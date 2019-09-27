Electronic Arts, yeni bir Star Wars Jedi: Fallen Order oynanış videosu yayınladı

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15 Kasım’da oynama şansı elde edeceğimiz yeni Star Wars oyunu, Star Wars Jedi: Fallen Order için EA ve Respawn tarafından hikâye odaklı bir video daha yayınlandı.

Oyunun ana kahramanı Cal Kestis’in İmparatorluk engizitörlerinden (sorgulamacı) biri olan Second Sister’dan kaçışıyla açılan videoda Kestis’in Cere Junda isimli bir Jedi Şovalyesi tarafından kurtarılışına tanıklık ediyoruz.

Videonun ilerleyen sahnelerinde, Cal’ın İmparatorluk için “çok değerli olan bir şeyi” ararken izliyoruz. Ancak söz konusu “değerli şey” ne yazık ki tanıtım videosunda açıklığa kavuşturulmamış.

Bolbol oyun içi mücadele görüntülerinin yer aldığı videoda Kestis’in yerine getireceği görevler sırasında karşı karşıya kalacağı düşmanları da görme şansı elde edebiliyoruz. Bu düşmanlar arasında devasa canavarlar ise bir hayli yer kaplıyor.

Son olarak, yaklaşık iki dakika süren tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/09/26/star-wars-jedi-fallen-order-story-trailer/