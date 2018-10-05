Ebru Baki ile “Kriptometre” BtcTurk YouTube Kanalında Başlıyor!

Türkiye’nin ilk ve en büyük kripto para işlem platformu BtcTurk, deneyimli sunucu Ebru Baki ile “Kriptometre” programına 5 Ekim’de başlıyor. Kripto paralar ve blockchain teknolojileri üzerine, deneyimli konuklarıyla BtcTurk YouTube kanalında yayınlanacak programın ilk konuğu gazeteci/yazar Serdar Kuzuloğlu olacak.

Kripto paralar ve blockchain teknolojileri üzerine en güncel bilgileri veren, bu alandaki son gelişmeleri uzman konuklarıyla değerlendiren “Kriptometre” Ebru Baki sunuculuğunda 5 Ekim 2018, Cuma günü başlıyor.



Kriptometre her Cuma saat 14.00’te izleyicilerle buluşacak…

Her hafta Cuma günleri saat 14.00’te BtcTurk YouTube kanalından yayınlanacak program, Türkiye’de kripto paralar ve teknolojinin nabzını tutacak. Deneyimli sunucu Ebru Baki moderatörlüğünde, her hafta farklı bir konukla izleyicilerin karşısına çıkacak olan Kriptometre; kripto para ekosistemini teknolojik, sosyolojik ve ekonomik açılardan masaya yatırıp blockchain ve kripto para ekosisteminin temel elementlerini, hayatımızın içinde nasıl var olduğunu ve güncel gelişmeleri ele alacak.

Her hafta yeni bir konu ile farklı bir konuk…

İlk konuğun Serdar Kuzuloğlu olduğu program, her hafta birbirinden önemli konuklara ev sahipliği yapacak. BtcTurk CEO’su Özgür Güneri’nin de yorumlarıyla katılacağı programın ileriki dönem konukları arasında akademisyen/yazar İsmail Hakkı Polat, gazeteci Erkan Öz, futurist Ufuk Tarhan, gazeteci/yazar/iletişim profesyoneli Ali Saydam, akademisyen/ekonomist/yazar Prof. Dr. Emre Alkin, iş adamı Fethi Sabancı Kamışlı, gazeteci Hakan Çelik, ekonomist Şant Manukyan, gazeteci Deniz Zeyrek ve akademisyen Prof. Dr.Asım Karaömerlioğlu gibi isimler yer alıyor.

Kriptometre hakkında bilgi veren BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, “Bu programı hayata geçirmemizdeki en önemli neden sektörde bu ekosistemi bir araya getiren, profesyonel bir biçimde ele alınmış ve kripto para dünyasına ilgi duyan ancak düzenli bir iletişim platformu ile henüz buluşamamış kişilere ulaşan bir örneğin bulunmaması… Bu nedenle, tüm bu hedeflere ulaşmamıza imkân sağlayacak bir program olan Kriptometreyi sektöre kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. BtcTurk olarak finansal tecrübemiz ve teknoloji tarafındaki yüksek bilgi birikimimiz sayesinde kripto para dünyası ve blockchain teknolojilerini ilgilenen herkese daha yakından tanıtma fırsatı bulacağız” dedi.

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