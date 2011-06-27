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E-okuyucuların benimsenme oranı tabletleri geçti

7 yıl
6,4b
1
13
E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
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E-okuyucuların benimsenme oranı tabletleri geçti
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Tablet cihazların son dönemde teknoloji dünyasına yaptığı katkı yadsınamaz. Hafif ve kolay kullanımı ile sadece internet ve küçük ofis işleri için birinci tercih haline geldi. Tabletin nasıl kullanılması gerektiğini ise tabi ki Apple, iPad ile öğretti. Bu sayede milyonlarca satan iPad yanında farklı firmalara ait modeller de gözle görülür başarılar elde etti. İnsanlar tablet cihazlarını çok hızlı benimsedi.
Ancak araştırma raporları aslında tabletlerin sanıldığı kadar hızlı benimsenmediğini gösteriyor. Çok farklı bir cihaz benimsenme hızı konusunda tabletlere fark atıyor.
Pew Araştırma Şirketi tarafından Mayıs ayında ABD'li yetişkinler arasında yapılan bir araştırma elektronik okuyuculara sahip olma ile ilgili ilginç rakamlar ortaya koydu. Amazon Kindle veya Barnes & Noble Nook gibi elektronik okuyuculara sahip olma oranı 6 ay önceki %6 seviyesinden %12 seviyesine çıktı. Artış %6 oldu. 
iPad veya Motorola Xoom gibi tabletlere sahip olma oranı ise 6 ay önceki %5 seviyesinden %8 seviyesine çıktı. Tabletlerdeki artış %3'te kaldı. ABD yetişkinlerinin %3'ü hem bir tablet hem de bir elektronik okuyucuya sahip. Bu rakamlara göre e-okuyuculara sahip olma oranındaki artış tabletlere sahip olma oranındaki artıştan 3 puan daha fazla görünüyor.
Bununla birlikte bir e-okuyucu ve tablet arasında aslında belirgin bir fark yok. Örneğin Color Nook e-okuyucusu bazı fonksiyonları azaltılmış Android üzerinde çalışırken, herhangi bir tablette ise Kindle veya Nook gibi e-okuyucu uygulamaları çalıştırılabiliyor.
Tablet ve e-okuyucuya sahip olma oranı belirgin oranda artarken yine de diğer elektronik cihazların çok gerisinde. Sahip olma oranı açısından akıllı telefonlar %83 ile birinci iken ardından %57 ile PC'ler, %56 ile dizüstüler, %52 ile DVR cihazları ve %44 ile MP3 oynatıcılar geliyor.  

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DH Misafiri 7 yıl
reeder 2 aldım gecen ay çok memnunum şarjı 3 hafta gidiyor herkese tavsiye ederim
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mertblade 7 yıl
amazon kindle gittigidiyordan alabilirsiniz. çok uygun fiyatla satanlar var. adam amerikadan alıyor size kargo yapıyor.
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readermania 7 yıl
aklın yolu bir, lcd ekranla e-ink ekranın arasındaki farkını anlamak için sadece göz gerekiyor...ama bunu ancak Amerika'da milyon tane adamın satın alma alışkanlığına bakarak anlayabiliyoruz...o da biz internette dolaşan, donanımhaber'i takip eden, yorum yazan insanlar...bir de sokaktaki vatandaşı düşün..baba bunun ekranı siyah beyaz nasıl olacak? bu teknoloji eskiye gitmiş, tüh tüh diyeceklerini sorgulamaya bile gerek yok!
yalnız bu cihazların EKRANLARI çok hassas! Kolay kırılıyor. Ben reeder aldım 1,5 sene önce, o zamanlar TR'de başka bir şey yoktu. sonra Amerika'dan nook aldım, altı renkli falan diye cazip geldi, ama adamlar öyle bir kilitlemişlerki cihazı kitap mitap atamıyorsun içine. reeder'da tak bilgisayara at istediğini...o yüzden kindle3 sevdasından da vazgeçtim...hele bir arkadaşımın aldığı kindle'ın ekranı kırılıp da elinde kalınca, zira SERVİS yok! hepten bu kindle sevdasından soğudum, zira ilk alacağım cihaz oydu, efendim sitelerinde biz Türkiye'ye ürün yollamayız diyorlardı!
velhasıl 1,5 ay bekleyip reeder'la yola devam edince yanına bir de reedpad aldım. Bir de Android 2.2'li cep telefonu şimdi bütün ofisim, evraklarım, internetim, gazetelerim hepsi yanımda dolaşıyorum...
bu arada fiyat konusunda hassas olanlara aşağıdaki cihazı öneririm. 299TL
www.reeder.com.tr/Reederlite.asp
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infinity000 7 yıl
Amazon kindle aldım. Ve alalı 1000 sayfa üzerinde kitap okudum. Herkese tavsiye ederim. Ayrıca sınırsız internet var. En ücra yerde bile kullanabiliyorsunuz.
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pofpor01 7 yıl
triplepen
1 aylik pil omurler gunes altinda bile gozu yormadan saatlerce okuma yapacaginiz ekranlari aleti cazip kiliyor. benim fiyattan ziyade en cok uzuldugum konu turkiyenin yillardir kindle gibi bir aletten mahrum kalmasi. amazonu anlamak mumkun degil.

