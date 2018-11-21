Enis ile birlikte geçen 1 Yılda neler oldu?

2si1'in özel sohbet bölümlerine henüz bir isim bulamadık. Bu bölümde 2si1'de birlikte geçen 1 yılı özetliyoruz. Ne umduk ne bulduk. Birliktelik devam eder mi?

2si1'de Enis ile 1 yılı geride bıraktık. 2si1'de ne umduk ne bulduk bu özel bölümde değerlendiriyoruz.