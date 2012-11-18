EnGenius ESR6650, ENH202 & EAP350 Video İnceleme

DH Misafiri "..elimizde 3g modem bulunmuyor.." donanımhaber için çok vahim bi durum değil mi . plastik diyerekten yorum yapan arkadaş için eap olanın bir önceki jenerasyonunu 30 kişi kullanıyor. ayrıca engenius ürünlerine ddwrt yüklenebiliyor.
kakarot sakallar gitmiş :)
İyi Forumlar.
Başarılar
donanımhaber için çok vahim bi durum değil mi .
plastik diyerekten yorum yapan arkadaş için eap olanın bir önceki jenerasyonunu 30 kişi kullanıyor.
ayrıca engenius ürünlerine ddwrt yüklenebiliyor.
90 kişide kullanırsınız ama kullanıcıların performans deneyimi üzerinden konuşmak gerek.
dd-wrt router'ınızı sadece daha çok özellik destekler hale getiriyor. Ama bu cihaz üzerine dd-wrt kurup sonra 2 kullanıcıyı openVPN ile sisteminize performanslı bağlayamazsınız. SSL decryption yapılırken işlemcisi yetmez.
Plastik router'larda kaç Mhz işlemci kaç MB ram var??? 420 liraya satılan Linksys e4200 480Mhz işlemci 128 MB ram var.
Evde kendi yaptığım 260TL lik router'da 1.86 Ghz çift çekirdek işlemci ve 4 GB ram var. HTTP trafiğini realtime olarak antivirus programından geçiriyor. IDT ve IPS sistemleri çalışıyor. Web caching yapıyor. Bildiğiniz profesyonel UTM gidi davranıyor. Üstelik herkes evdeki eski bilgisayarını kullanarak bunu yapabilir. Tüm bu özelliklerle birlikte 400 Mbit (WAN-LAN) througput değerine ulaşıyor. Bu özellikleri istemem derseniz 700Mbit. LAN-LAN ise 850 Mbit düzeylerinde.
sakallı hali çok daha iyiydi.
Testte çıkan throughput'a bakın. Alet üzerinde 100Mbit LAN portu var ama elde edilen max hız 61Mbit/s.
Biraz network bilgisi ve google'da arama yapma becerisi ile çok daha iyi bir router yapabilirsiniz kendinize. İlgilenen varsa PM atsın anlatıyım. Buraya uzun uzun yazıp kirletmiyim.