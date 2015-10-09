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Engellerin aşıldığı yerdeyiz: Düşler Akademisi'ni geziyoruz

3 yıl
13,8b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kimse engelli olmak istemez ama herkes bir engelli adayıdır. Peki gelişen teknoloji, engelleri bireylerin hayatını ne derece kolaylaştırıyor. Türkiye Vodafone Vakfı'nın katkıları ile hazırlanan ve Vodafone teknolojilerini kullanan engelli kardeşlerimizin engelsiz yaşadığı yeni kampüsleri Düşler Akademisi'ni geziyoruz.
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Mianfei 3 yıl en beğenilen
Bizi kandırmayın böyle sloganlarla,engellilerin karnı tok bunlara,kapitalist sistemin duygular üstünden para sömüren nalet sistem..
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face1tr 3 yıl
Kalasso
Bizi kandırmayın böyle sloganlarla,engellilerin karnı tok bunlara,kapitalist sistemin duygular üstünden para sömüren nalet sistem..

örneğin resim öğretmenisiniz, bildiklerinizi gönüllülük esasıyla engelli minikleri mutlu edecek şekilde kullanıyorsunuz. ben bisikletçiyim, bu yaz iki kişilik bisikletler ile engelli minikleri dolaştıracağım.
vimeo.com/...
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kadirirdem 3 yıl
böyle durumdaki insanları görünce NE KADAR AZ ŞÜKÜR EDİYORUZ DİYORUM...
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Mianfei 3 yıl en beğenilen
Bizi kandırmayın böyle sloganlarla,engellilerin karnı tok bunlara,kapitalist sistemin duygular üstünden para sömüren nalet sistem..
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Mianfei 3 yıl
Bizi kandırmayın böyle sloganlarla,engellilerin karnı tok bunlara,kapitalist sistemin duygular üstünden para sömüren nalet sistem..
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