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En pahalı akıllı telefon l Huawei Mate 10 Porsche Design ilk izlenimler

1 yıl
15b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei'in yeni nesil Mate 10 akıllı telefon ailesi öyle bir modele sahip ki, Avrupa satış fiyatı 1400 Euro. Önümüzdeki aylarda ülkemize gelmesi de muhtemel Mate 10 Porsche Design mercek altında.
Akıllı telefon dünyasının seri üretimde yaygın satışa çıkan en pahalı modeli Huawei'in 1400 Euro etiket fiyatlı Mate 10 Porsche Design modeli oldu. Bu videoda telefonu kutudan çıkarıyor, özel kutu içeriğine yakından bakıyor ve mercek altına alıp Mate 10 Pro ile kıyaslıyoruz. 

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multeci 1 yıl en beğenilen
vakti olmayanlar için özet: mate 10 pronun siyahı, bu kadar.
gerçekten fark varmış gibi uzun uzadıya video hazırlamak işkence olmuştur muhtemelen. ben izlerken bile dayanamadım.
vakti olmayanlar için özet: mate 10 pronun siyahı, bu kadar.gerçekten fark varmış gibi uzun uzadıya video hazırlamak işkence olmuştur muhtemelen. ben izlerk...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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DODANLI 1 yıl
İsmi, kılıfı, iki çeşit şarj aleti ve kapasitesi dışında 800 euro değilde 1400 euro ödemek akıl işi değil.
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KaranlıktaYaşayanAdam 1 yıl
Şu lanet olası video playerı düzeltin artık, tam izlerken donup hevesimi kaçırıyor.
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fbyram 1 yıl
Mi6 incelemesi bu kadar detaylı olmamıştı
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DH Misafiri 1 yıl
Ülkemizde ihtiyacı olduğu için akıllı telefonun en üst segmentleri alınmıyor. Başlıca sebepler; Hava atmak, olmuşken şu da olsun, onda var bende niye yok ! vs. vs..
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volga tuygun 1 yıl
Marka takıntılı halkımdan illa ki alacak enayiler çıkar...( Buradaki marka tabii ki Porsche)
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ne diyorum 1 yıl
Sanırım Türkiye'de 10 bin TL net fiyatla çıkar ulan yuh artık be... Telefonu siyaha boya e porsche dizayn yersen...
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ardicli2000 1 yıl
iPhone X Red çıkınca unvanını kaybeder :)
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two_face 1 yıl
güzel inceleme yalnız ilk adaptör amerika için değil ingiltere için
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bilek 1 yıl
ferrari dizaynı da bekiyoruz bu çok ucuz :-) bizi kesmez
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Blackberry Porsche dizaynda en azından farklı telefon çıkarıyordu ki " abi cihaz farklı " diyebiliyorduk.
Aynı telefonu siyaha boyayıp satmak biraz esnaf çakallığı olmuş.
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Whisper 1 yıl
sırf ismi Porsche Design diye 1400 euro vermek salaklık olur.
özel seri bir cihaz alacaksam üzerinde hiçbir şey yazmasını istemem yada ben ne istersem onu yazacaklar madem özel
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likeablex 1 yıl
Erdi bey arka fonda kullandığınız müzik nedir? Bilgi verirseniz sevinirim...
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