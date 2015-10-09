Engellerin aşıldığı yerdeyiz: Düşler Akademisi'ni geziyoruz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kimse engelli olmak istemez ama herkes bir engelli adayıdır. Peki gelişen teknoloji, engelleri bireylerin hayatını ne derece kolaylaştırıyor. Türkiye Vodafone Vakfı'nın katkıları ile hazırlanan ve Vodafone teknolojilerini kullanan engelli kardeşlerimizin engelsiz yaşadığı yeni kampüsleri Düşler Akademisi'ni geziyoruz.
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örneğin resim öğretmenisiniz, bildiklerinizi gönüllülük esasıyla engelli minikleri mutlu edecek şekilde kullanıyorsunuz. ben bisikletçiyim, bu yaz iki kişilik bisikletler ile engelli minikleri dolaştıracağım.
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