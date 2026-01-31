Giriş
    Fallout birinci sezon YouTube üzerinde yayınlandı

    Prime Video platformunun beğenilen dizilerinden Fallout artık ücretsiz izlenebiliyor. Prime Video YouTube kanalı birinci bölümden itibaren ilk sezonu kanalına yüklemeye başladı.   

    Fallout Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl sonunda Prime Video platformunda yayına başlayan Fallout dizisinin ikinci sezonu yavaş yavaş sona ererken yıl boyunca dizinin yarattığı rüzgâr sona ermeyecek gibi görünüyor. 

    Fallout artık YouTube'da

    En iyi oyun uyarlamalarından birisi olarak gösterilen Fallout üçüncü sezonu garantilerken yıl içerisinde gerçek oyuncularla bir hayatta kalma yarışması da düzenlenecek. Bununla yetinmeyen Amazon, ilk sezonu herkesin erişimine açtı.

    Prime Video YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan dizinin birinci sezonundan ilk 5 bölüm yüklenmiş durumda. Kalan 3 bölümün de önümüzdeki saatlerde yüklenmiş olması bekleniyor. Prime Video platformunun aksine YouTube platformunda sadece İngilizce dublaj ve İngilizce altyazı ile izleyebilmek mümkün. 


     

