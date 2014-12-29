



İlk olarak dijital kitap okuyucularında karşımıza çıkan e-mürekkep ekranlar daha sonra akıllı saatlerde kendisine yer bulmuştu. Düşük enerji tüketen yapısı yanında renksiz ekranı ile gözleri de yormayan e-mürekkep ekranlar şimdi de klavyelere geliyor.





Jaasta adlı bir konsept proje klavyelerin tuşlarını e-mürekkep ekranlarla değiştirmeyi planlıyor. Bu ekranlar özelleştirilebilir yapıda olduğu için standart harf diziliminin yanında içeriğe göre tuşların üzerinde simgeler ön plana çıkıyor veya tamamen değiştiriliyor, gerekirse hiç kullanılmayan tuşlar devre dışı bırakılıyor. Bu değişiklikler anlık olarak da meydana gelebiliyor.





Kablosuz özelliğe sahip olacak klavyenin e-mürekkep ekranı sayesinde bir yıla yakın kullanım süresi sunacağı belirtiliyor. Ayrıca klavyede 3.5 inçlik bir touchpad de olacak. Entegre mikrofon sayesinde klavyeyi sesle de kontrol edebileceksiniz. Böylece parmaklarınızı dinlendirebileceksiniz.





Klavye sektöründe yeni bir adım olarak nitelendirilen Jaasta, ilk olarak bir prototip cihaz geliştirme amacında. Prototip aşamasından sonra Kickstarter veya Indiegogo üzerinde topluluk fon desteği aranacak. Piyasaya çıktığında ise ürünün 300$ civarında olması bekleniyor.





Klavyenin yanında Jaasta bir de akıllı fare üzerinde çalışıyor. Sessiz tıklama özelliğine sahip olan bu fare iki yıla yakın kullanım ömrü sunacak ve verilerin saklanması için dahili bir depolama alanı kullanacak. Ürünün 79$ olarak bağış kampanyası içerisinde yer alacağı belirtiliyor. Setin piyasaya çıkması ise gelecek yıl ortalarını bulacak.

http://www.digitaltrends.com/cool-tech/e-ink-keys-offer-ultimate-keyboard-flexibility/