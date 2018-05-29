Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

ESET Internet Security inceleme

12 ay
3,4b
1
Anti Virus
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda ESET Internet Security'nin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz. Son günlerde artan siber güvenlik tehlikesi sonrası ESET, koruma için neler sağlıyor?

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Virinom 12 ay en beğenilen
10 yıllık program neden incelenir?
Reklam yapmak için.
Ticari bir işletmesiniz reklam alıp para kazanmak en doğal hakkınız sizin de giderleriniz var. Fakat bunu haber gibi sunup insanları kandırmak doğru değil.
10 yıllık program neden incelenir?Reklam yapmak için.Ticari bir işletmesiniz reklam alıp para kazanmak en doğal hakkınız sizin de giderleriniz var. Faka...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 11 ay
merakımdan dolayı birçok yazılımı test etme şansım oldu.
bitdefender kaspersky fsecure norton gibi yazılımlar gözü kapalı kullanılabilir bunlar varken esete bunnların iki katı para vermek mantıksızdır.
parasını haketmeyen bir yazılım.
iyi ürünün reklama ihtiyacı olmaz. reklamını güvenirliği sağladığı güvenle kendisi yapar.antivirüs incelemesi bana göre saçmalık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Solid State Disk 11 ay
Yaklaşık 2 senedir kullanmaktayım ESET'i. Yazılımın kendinden memnunum, fakat müşteri hizmetlerinden hiç.
Zamanında e-Bay üzerinden authorized bir satıcıdan aldığım key, bitimine 1 seneden fazla kala çalışmamaya başladı. ESET'in müşteri hizmetlerine yazdım, dönüş dâhi yapmadılar. Sonradan belli oldu ki, ben henüz satın aldığım vakitlerde her şer yolundaymış, fakat sonra ESET, tıpkı Steam oyunlarında olduğu gibi bölgesel bir satış politikasına geçmiş ve Romanya çıkışlı ürün anahtarım artık Türkiye'de çalışamaz olmuş.
Ayıp. En azından benim durumumda olanlar mağdur edilmemeliydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abkhasian 11 ay
yine gayet boş ve gereksiz bir inceleme olmuş. tebrik ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dostum kertenkele 11 ay
Buna para veren mi kaldı ev kullanıcısı google a yazıp indiriyor. Key dolu forumlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bytradm 11 ay
bedavadan az pahalı japan trend micro kull.
conilere zırnık yok .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
codered1983 12 ay
Kırmızı domates incelemesinide bekliyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rimoteb 12 ay
Comodo antivirus varken bunlara para vermek heralde en büyük saçmalıktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 12 ay en beğenilen
10 yıllık program neden incelenir?
Reklam yapmak için.
Ticari bir işletmesiniz reklam alıp para kazanmak en doğal hakkınız sizin de giderleriniz var. Fakat bunu haber gibi sunup insanları kandırmak doğru değil.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 12 ay

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 12 ay
Bilgisayarı kastıran yarardan çok zararı olan ve hiç bir faydası olmayan yazılımlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
10:01
Nvidia RTX 2080 ile Battlefield V'i oynadık! video inceleme
10,8b izlenme · 5 ay
11:28
2018 İtibariyle PlayStation 4'te Mutlaka Oynanması Gereken 10 Oyun
14,6b izlenme · 9 ay
08:53
4K Forza Horizon 4 Video İnceleme
12b izlenme · 7 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
867 izlenme · 18 sa. yeni video
07:06
Origin Access Premier İnceleme
8,6b izlenme · 6 ay
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
497 izlenme · 2 sa. yeni video
08:03
4K NBA 2K19 Video İnceleme
7,3b izlenme · 7 ay
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,7b izlenme · 7 ay
00:00
Eset Türkiye ile Dijital Güvenlik üzerine konuştuk
44,8b izlenme · 1 yıl
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 18 sa. yeni video
08:40
Resident Evil 2 Remake Video İnceleme
8,3b izlenme · 3 ay
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,6b izlenme · 6 ay
09:53
Xbox One'ın Game Pass Sistemiyle Mutlaka Oynanması Gereken 10 Oyun
7,7b izlenme · 9 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim