En iyisi hangisi? Xperia Z2, Galaxy S5, G Pro2 ve Yeni One özel video değerlendirme

Genel Yayın Yönetmeni
|Xperia pıyasaya cıkarttıgı özellikleri Samsung s5 kopyalamış
|Nokia,iphone,htc windows phone kullandım. Android eko sistemine geçtiğimde ise LG G2'yi tercih ettim ve bayağı memnunum. Lg g2 deki estetiği ve durusu vermiyorlar bana. Önemli olan G3 esas neler getiricek piyasaya çıktığında.
|Abi siz yanlış telefon seçmişsiniz gm elite yi niye koymuyonuz s5 e yakın bence
|s5
|abi siz eliteyi çok küçümsüyorsunuz ama elite harika bir telefon .Bunu buraya koymamanız çok saygısızlık olmuşşş..
|Merhaba.Videonun tamamını izledim ve gayet başarılı buldum ... Açık sözlülüğünüzden dolayı sizi tebrik ediyorum, s5 hakkındaki görüşlerimi dile getirmek istiyorum. IP 67 sertifikası beni tatmin etti , kasanın plastik olması bana göre gayet iyi , metal ve türevi kasalar düştüklerinde yerine tam oturamıyor, küçük bir aşınmada sudan ve tozdan daha çok etkileniyor ve darbeyi ememiyor. Sensörler ilgimi çekti , kalp sensörü ne kadar gerekli bilemem ama gerçekten insanları kendine çekmeye şimdiden başladı bile . Kamerası hoşuma gitti, menüdeki yeni görünüm gayet başarılı olmuş. Ultra power saving mod bana göre iddialı.Size tek bir sorum olacak , bu telefonda , s5'te,s4'te olan özellikler bulunacak mı? Mesela temassız kontrol, air view vb. Cevaplarsanız sevinirim. Eğer hangi telefonu alırdın diye sorsanız cevabım kesinlikle samsung olurdu çünkü sony ve samsungun telefonlarını kullandım. s4 activim ve Xperia Z'm vardı. Teknik serviste ikisine de su alma şikayetiyle gittim, samsung onarmaya çalıştı, beceremeyince yenisini verdi . Sony ise ilgilenmedi. İlginiz için şimdiden teşekkürler.
|SAMSUBG NOTE 1 KULLANICISYIM.BİR DAHA KESSİNLİKLE SAMSUNG ÜRÜNÜ KULLANMAM.
ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE SADECE ÜRÜNÜN ALBENİSİ DEĞİL SATIŞ SONRASI YETERLİ DESTEĞİ GÖSTERMESİ VE ÜRÜNÜN HEM DONANIMSAL HEMDE FİZİKSEL DAYANIKLILIK ÇOK ÖNEMLİ.BU KONUDA GECEN SÜREÇLERDE ÖNCE ERİCSSON SONRA NOKIA SONRA IPHONE SONRA SAMSUNG VE GÜNÜMÜZDE DE VE GEÇMİŞTEKİ TECRÜBESİYLE UZUN YILLAR SONY SEKTÖRÜN LİDERİ OLACAK.DÜNYANIN HERYERİNDE BÜTÜN ELKTRONİK ÜRÜNLERDE HEP ZİRVEDE...BUNDAN SONRAKİ SÜREÇLERDE KULLANDIĞIM BÜTÜN ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ SONY OLARAK DEĞİŞTİRECEĞİM.BUNDAN SONRAKİ DÖNEMDE ELEKTRONİK ÜRÜN ALACAKLAR SONY DEN ŞAŞMAYIN DERİM... BODRUMDAN SAYGILAR
|Bana gore burdan cikan sonuc Lg G2 super telefon devam g2 ye
DH Misafiri
Kesinlikle haklısınız..Yeni modellerin 2500tl'lere sunduğu fazladan bir şey yok neredeyse..
|Ben batsada çıksada sony'den vazgeçmem :D
|Sony z2 yi baktığım da iyi telefon ama ben şunu anlayamıyorum sony açısından
Samsung note 3 den yaklaşık 6 ay sonra telefon çıkartıyor ama benchmark ve antutu testinde note 3 e bariz bi fark atamiyor 20.7 mp kamera koyuyor 4k çekim modu var ama telefona 16 gb bellek koyuyor bide ekranın altındaki boşluk var sanal tuşlar kullanacağına o boşluğu degerlendirse daha şık bir tasarım olacak
Her ne kadar yeni HTC One kadar olmasa da Z2'nin de güçlü çift (stereo) hoparlörle donatıldığına hiç değinmemişsiniz. Gözünüzden kaçtığını düşünüyorum. Bu eksiği de ben tamamlayayım :)