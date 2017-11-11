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Elon Musk neden geldi? Yeni Superman mi? | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
6,5b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde dünyayı kurtarıyor, multiplayer düzenine ayar çekiyor ve emlak konusunda danışmanlık veriyoruz. Teknoloji ve Oyun düyasının son bir haftası ekranlarınızda. Keyifli seyirler.
 
00:43 Elon Musk Türkiye'ye geldi
02:36 Cam filmi yasağı esnetiliyor
05:10 Türk oyun firması 100 Milyon dolarlık satış yaptı
08:00 Yeni Superman oyunu geliyor
10:44 AMD GPU taşıyan Intel işlemciler Core H serisi yolda
13:40 Çin'in uzay istasyonu dünyaya düşüyor ve Türkiye risk altında
15:25 Playstation 5 nasıl olacak?
17:30 Ubisoft diyor ki 2 sene içinde yeni konsollar yolda
21:00 Kripto para cüzdanı sorunu 280 milyon Dolarlık birikimi kullanılmaz hale getirdi
22:55 Ev nereden alınır? Nasıl alınır? Yatırım nereye yapılmalı? Emlak uzmanı Enis Kirazoğlu anlatıyor.
25:26 7 bin kaçak iPhone ve Samsung Galaxy S8 yakalandı. Piyasa değeri 20 Milyon TL
27:40 Milli Piyango sistemi ve çekilişleri kazanma yöntemleri. Deneyimli Uzman Mesut Çevik anlatıyor
29:21 Microsoft, oyunlarımızı Playstation için de yapmak isteriz
33:25 Facebook'tan resim ve video koruma sistemi
36:10 Demi Adam gerçek mi oluyor? Giyilebilir jet motoru ile uçma rekoru kırıldı
38:35 Elgato'dan 4K kayıt cihazı
41:00 Ortam geriliyor
43:55 Yeni Hitman oyunu geliyor
45:01 Yeni Call of Duty oyunu da 2. dünya savaşında geçecek
49:25 UFC 3 2 Şubat'ta çıkıyor
49:43 TellTale işçi çıkartmaya başladı
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MALTHAEL 1 yıl en beğenilen
Enis geldiğinden beri programdan keyif alıyorum .
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fotifoti 1 yıl
altyazı yapsanız işitme engelliler de izler
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Balbasur 1 yıl
Haftada 2'ye çıksın. Program yayınlansın diye günleri iple çekiyorum

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aLdacTrack 1 yıl
Daha yeni izleme fırsatım oldu çok keyifli bir program olmuş
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ma95 1 yıl
Yayın akışı eklenmiş. Belki de çok olmuştur ama ben yeni fark ediyorum. Önceden bunu bir yorumda istemiştim. İsteklerin değerlendirilmesi sevindirici
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ma95 1 yıl
Hani ot bile bitmiyodu Çernobil'de. Burdan yeşil yeminlen
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DH Misafiri 1 yıl
bu enis arkadaşın zilyon kere ben demesi vede hızlı konuşması nedeniyle eski programlarınızı özlüyoruz.
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erginy15 1 yıl
Son iki bölümde eğlenmenin yanında baya baya gülmeye de başladım. Ufak taşlamalar, gırgır, muhabbet baya eğlenceli bölüm olmuş.

Umarım uzun soluklu bir beraberlik olur. Teknoloji, Oyun ve Eğlence programı.
Edit; imla.
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ugrygl 1 yıl
abicim batman ne biliyim ironman falan diyin bari. süpermen ne alaka. bi tarafından ışın mı çıkarıyo bu adam?
2 Yanıt Yanıtla
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Speed-Step 1 yıl ugrygl
ugrygl
abicim batman ne biliyim ironman falan diyin bari. süpermen ne alaka. bi tarafından ışın mı çıkarıyo bu adam?

Merhaba,
Sadece başlığa bakıp yorum yapmak yerine inanın hiç bir harf yazmayın daha yararlı olur.
Şu videoyu izleseniz ya da zahmet edip alt kısımda yazılan yayın akışına baksanız o başlıktaki Superman'in Elon Musk için değil yeni çıkacak oyun için yazıldığını anlarsınız.
Sevgiler,
Mesut Çevik
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FightFor1 1 yıl ugrygl
ugrygl

abicim batman ne biliyim ironman falan diyin bari. süpermen ne alaka. bi tarafından ışın mı çıkarıyo bu adam?

Bu ayki sazan ödülüne layık görüldünüz.
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lordakrep 1 yıl
Güzel program olmuş tebrik ederim.
Cam filmi konusuna gelince, evet cam filmine bir standart gelmeli hatta bu zamana kadar çoktan gelmeliydi.
Güvenlik güçlerine zorluk çıkartmayacak oranda / düzeyde cam filmi takılabilir olmalı.
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reiis 1 yıl
Yeni bir fatih projesimi var
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redoracle 1 yıl
Elon kese attırmaya gelmiş meğerse :)
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Erwin-Rommel 1 yıl
Normalde seyretmiyordum ama Enis geldikten sonra bakmaya başladım. Eğlenceli adam. Kendini izlettiriyor.
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