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Enis ile birlikte geçen 1 Yılda neler oldu?

6 ay
10,8b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in özel sohbet bölümlerine henüz bir isim bulamadık. Bu bölümde 2si1'de birlikte geçen 1 yılı özetliyoruz. Ne umduk ne bulduk. Birliktelik devam eder mi?
2si1'de Enis ile 1 yılı geride bıraktık. 2si1'de ne umduk ne bulduk bu özel bölümde değerlendiriyoruz.

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Şuan noluyo 6 ay en beğenilen
Keşke youtube linki olarak koysaniz su videoları.. izleyesi gelmiyo insanın
Böyle görünüyo
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1 Yanıt Yanıtla +44
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lostplanetp 6 ay
Bundan 3 veya 4 sene önceydi galiba.
Mesut abi, Youtube'a neden video koymadıklarını anlatmıştı. Sebebi şöyleymiş, "Bizler bu içerikleri hazırlarken, bazı emek hırsızları videolarımızın kestilerini kullanıp yeniden video yapıyorlar. Bu sebep ile Youtube'a video koymayacağız." demişti. Bunu bir teknoloji editörü söylüyor.
Ardından Youtube'tan belirli bir gelir elde edildiği görülünce, bizde bu pastadan bir dilim alalım dediler fakat çok geciktiler. Yani teknoloji anlatan, yenilikçilikten bahseden bir site ve sitenin emekçileri, Youtube gibi bir platforma geçerken bile direndiler.
Ve halen o kalıntıların devamını görüyoruz. Farklı siteler aracılığı ile yüklenen, gömülmüş video kodekleri ile sürünme devam ediyor.
Youtube'a yüklendiği zaman izleyeceğim.
Saygılar.

Bundan 3 veya 4 sene önceydi galiba.Mesut abi, Youtube'a neden video koymadıklarını anlatmıştı. Sebebi şöyleymiş, "Bizler bu içerikleri hazırlarken, bazı ...
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2 Yanıt Yanıtla +37
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Leingrad 6 ay
Bu enisde oyun medyasının mehmet ali erbili. Çıkmadığı yer yok. Bizim burda saklambaç oynayan çocukların arasından ne zaman çıkacak diye bekliyorum.
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nedensiz07 5 ay
Burdan sevgili Erdinç İyikul, Ersin Kılıç, Talha Aynacı, Gökhan Yılmaz, Alkan Adakaner ve Tunahan Safdır'a selam olsun.. öyle bir ekipten sonra buraya kim gelirse gelsin kusura bakmayın da biraz ''yavan'' kalıyor
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HIGHER 6 ay
Eski oyun incelemelerini izlemek işkence, anca indirip izleyebiliyoruz, umarım ileride o yapılan incelemeler silinmez. O kadar güzel inceleme yapılıyordu ki zamanında, tekrar tekrar izlettiriyor kendini.
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gun 5 ay HIGHER
Hangi Videolar acaba nasıl bir sorun yaşıyorsunuz ?
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ZaferBiryol 6 ay
Bir an ''en rahatsız olduğum konu: koltuk'' diyecek sandım Enis'in. :-)
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34sem 6 ay
güzel muhabbet :D
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MrCaner 6 ay
Youtubea video yüklemek ne kadar zor olabilir
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defected 6 ay
dolar 6.87 lira oldu
videoları izlemeye ihtiyaç kalmadı çünkü inceleyip anlattığınız ürünlerin hiçbirini satın alamıyoruz
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MrCaner 6 ay defected
Sterlin olmasın o
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Serkan_Yılmaz 6 ay
Program ismi
"Atıştırmalık"
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gurkanse 6 ay
şu arkaplanı yapan arkadaşa forumca bişey dicez az bi çekilin
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BTopbas 6 ay
Boş muhabbet programlarının ismi 2si0 olsun. Eski stüdyo daha güzeldi. Bu arkaplan izlerken uyku getiriyor. Kuzey ışıkları masal gibi..
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Zaris 6 ay
ben videoyu çalıştıramadım, adguard kullandığım için falan mı diye düşünmüyor değilim. ama onu da kapatamam yani. sağlık olsun, youtube'a atınca izleriz.
bence enis ile mesut bey oldukça güzel içerikler çıkartıyorlar. bu arada geçmişe mazi geleceğe niyazi derler, fazla kurcalamanın bir anlamı yok.
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