Sana kesinlikle katılıyorum. Bir aydır Kindle 3 sahibiyim ve LCD ekranlı basit e-kitap okuyucuları bile 200 TL üzerinde bir fiyatla satılırken böyle bir makine nasıl olur da Türkiye piyasasında kendine yer etmez diye düşünüyordum; ancak insanların taleplerinin farklı yönlerde olduğunu görüyorum. E-kitap okuyucu satışı yapan internet sayfalarında kullanıcı yorumlarını okuduğum zaman e-kitap okuyucuların hep film izlemek,müzik dinlemek veya internete girip sosyal ağlarda sohbet etmek için kullanıldıklarını görüyorum. Yorumların neredeyse %5-%10'u e-kitap okuma ile ilgili oluyor. Bu arada eğer amacınız gerçekten kitap okumaksa, tablet bilgisayar, akıllı telefon ya da LCD ekranlı e-okuyuculardan kesinlikle uzak durun ve e-mürekkep teknolojisini kullanan bir makine alın derim.
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blue55 7 yıl
Biriktir paranı iphone 3G (450-500) istediğini tıkla
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ToisAndro 7 yıl
kopfnickerz
E-book reader alacağına bu tarz programlar çalıştırabilen akıllı telefon alıyor insanlar , mantıklı geliyor bana da.

Almadan önce herkese mantıklı geliyor. Aldıktan sonra kitap yüzü görmüyorsun. Çünkü kitap haricinde her işini yapabiliyorsun akıllı telefon ve tabletlerle. Benim amacım hem kitap okumak hemde video seyretmekti. Ama pişman oldum. Hemen baş ağrısı yapıyor lcd ekranlar. E-kitaplar dijital kol saatleri gibi bir ekran kullanıyor. Ama gri tonlar dahil gayet başarılı görüntü sunuyor. E-mürekkep adlı teknolojiyi kullandığından yansıma yapmıyor. Yeri geldiğinde beyaz sayfalar bile gözü alabilirken.
Bir tane 6" ekrana sahip ultra ince e-kitap incelemesi izlemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Wifi ile internete girip e-kitap indirme, sayfalarda gezinme özellikleri de var. Eğer kalemli ve ucuz bir model bulursam alabilirim.
Eğer tablet almak isterseniz 7"'den yukarısı işe yaramaz. Gidip bir çin malı alıp gerçekten ihtiyacımı görür mü diye baksaydım keşke.
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salagil 7 yıl
ayfon çakması bunlar diyen yok mu?
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séquestre 7 yıl
E-book reader alacağına bu tarz programlar çalıştırabilen akıllı telefon alıyor insanlar , mantıklı geliyor bana da.
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triplepen 7 yıl
bende demiyorum fiyati artsin ama e readerin tabletten daha avantajli bir alet oldugu inkar edilemez gorevi baz alindiginda. 1 aylik pil omurler gunes altinda bile gozu yormadan saatlerce okuma yapacaginiz ekranlari aleti cazip kiliyor. benim fiyattan ziyade en cok uzuldugum konu turkiyenin yillardir kindle gibi bir aletten mahrum kalmasi. amazonu anlamak mumkun degil.
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colibra_34 7 yıl
e-book reader ların fiyatları biraz daha düşsede bizde alsak
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bobita 7 yıl

colibra_34

e-book reader ların fiyatları biraz daha düşsede bizde alsak

Aynen...
Sonuçta çok dar kapsamlı işlevi olan böyle bir cihazın ederi bana göre en fazla 100 dolardır.
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