılmasına da imkan tanıyor.





Firmanın iki farklı EK-FC terminali ile blok hemen tüm kapalı döngülere uyum sağlayabiliyor. Uyumlu olmayan döngüler için EKWB bir de üst kısmında portlar olan bir terminali de kutuya ekliyor. EK-FC I750 SSD su bloğu 100$ fiyat etiketine sahip.

http://www.tomshardware.com/news/ekwb-releases-intel-ssd-waterblock,30298.html