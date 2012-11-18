Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

EnGenius ESR6650, ENH202 & EAP350 Video İnceleme

7 yıl
8,7b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda, 1999 yılından beri ağ çözümleri geliştiren En Genius’un üç farklı ağ cihazına; ESR6650, ENH202 ve EAP350 profesyonel erişim noktalarına yakından bakıyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ssbrutality 7 yıl
Gösterimdeki 2.Üründe 10 Db Dahili Anten Var :)) de Nedir? Tamam Anladık Kesintisiz Kablosuz Özgürlükte,E Zarar Kardeşim 10 Db.Ev Kullanıcıları İçin İdeal Değil,Çocuklar İçin Hiç Uygun Değil.Yanılmıyorsam AB Standartları 5 Db'ye Kadar İzin Veriyor.Birde İlk Üründeki 3G Modem Bağladığımız Usb Portunu Hub İle çoklayıp,Harici Disk Takabiliyormuyuz? Eğer Nas Desteğide Varsa Mükemmel Olurdu.
İyi Forumlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Emeğine sağlık shady çok kaliteli olmuş,
Başarılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
"..elimizde 3g modem bulunmuyor.."
donanımhaber için çok vahim bi durum değil mi .
plastik diyerekten yorum yapan arkadaş için eap olanın bir önceki jenerasyonunu 30 kişi kullanıyor.
ayrıca engenius ürünlerine ddwrt yüklenebiliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orkinoss 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

"..elimizde 3g modem bulunmuyor.."
donanımhaber için çok vahim bi durum değil mi .

plastik diyerekten yorum yapan arkadaş için eap olanın bir önceki jenerasyonunu 30 kişi kullanıyor.

ayrıca engenius ürünlerine ddwrt yüklenebiliyor.



90 kişide kullanırsınız ama kullanıcıların performans deneyimi üzerinden konuşmak gerek.

dd-wrt router'ınızı sadece daha çok özellik destekler hale getiriyor. Ama bu cihaz üzerine dd-wrt kurup sonra 2 kullanıcıyı openVPN ile sisteminize performanslı bağlayamazsınız. SSL decryption yapılırken işlemcisi yetmez.

Plastik router'larda kaç Mhz işlemci kaç MB ram var??? 420 liraya satılan Linksys e4200 480Mhz işlemci 128 MB ram var.

Evde kendi yaptığım 260TL lik router'da 1.86 Ghz çift çekirdek işlemci ve 4 GB ram var. HTTP trafiğini realtime olarak antivirus programından geçiriyor. IDT ve IPS sistemleri çalışıyor. Web caching yapıyor. Bildiğiniz profesyonel UTM gidi davranıyor. Üstelik herkes evdeki eski bilgisayarını kullanarak bunu yapabilir. Tüm bu özelliklerle birlikte 400 Mbit (WAN-LAN) througput değerine ulaşıyor. Bu özellikleri istemem derseniz 700Mbit. LAN-LAN ise 850 Mbit düzeylerinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 7 yıl
kakarot
sakallar gitmiş :)

sakallı hali çok daha iyiydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asalet03 7 yıl
emeğinize sağlık bence çok güzel detaylı birinceleme olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orkinoss 7 yıl
Plastik kutuda satılan router'lara 50 TL den fazla verilmemeli. 50TL ye'de en dandikleri satılıyor.
Testte çıkan throughput'a bakın. Alet üzerinde 100Mbit LAN portu var ama elde edilen max hız 61Mbit/s.
Biraz network bilgisi ve google'da arama yapma becerisi ile çok daha iyi bir router yapabilirsiniz kendinize. İlgilenen varsa PM atsın anlatıyım. Buraya uzun uzun yazıp kirletmiyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kakarot 7 yıl
sakallar gitmiş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,5b izlenme · 1 gün
08:17
300 metrekare destekli Mesh Wi-Fi "Tenda Nova MW3 incelemesi"
15,9b izlenme · 9 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,7b izlenme · 1 hf.
16:17
Çift çekirdekli, geniş menzilli "Xiaomi Mi Router 4 incelemesi"
17,5b izlenme · 8 ay
20:16
2019'un kablosuz ağ trendleri
9b izlenme · 5 ay
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
1,4b izlenme · 8 sa. yeni video
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
24,2b izlenme · 11 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
00:00
Fiyat/Performans Wi-Fi Mesh çözümü "Tenda Nova MW6 incelemesi"
15,8b izlenme · 10 ay
05:27
Avuç içi kadar seyahat router'ı "TP-Link TL-WR902AC incelemesi"
9,9b izlenme · 6 ay
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,7b izlenme · 4 gün
11:36
Kör nokta kalmayacak V2 "TP-Link Deco P7 Mesh Wi-Fi incelemesi"
6,2b izlenme · 2 ay
09:48
Qnap TS-431P incelemesi "Hem NAS hem Torrent kutusu"
38,8b izlenme · 2 yıl
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
2,2b izlenme · 13 sa. yeni video
02:55
ASUS'dan Mavi Mağara Router "Blue Cave" ön inceleme
23,7b izlenme · 2 yıl
10:13
Broadcom yongalı Tenda AC18 router ve F/P ürünü U12 Wi-Fi adaptörü inceledik
10,5b izlenme · 7 ay
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
1,1b izlenme · 4 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim