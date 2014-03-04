En iyisi hangisi? Xperia Z2, Galaxy S5, G Pro2 ve Yeni One özel video değerlendirme

MWC 2014, devlerin gövde gösterisine sahne oldu. Kullanıcılarla buluşan Sony Xperia Z2, Galaxy S5 ve LG G Pro 2 ardından gözler yeni HTC One'a çevrildi. Peki hangisini beklemeye değer? Hangisi en iyisi? Sizler için değerlendirdik.

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