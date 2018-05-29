ESET Internet Security inceleme

|merakımdan dolayı birçok yazılımı test etme şansım oldu.
bitdefender kaspersky fsecure norton gibi yazılımlar gözü kapalı kullanılabilir bunlar varken esete bunnların iki katı para vermek mantıksızdır.
parasını haketmeyen bir yazılım.
iyi ürünün reklama ihtiyacı olmaz. reklamını güvenirliği sağladığı güvenle kendisi yapar.antivirüs incelemesi bana göre saçmalık
|Yaklaşık 2 senedir kullanmaktayım ESET'i. Yazılımın kendinden memnunum, fakat müşteri hizmetlerinden hiç.
Zamanında e-Bay üzerinden authorized bir satıcıdan aldığım key, bitimine 1 seneden fazla kala çalışmamaya başladı. ESET'in müşteri hizmetlerine yazdım, dönüş dâhi yapmadılar. Sonradan belli oldu ki, ben henüz satın aldığım vakitlerde her şer yolundaymış, fakat sonra ESET, tıpkı Steam oyunlarında olduğu gibi bölgesel bir satış politikasına geçmiş ve Romanya çıkışlı ürün anahtarım artık Türkiye'de çalışamaz olmuş.
Ayıp. En azından benim durumumda olanlar mağdur edilmemeliydi.
|yine gayet boş ve gereksiz bir inceleme olmuş. tebrik ederim.
|Buna para veren mi kaldı ev kullanıcısı google a yazıp indiriyor. Key dolu forumlar
|bedavadan az pahalı japan trend micro kull.
conilere zırnık yok .
|Kırmızı domates incelemesinide bekliyoruz...
|Comodo antivirus varken bunlara para vermek heralde en büyük saçmalıktır.
|10 yıllık program neden incelenir?
Reklam yapmak için.
Ticari bir işletmesiniz reklam alıp para kazanmak en doğal hakkınız sizin de giderleriniz var. Fakat bunu haber gibi sunup insanları kandırmak doğru değil.
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|Bilgisayarı kastıran yarardan çok zararı olan ve hiç bir faydası olmayan yazılımlar
Reklam yapmak için.
Ticari bir işletmesiniz reklam alıp para kazanmak en doğal hakkınız sizin de giderleriniz var. Fakat bunu haber gibi sunup insanları kandırmak doğru değil.