Fallout birinci sezon YouTube üzerinde yayınlandı

Fallout artık YouTube'da
En iyi oyun uyarlamalarından birisi olarak gösterilen Fallout üçüncü sezonu garantilerken yıl içerisinde gerçek oyuncularla bir hayatta kalma yarışması da düzenlenecek. Bununla yetinmeyen Amazon, ilk sezonu herkesin erişimine açtı.
Prime Video YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan dizinin birinci sezonundan ilk 5 bölüm yüklenmiş durumda. Kalan 3 bölümün de önümüzdeki saatlerde yüklenmiş olması bekleniyor. Prime Video platformunun aksine YouTube platformunda sadece İngilizce dublaj ve İngilizce altyazı ile izleyebilmek mümkün.
