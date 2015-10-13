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EKWB sıvı soğutma tecrübesini SSD sektörüne taşıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,7b
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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EKWB sıvı soğutma tecrübesini SSD sektörüne taşıyor

Sıvı soğutma konusunda lider firmalardan birisi olan ve bugüne kadar işlemci, grafik kartı, anakart, bellek gibi donanım bileşenlerine su soğutma blokları hazırlayan EKWB, şimdi de tecrübesini SSD sektörüne genişletiyor. 

EK-FC I750 SSD adındaki su bloğu SSD ürünleri için tam kaplama su bloğu sunuyor olsa da ürün asıl olarak Intel'in PCI-e tabanlı 750 SSD serisi için geliştirilmiş. Ürün Intel'in sağladığı pasif soğutucunun yerini alıyor ve daha verimli bir soğutma sistemi sunuyor. 

Alt kısmı nikel kaplanmış elektrolitik bakır alaşımdan imal edilen soğutucunun üst kısmı da paslanmaz çelik alaşım barındırıyor. Diğer soğutma bloklarında olduğu gibi sıvının yüksek hızda akmasına odaklanan tasarım, böylece döngüyü sağlamak için daha düşük enerji harcayan pompaların kullanılmasına da imkan tanıyor. 

Firmanın iki farklı EK-FC terminali ile blok hemen tüm kapalı döngülere uyum sağlayabiliyor. Uyumlu olmayan döngüler için EKWB bir de üst kısmında portlar olan bir terminali de kutuya ekliyor. EK-FC I750 SSD su bloğu 100$ fiyat etiketine sahip.  

http://www.tomshardware.com/news/ekwb-releases-intel-ssd-waterblock,30298.html Yorum Yaz
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mbald 4 yıl en beğenilen
Para koparmak için ellerinden geleni yapıyorlar millet de böyle gereksiz şeylere 100 dolar para bayılıyor.Sıvı soğutma 300 watt çeken ekran kartlarında bile çoğu durumda gereksizken 10 waat bile çekmeyen ssd ye koymaları insanları soymaya çalışmaktan başka birşey değil.
Para koparmak için ellerinden geleni yapıyorlar millet de böyle gereksiz şeylere 100 dolar para bayılıyor.Sıvı soğutma 300 watt çeken ekran kartlarında bile çoğ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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c36ab7c4 4 yıl
Oldu ben almayayım. Bu kadar saçma bir şey de duymadım. Ssd ler ısınmıyor ki ne gerek var böyle bir şeye.

Hazır elleri değmişken benim Logitech g110 klavyenin üst kısmı biraz ısınıyor klavyeler için de bir sıvı soğutma bloğu yapsınlar. Televizyonların arka kısımları da ısınıyor ve ömürlerini etkiliyordur tvlere de blok yapsınlar hatta benim creative harici ses kartı da biraz ısınıyor gibi ona da bir blok son olarak televizyon kumandaları içinde portatif bir şey düşünebilirlerse çok harika muhteşem olur...

Pahalı sistemler toplamaktan zevk alan insanları acaba bir de burdan düdükleyebilirmiyiz diyerek yola çıktılar heralde.
Oldu ben almayayım. Bu kadar saçma bir şey de duymadım. Ssd ler ısınmıyor ki ne gerek var böyle bir şeye.Hazır elleri değmişken benim Logitech g110...
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Robot Doktoru 4 yıl
oray
SSDnin soğutmaya mı ihtiyacı var? Oo

Morphinz
Gereksiz... 100$a kapasite artırmak daha mantıklı bir tercih olur.

GoldPunch
SSD soğutmak için 100 dolar...

Günlük kullanımda SSD GPU gibi gibi yük altında çalışmaz ki soğutma gereksin ki su soğutma alınsın :)
SSD uzun süre %100 yük altında iken çok ısınır.Samsung SM951 ele alır isek 10-20 dk boyunca 1 gb/s veri taşır iseniz sistem ısınır performans kaybı başlar.
Aramızda bunu yapan var mı acaba?
server da gerekebilir onun içinde ginede su soğutma gerekmez bence.
legitreviews.com/...
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kadirirdem 4 yıl
Cogu ekran kartında yokken ssd ye koymak ne kadar mantıklı tartışılır
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silversmith 4 yıl
İyice sıvıtmışlar!
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oray 4 yıl
SSD'nin soğutmaya mı ihtiyacı var? Oo
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c36ab7c4 4 yıl
Oldu ben almayayım. Bu kadar saçma bir şey de duymadım. Ssd ler ısınmıyor ki ne gerek var böyle bir şeye.

Hazır elleri değmişken benim Logitech g110 klavyenin üst kısmı biraz ısınıyor klavyeler için de bir sıvı soğutma bloğu yapsınlar. Televizyonların arka kısımları da ısınıyor ve ömürlerini etkiliyordur tvlere de blok yapsınlar hatta benim creative harici ses kartı da biraz ısınıyor gibi ona da bir blok son olarak televizyon kumandaları içinde portatif bir şey düşünebilirlerse çok harika muhteşem olur...

Pahalı sistemler toplamaktan zevk alan insanları acaba bir de burdan düdükleyebilirmiyiz diyerek yola çıktılar heralde.
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aspirin_00 4 yıl
bu işler beyler fantazi işi
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Morphinz 4 yıl
Gereksiz... 100$'a kapasite artırmak daha mantıklı bir tercih olur.
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black_flood 4 yıl
Sıvı soğutma ihtiyacının doğabilmesi için kasa içindeki hava sıcaklığının 50 derecelerde olması lazım zaten. o ısı değerini görme şansı zaten mümkün değil o ısı için işlemci ve ekran kartının da baya bir ısınması lazım. " YİNE ŞEHİR EFSANESİ UYANDIRILMIŞ SSD 30 DERECE ISIYA ULAŞIRSA YADA GEÇERSE VERİLERİNİZ SİLİNİR AMAN HA 25 DERECEYİ GEÇİRMEYİN ISIDA " artık cıvıttılar iyice kaç bir 30 kaç bir 42 dereceyi gördü diskim elimdeki daha 1 kb veri kaybı bile olmadı kasam yazın gölgede 45 derece olan yerde durup çalışıyor eğer böyle bir durum söz konusu olsaydı çoktan atmıştım ssd diski çöpe. yalandan öte değil denilenler veri kaybı yaşanabilecek derecede ssd diskteki çiplerin ısınması mümkün ama uygun şartlarda imkansızdır denilen derecelerde aşırı ısınması. uzun süre elektrik verilmezse de veri kaybı olur deniyordu o noktada bile şüpheliyim 3 ay boyunca 1 kere bile elektrik yüzü görmeyen ssd diskte yine 1 kb bile veri kaybı yok.
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mbald 4 yıl en beğenilen
Para koparmak için ellerinden geleni yapıyorlar millet de böyle gereksiz şeylere 100 dolar para bayılıyor.Sıvı soğutma 300 watt çeken ekran kartlarında bile çoğu durumda gereksizken 10 waat bile çekmeyen ssd ye koymaları insanları soymaya çalışmaktan başka birşey değil.
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GoldPunch 4 yıl
SSD soğutmak için 100 dolar...

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