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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eldar Murtazin ve Don Morrill, Twitter'da Android v3.0 ile ilgili düzeltmeler yaptı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Eldar Murtazin ve Don Morrill, Twitter'da Android v3.0 ile ilgili düzeltmeler yaptı
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Eldar Murtazin ve Don Morrill, Twitter'da Android v3.0 ile ilgili düzeltmeler yaptı
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30 haziranda Unwiredview'ın haber editörü Staska, Mobile-review'ın önemli isimlerinden Eldar Murtazin'in yeni Android sürümüne ilişkin podcast açıklamalarını dinleyip sitesinde yayınlamıştı. Daha önce sizlerle de paylaştığımız açıklamalara göre;

- Android v3.0 Gingerbread, ekim ayının ortalarında (15-16 ekim gibi) ortaya çıkacak.
- Android v3.0 desteğini arkasına alan akıllı telefonlar kasım-aralık ayına doğru tanıtılacak.
- Üst segment çözümlerde v3.0; alt-orta segment çözümlerde ise v2.1 (Eclair) / v2.2 (Froyo) sürümü ile karşılaşacağız.
- Android v3.0'ın, 1 GHz frekansında çalışan işlemci, 512 MB ve üstü RAM, minimum 3.5 inç (~8.89 cm) ekran boyutu gibi sistem ihtiyaçları olacak.
- 1280x760 piksel çözünürlüğü destekleyecek.
- Tamamen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak.
- Sense (HTC), MotoBLUR (Motorola) gibi arayüzlere ihtiyacı ortadan kaldıracak (idi)

Haberin yayınlanmasından sonra teknoloji dünyasında ve Twitter'da ufak çaplı bir karmaşanın yaşandığı söylenebilir. İlk olarak haberi okuyan Don Morrill, Twitter'da ''Söylentilerin resmi duyuru niteliğinde olmadığını unutmayın'' diye belirtmiş. Ardından Eldar Murtazin, 1 GHz işlemci hızı, 512 MB RAM vb özelliklerin Android'in isteyeceği minimum sistem ihtiyacı olmadığını, yalnızca ''tavsiye edilen olduğunu''; yeni Android'in hangi sürüm numarasıyla geleceğini bilemediğini (belki v2.3?) Twitter açıklamalarına eklemiş. Anlaşılan en iyisi Google cephesinden gelebilecek resmi duyuruları beklemek.

Eldar Murtazin ve Don Morrill, Twitter'da Android v3.0 ile ilgili düzeltmeler yaptı
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Eldar Murtazin ve Don Morrill, Twitter'da Android v3.0 ile ilgili düzeltmeler yaptı
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http://www.unwiredview.com/2010/07/02/revisiting-android-3gingerbread-details-post-some-corrections-clarifications/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hacı.basat 9 yıl
Android'in sürümleri artık x86 işlemci destekli, masaüstü, dizüstü ve netbooklara windows yerine kurulabiliyor, dolayısıyla bu kullanıcıların da ihtiyaçlarını gidermek için sistem gereksinimleri yüksek.
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Batuist 9 yıl
çok güzel gelişmeler ama cep telefonları bu yeni işletim sistemlerine oldukça geç adapte olabiliyorlar... sanırım bu işletim sistemine sahip telefonların yaygınlaşmasıda 2011'in sonlarına doğru olur.. ama o zaman da android 4 çıkar... bu hep böyle işledi şimdiye kadar umarım şimdiden sonra böyle olmaz...
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colins547 9 yıl
Şu versiyon isimlendirmelerinde çok kararsız kalıyorlar. Aynısı Firefox ta da olmuştu
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