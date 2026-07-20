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    Polymarket'e Türkiye'den erişim engeli: Kripto tahmin platformu neden yasaklandı?

    Seçimler, ekonomi, spor ve teknoloji gibi birçok konuda kullanıcıların tahmin yaptığı kripto kumar platformu Polymarket, Milli Piyango İdaresi kararıyla Türkiye'de yasaklandı.

    Polymarket'e Türkiye'den erişim engeli Tam Boyutta Gör
    Yakın gelecekte gerçekleşecek olaylarla ilgili şans oyunu platformu Polymarket.com’a Türkiye’den erişim engellendi. Milli Piyango İdaresi kararıyla, platformda lisanssız ve yasa dışı bahis oynatılması nedeniyle erişime kapatıldı.

    Polymarket neden erişime engellendi?

    2020 yılında kurulan Polymarket, kullanıcıların hayatın her alanına dair tahminler üzerinden kazanç elde edebildiği blokzncir tabanlı bir platform. Polymarket, kendini "tahmin piyasası (prediction market)" olarak tanımlasa da aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkede çevrim içi kumar kapsamında değerlendirilerek devre dışı bırakıldı.

    Polymarket'i klasik bahis sitelerinden ayıran en önemli nokta, bahis oynatmaktan ziyade "tahmin hisselerinin" alınıp satıldığı bir piyasa olmasıdır. Ancak kullanıcı açısından sonuçta yine para kazanma veya kaybetme söz konusudur. Tahminlerin oranları piyasa tarafından belirleniyor. Sonuç belli olmadan tahmininizi başka bir kullanıcıya satabiliyorsunuz.

    Polymarket platformunda tahmin yapabilmek için USDC kripto para birimi ile tahmin hisseleri satn alınabiliyor. Kripto para ile ödeme yapılabilmesi nedeniyle kayıt dışı paralar bu platformda değerlendiriliyor. Kazanç elde edilebildiği için “yasa dışı kumar” kapsamında çok sayıda ülkede erişim engeli veya coğrafi kısıtlama uygulandı. Bazı ülkelerde ise kripto varlık alım satım platformu olarak değerlendiriliyor.

    Polymarket'e Türkiye'den erişim engeli Tam Boyutta Gör

    Polymarket.com’da yer alan tahmin oyunlarından bazıları şu şekilde:

    • Bitcoin 5 dakika içinde düşer mi yükselir mi?
    • ABD-İran savaşında 2 haftalık ateşkes olur mu?
    • Ballon D’oR öedülünü kim kazanır?
    • LeBron James’in sıradaki takımı hangisi olur?
    • GPT-6 yapay zeka modeli ne zaman çıkar?

    Çok sayıda ülkede yasaklandı

    Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İspanya, Arjantin, Brezilya, Belçika, İsviçre, Polonya, Portekiz gibi ülkelerde yasaklı durumda. Almanya, İngiltere, İtalya, Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerde ise Polymarket tarafından hizmet sunulmuyor.

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