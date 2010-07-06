Eldar Murtazin ve Don Morrill, Twitter'da Android v3.0 ile ilgili düzeltmeler yaptı

30 haziranda Unwiredview'ın haber editörü Staska, Mobile-review'ın önemli isimlerinden Eldar Murtazin'in yeni Android sürümüne ilişkin podcast açıklamalarını dinleyip sitesinde yayınlamıştı. Daha önce sizlerle de paylaştığımız açıklamalara göre;

- Android v3.0 Gingerbread, ekim ayının ortalarında (15-16 ekim gibi) ortaya çıkacak.

- Android v3.0 desteğini arkasına alan akıllı telefonlar kasım-aralık ayına doğru tanıtılacak.

- Üst segment çözümlerde v3.0; alt-orta segment çözümlerde ise v2.1 (Eclair) / v2.2 (Froyo) sürümü ile karşılaşacağız.

- Android v3.0'ın, 1 GHz frekansında çalışan işlemci, 512 MB ve üstü RAM, minimum 3.5 inç (~8.89 cm) ekran boyutu gibi sistem ihtiyaçları olacak.

- 1280x760 piksel çözünürlüğü destekleyecek.

- Tamamen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak.

- Sense (HTC), MotoBLUR (Motorola) gibi arayüzlere ihtiyacı ortadan kaldıracak (idi)

Haberin yayınlanmasından sonra teknoloji dünyasında ve Twitter'da ufak çaplı bir karmaşanın yaşandığı söylenebilir. İlk olarak haberi okuyan Don Morrill, Twitter'da ''Söylentilerin resmi duyuru niteliğinde olmadığını unutmayın'' diye belirtmiş. Ardından Eldar Murtazin, 1 GHz işlemci hızı, 512 MB RAM vb özelliklerin Android'in isteyeceği minimum sistem ihtiyacı olmadığını, yalnızca ''tavsiye edilen olduğunu''; yeni Android'in hangi sürüm numarasıyla geleceğini bilemediğini (belki v2.3?) Twitter açıklamalarına eklemiş. Anlaşılan en iyisi Google cephesinden gelebilecek resmi duyuruları beklemek.

http://www.unwiredview.com/2010/07/02/revisiting-android-3gingerbread-details-post-some-corrections-clarifications/