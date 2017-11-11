Elon Musk neden geldi? Yeni Superman mi? | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde dünyayı kurtarıyor, multiplayer düzenine ayar çekiyor ve emlak konusunda danışmanlık veriyoruz. Teknoloji ve Oyun düyasının son bir haftası ekranlarınızda. Keyifli seyirler.

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