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Enermax'ten, 180 mm çapında LED'li fanlar: T.B. Apollish ve T.B. Vegas Quad

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Enermax'ten, 180 mm çapında LED'li fanlar: T.B. Apollish ve T.B. Vegas Quad
Bilgisayar bileşeni alanında faaliyet gösteren Enermax, bilgisayar kasasına güzel bir görünüm kazandırmak isteyip sessizlik faktöründen de vazgeçemeyenler için 180 mm çapında iki yeni fan hazırladı: T.B. Apollish ve T.B. Vegas Quad.
T.B. Apollish'e dairesel olarak 18 tane LED (mavi veya kırmızı) yerleştirilirken, T.B. Vegas Quad'daki LED sayısı 24. Altı farklı aydınlatma efekti içeren T.B Vegas Quad'ın LED renkleri  kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz. Enermax'in iddiasına göre LED'lerin parlaklık seviyesi piyasadaki rakiplerine göre 5 kata kadar daha yüksek.
50.000 saate varan çalışma ömrü sunan fanlar ısı kontrollü değil. Öte yandan fanların üzerindeki bir tuş aracılığıyla çalışma hızını 600 devir / dakika (Ultra sessizlik modu), 900 devir / dakika (Sessizlik modu) veya 1.200 devir / dakika (Performans modu) olarak ayarlayabiliyoruz. Her iki fan da ultra sessiz modda 68.60 CFM hava üfleme performansına, 15 dBA ses seviyesine; sessiz modda 102.89 CFM hava üfleme performansına, 18 dBA ses seviyesine; performans modunda ise 123.47 CFM hava üfleme performansına, 20 dBA ses seviyesine sahip.
180 mm'nin yanısıra 200 mm'lik montaj delikleri de bulunan fanlardan T.B. Vegas Quad 24.99$, T.B. Apollish ise 18.99$ olarak fiyatlandırılmış.
Enermax'ten, 180 mm çapında LED'li fanlar: T.B. Apollish ve T.B. Vegas Quad

http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/product_a1&lv0=4&lv1=66 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
bunu taktın mı şerit led,neon falan gerek kalmaz:)
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OverClocK1ng 6 yıl
Ortasında o motor olmayan, bu sayede de LED'lerin ortada birleştiği ve çok ta sesli olmayan TMD fan istiyoruz...

Eskiden vardı ama yüksek devirli olduğu için sesliydi. Normal daha düşük devirlisi çok daha sessiz olacaktır. Fiyat biraz pahalı olur ama çok güzel görünen bir fan olur...

Mümkünse şunun şeffafı olup LED ışıkların ortada birleşeninden olsun...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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CoreXXX 6 yıl
lunapark gibi olmuş:) ama dba seviyeler gerçekden çok iyi
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SystemApps 6 yıl
masaüstü bu yüzden ölmez :)
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