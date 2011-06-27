E-okuyucuların benimsenme oranı tabletleri geçti









Tablet cihazların son dönemde teknoloji dünyasına yaptığı katkı yadsınamaz. Hafif ve kolay kullanımı ile sadece internet ve küçük ofis işleri için birinci tercih haline geldi. Tabletin nasıl kullanılması gerektiğini ise tabi ki Apple, iPad ile öğretti. Bu sayede milyonlarca satan iPad yanında farklı firmalara ait modeller de gözle görülür başarılar elde etti. İnsanlar tablet cihazlarını çok hızlı benimsedi.

Ancak araştırma raporları aslında tabletlerin sanıldığı kadar hızlı benimsenmediğini gösteriyor. Çok farklı bir cihaz benimsenme hızı konusunda tabletlere fark atıyor.

Pew Araştırma Şirketi tarafından Mayıs ayında ABD'li yetişkinler arasında yapılan bir araştırma elektronik okuyuculara sahip olma ile ilgili ilginç rakamlar ortaya koydu. Amazon Kindle veya Barnes & Noble Nook gibi elektronik okuyuculara sahip olma oranı 6 ay önceki %6 seviyesinden %12 seviyesine çıktı. Artış %6 oldu.

iPad veya Motorola Xoom gibi tabletlere sahip olma oranı ise 6 ay önceki %5 seviyesinden %8 seviyesine çıktı. Tabletlerdeki artış %3'te kaldı. ABD yetişkinlerinin %3'ü hem bir tablet hem de bir elektronik okuyucuya sahip. Bu rakamlara göre e-okuyuculara sahip olma oranındaki artış tabletlere sahip olma oranındaki artıştan 3 puan daha fazla görünüyor.

Bununla birlikte bir e-okuyucu ve tablet arasında aslında belirgin bir fark yok. Örneğin Color Nook e-okuyucusu bazı fonksiyonları azaltılmış Android üzerinde çalışırken, herhangi bir tablette ise Kindle veya Nook gibi e-okuyucu uygulamaları çalıştırılabiliyor.

Tablet ve e-okuyucuya sahip olma oranı belirgin oranda artarken yine de diğer elektronik cihazların çok gerisinde. Sahip olma oranı açısından akıllı telefonlar %83 ile birinci iken ardından %57 ile PC'ler, %56 ile dizüstüler, %52 ile DVR cihazları ve %44 ile MP3 oynatıcılar geliyor.