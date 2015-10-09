Engellerin aşıldığı yerdeyiz: Düşler Akademisi'ni geziyoruz

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Kimse engelli olmak istemez ama herkes bir engelli adayıdır. Peki gelişen teknoloji, engelleri bireylerin hayatını ne derece kolaylaştırıyor. Türkiye Vodafone Vakfı'nın katkıları ile hazırlanan ve Vodafone teknolojilerini kullanan engelli kardeşlerimizin engelsiz yaşadığı yeni kampüsleri Düşler Akademisi'ni geziyoruz.