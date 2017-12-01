En pahalı akıllı telefon l Huawei Mate 10 Porsche Design ilk izlenimler

Huawei'in yeni nesil Mate 10 akıllı telefon ailesi öyle bir modele sahip ki, Avrupa satış fiyatı 1400 Euro. Önümüzdeki aylarda ülkemize gelmesi de muhtemel Mate 10 Porsche Design mercek altında.

Akıllı telefon dünyasının seri üretimde yaygın satışa çıkan en pahalı modeli Huawei'in 1400 Euro etiket fiyatlı Mate 10 Porsche Design modeli oldu. Bu videoda telefonu kutudan çıkarıyor, özel kutu içeriğine yakından bakıyor ve mercek altına alıp Mate 10 Pro ile kıyaslıyoruz.