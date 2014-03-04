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En iyisi hangisi? Xperia Z2, Galaxy S5, G Pro2 ve Yeni One özel video değerlendirme

5 yıl
42,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MWC 2014, devlerin gövde gösterisine sahne oldu. Kullanıcılarla buluşan Sony Xperia Z2, Galaxy S5 ve LG G Pro 2 ardından gözler yeni HTC One'a çevrildi. Peki hangisini beklemeye değer? Hangisi en iyisi? Sizler için değerlendirdik.
 

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Guest-323E4D72D 5 yıl en beğenilen
Ya şu videolara girerken cinsiyet anketini koymayın.Anlayın işte yok forumda kız falan anlayın artık bunu :D
1 Yanıt Yanıtla +235
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yunusfurkanayse 5 yıl
Bir yerde ben kullanicima şu zamanın koşullarında en iyiyi ve en kaliteliyi nasıl sunarım anlayışı varken (new htc one , z2) bir yerde ise acaba ben daha ne kadar muşambadan para kazanırım anlayışı var (s5) . Seçim size kalmış , bu seçimlerde gelin bu zamzungu sandığa gomelim arkadaşlar.
Bir yerde ben kullanicima şu zamanın koşullarında en iyiyi ve en kaliteliyi nasıl sunarım anlayışı varken (new htc one , z2) bir yerde ise acaba ben daha ne kad...
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NS_85 5 yıl Speed-Step
Öncelikle video son derece yararlı olmuş, teşekkürler.

Her ne kadar yeni HTC One kadar olmasa da Z2'nin de güçlü çift (stereo) hoparlörle donatıldığına hiç değinmemişsiniz. Gözünüzden kaçtığını düşünüyorum. Bu eksiği de ben tamamlayayım :)

Öncelikle video son derece yararlı olmuş, teşekkürler.Her ne kadar yeni HTC One kadar olmasa da Z2'nin de güçlü çift (stereo) hoparlörle donatıldığın...
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DH Misafiri 5 yıl
Xperia pıyasaya cıkarttıgı özellikleri Samsung s5 kopyalamış
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DH Misafiri 5 yıl
Nokia,iphone,htc windows phone kullandım. Android eko sistemine geçtiğimde ise LG G2'yi tercih ettim ve bayağı memnunum. Lg g2 deki estetiği ve durusu vermiyorlar bana. Önemli olan G3 esas neler getiricek piyasaya çıktığında.
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DH Misafiri 5 yıl
Abi siz yanlış telefon seçmişsiniz gm elite yi niye koymuyonuz s5 e yakın bence
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AndroiDH 5 yıl
s5





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JustBskn35 5 yıl
abi siz eliteyi çok küçümsüyorsunuz ama elite harika bir telefon .Bunu buraya koymamanız çok saygısızlık olmuşşş..
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DH Misafiri 5 yıl
Merhaba.Videonun tamamını izledim ve gayet başarılı buldum ... Açık sözlülüğünüzden dolayı sizi tebrik ediyorum, s5 hakkındaki görüşlerimi dile getirmek istiyorum. IP 67 sertifikası beni tatmin etti , kasanın plastik olması bana göre gayet iyi , metal ve türevi kasalar düştüklerinde yerine tam oturamıyor, küçük bir aşınmada sudan ve tozdan daha çok etkileniyor ve darbeyi ememiyor. Sensörler ilgimi çekti , kalp sensörü ne kadar gerekli bilemem ama gerçekten insanları kendine çekmeye şimdiden başladı bile . Kamerası hoşuma gitti, menüdeki yeni görünüm gayet başarılı olmuş. Ultra power saving mod bana göre iddialı.Size tek bir sorum olacak , bu telefonda , s5'te,s4'te olan özellikler bulunacak mı? Mesela temassız kontrol, air view vb. Cevaplarsanız sevinirim. Eğer hangi telefonu alırdın diye sorsanız cevabım kesinlikle samsung olurdu çünkü sony ve samsungun telefonlarını kullandım. s4 activim ve Xperia Z'm vardı. Teknik serviste ikisine de su alma şikayetiyle gittim, samsung onarmaya çalıştı, beceremeyince yenisini verdi . Sony ise ilgilenmedi. İlginiz için şimdiden teşekkürler.
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DH Misafiri 5 yıl
SAMSUBG NOTE 1 KULLANICISYIM.BİR DAHA KESSİNLİKLE SAMSUNG ÜRÜNÜ KULLANMAM.
ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE SADECE ÜRÜNÜN ALBENİSİ DEĞİL SATIŞ SONRASI YETERLİ DESTEĞİ GÖSTERMESİ VE ÜRÜNÜN HEM DONANIMSAL HEMDE FİZİKSEL DAYANIKLILIK ÇOK ÖNEMLİ.BU KONUDA GECEN SÜREÇLERDE ÖNCE ERİCSSON SONRA NOKIA SONRA IPHONE SONRA SAMSUNG VE GÜNÜMÜZDE DE VE GEÇMİŞTEKİ TECRÜBESİYLE UZUN YILLAR SONY SEKTÖRÜN LİDERİ OLACAK.DÜNYANIN HERYERİNDE BÜTÜN ELKTRONİK ÜRÜNLERDE HEP ZİRVEDE...BUNDAN SONRAKİ SÜREÇLERDE KULLANDIĞIM BÜTÜN ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ SONY OLARAK DEĞİŞTİRECEĞİM.BUNDAN SONRAKİ DÖNEMDE ELEKTRONİK ÜRÜN ALACAKLAR SONY DEN ŞAŞMAYIN DERİM... BODRUMDAN SAYGILAR
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DH Misafiri 5 yıl
Bana gore burdan cikan sonuc Lg G2 super telefon devam g2 ye
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ten_don 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bana gore burdan cikan sonuc Lg G2 super telefon devam g2 ye

Kesinlikle haklısınız..Yeni modellerin 2500tl'lere sunduğu fazladan bir şey yok neredeyse..
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altaybilgin 5 yıl
Ben batsada çıksada sony'den vazgeçmem :D
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xxxys 5 yıl
Sony z2 yi baktığım da iyi telefon ama ben şunu anlayamıyorum sony açısından
Samsung note 3 den yaklaşık 6 ay sonra telefon çıkartıyor ama benchmark ve antutu testinde note 3 e bariz bi fark atamiyor 20.7 mp kamera koyuyor 4k çekim modu var ama telefona 16 gb bellek koyuyor bide ekranın altındaki boşluk var sanal tuşlar kullanacağına o boşluğu degerlendirse daha şık bir tasarım olacak
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