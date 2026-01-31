Fallout birinci sezon YouTube üzerinde yayınlandı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl sonunda Prime Video platformunda yayına başlayan Fallout dizisinin ikinci sezonu yavaş yavaş sona ererken yıl boyunca dizinin yarattığı rüzgâr sona ermeyecek gibi görünüyor.

Fallout artık YouTube'da

En iyi oyun uyarlamalarından birisi olarak gösterilen Fallout üçüncü sezonu garantilerken yıl içerisinde gerçek oyuncularla bir hayatta kalma yarışması da düzenlenecek. Bununla yetinmeyen Amazon, ilk sezonu herkesin erişimine açtı.

Fallout yarışması geliyor 1 ay önce eklendi

Prime Video YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan dizinin birinci sezonundan ilk 5 bölüm yüklenmiş durumda. Kalan 3 bölümün de önümüzdeki saatlerde yüklenmiş olması bekleniyor. Prime Video platformunun aksine YouTube platformunda sadece İngilizce dublaj ve İngilizce altyazı ile izleyebilmek mümkün.





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: